Selviytyjien semifinalistit ratkesivat – kotimatkalle joutuneelta kilpailijalta nähtiin poikkeuksellinen reaktio

Sanna Pikkarainen joutui jättämään Selviytyjät Suomi -kilpailun semifinaalin kynnyksellä. Hän ei ollut lainkaan pettynyt lopputulokseen, päinvastoin.

Selviytyjät Suomessa nähtiin sunnuntaina yksimielinen heimoneuvosto. Semifinalistien eli Heikin, Paulin, Shirlyn ja Eveliinan äänet sai Sanna Pikkarainen.

Sannalle putoaminen ei tullut yllätyksenä. Hän kertoi kameroille aavistaneensa olevansa tulilinjalla.

– Tänään kaikki meni sen ehdoilla, mitä immuniteettiskabassa tapahtui. Kaikki odotti vähän, että mikä tulos sieltä tulee. Yllättäen Paul voitti, ja jossain vaiheessa tiesin, että Heikki tai minä on lähtijöiden listalla. Siinä varmasti jotkut supisi kaiken maailman supinoita. Mä oletan, että ne ajatteli, että äänestetään mua. Siinä oli yhteistä konsensusta tälle minun nimeämiselle ja lähtemiselle, Sanna pohti kameroille.

Sanna kommentoi myös rajua rähäkkää, joka nähtiin ohjelman edellisessä jaksossa. Katsojienkin tunteita kuumentaneessa tilanteessa nähtiin, miten Shirly Karvinen ja Eveliina Tistelgren hyökkäsivät verbaalisesti Sannaa kohtaan sen jälkeen, kun hän oli paljastanut heimon äänestyssuunnitelmat Heikki Sorsalle.

– Olen aika huojentunut ja onnellinen. Siinä kävi se konflikti, että menin sanomaan Heikille, että sä olet lähdössä ja meidän pitää keksiä joku suunnitelma, ja Evellä ja Shirlyllä meni luotto muhun. Kuulin, että ne on puhunut musta epäedullisia asioita, mun äänestämistä, ja kun tein oman suunnitelman, ja reagoin siihen, he kokivat, että olen pettänyt heidän luottamuksen. Tää on tällaista frendiäänestämistä, mitä siellä nyt tapahtuu, Sanna avasi pudotusta edeltäneitä käänteitä.

Sanna tilitti pelin henkistä rankkuutta pudottuaan kilpailusta.

Pudonneiden huvilalla Sanna avasi pelin rankkuutta.

– Siellä ei oikein pääse mitään asiaa pakoon ja on tosi vaikea erottaa normaali oma itsensä siitä peli-avatarista, millä sä siellä larppaat. Nämä sekoittuu ja kaikki sekoittuu. Siellä tekee outoja asioita ja ajattelee outoja asioita – kaikki meistä! Jotenkin oma identiteetti hämärtyy ja se on tosi kuumottavaa. Ja kaikki tämä vähällä ravinnolla, vähällä unella, kovan stressin alla – sen takia se on henkisesti niin rankkaa, koska siellä ei pääse niinku pois, Sanna selitti.

Sannalla ei ole selkeää voittajasuosikkia. Hän totesi kameroille, että loppumetreillä kilpailussa kaikki on mahdollista.

– Kaikki leirissä alkaa olemaan nälkäisiä ja koti-ikäväisiä ja stressaantuneita ja vaikka mitä. Siinä pelissä saattaa käydä vielä ihan mitä tahansa. Musta kaikilla on aika yhtäläiset mahdollisuudet edetä tai yhtäläiset mahdollisuudet tippua. Se on ihan herran haltuun, mitä siellä seuraavaksi tapahtuu, Sanna sanoo.

