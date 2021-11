Tässä ovat TTK-finalistit! Aki Riihilahti ja Katri Mäkinen putosivat kilpailusta viime metreillä

Nämä tanssit sunnuntaina nähtiin:

Ernest ja Anniina: paso doble, Let’s Shake Some Dust (Volbeat) ja samba, Walking on Sunshine (Katrina & The Waves)

Aki ja Katri: salsa, He’s The Greatest Dancer (Sister Sledge) ja paso doble, Olé Torero (Luis Mariano)

Waltteri ja Kia: tango, Santa Maria (Gotan Project) ja wienervalssi, Hijo de la Luna (Mecano)

Krista ja Anssi: wienervalssi, Say Something (A Great Big World) ja rumba, Don’t Be So Shy (Imany)