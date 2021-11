Marja Sannikan ohjelmassa täysi rähäkkä: Esko Valtaoja käytti N-sanaa kahdesti, Renaz Ebrahimille turvaton olo

Toimittaja Renaz Ebrahimin ja professori Esko Valtaojan keskustelu woke-kulttuurista kuumeni pahasti.

Yle esitti perjantaina Marja Sannikan keskusteluohjelman jakson, jossa oli teemana rasismi, woke- ja cancel-kulttuurit ja yhteiskunnan valtarakenteet.

Ohjelmassa ääneen pääsi kolme ihmistä. Ensin tietokirjailija Osmo Tammisalo vastasi Sannikan kysymyksiin yksin kameran edessä.

Sitten pöydän ääreen istuivat keskustelemaan toimittaja Renaz Ebrahimi ja avaruustähtitieteen professori emeritus Esko Valtaoja.

Näin keskustelu alkoi

Juontaja Sannikka aloitti keskustelun kysymyksellä pahaksi ihmiseksi leimaamisesta.

– Jos joku sanoo jotain vähän väärää tai jotain, mikä voidaan tulkita vääräksi, niin mitä mieltä te olette, leimaammeko tällaisen ihmisen liian nopeasti pahaksi? Sannikka kysyi.

Ebrahimi ja Valtaoja olivat heti eri raiteilla vastauksissaan.

– Ei mun mielestä. Se riippuu tietenkin tilanteesta, että mitä on sanottu ja mitä on tapahtunut. Sitten jos sulle siitä huomautetaan ja reagoit että okei, mitä tapahtui, jutellaan tästä, ehkä mä toimin väärin, pyydän anteeksi, niin eihän silloin ketään leimata pahaksi, Ebrahimi vastasi.

– Ensiksi kannattaa vilkaista ympärilleen, että vetikö tästä kukaan muu hernettä nenäänsä, jos ei, niin kannattaa mennä peilin eteen ja katsoa, että kenen tässä olikaan syytä loukkaantua ja olinko minä oikeassa. Tietenkin jos sanoo jotain sellaista, jota suurin osa ihmisistä paheksuu, niin silloin on anteeksipyynnön ja tapojen parantamisen paikka, Valtaoja tuumasi.

Kytätäänkö liikaa?

Kun keskustelu eteni, kävi hyvin selväksi, että Ebrahimi ja Valtaoja edustavat täysin vastakkaisia näkemyksiä.

Sannikka kysyi, mitä Ebrahimi ja Valtaoja ajattelevat, jos joku joutuu ”massiivisen julkisen vyörytyksen” kohteeksi vaikka paitavalintansa tai muun verrattain pienen asian takia. Hiljattain esimerkiksi artisti Chisu pyysi jo etukäteen anteeksi lettikampaustaan Vain elämää -jaksossa.

– Suoraan sanottuna on mun mielestä aika älytöntä. Maailmassa on epätasa-arvoa, vääryyttä, köyhyyttä ja sortoa. Meidän pitäisi tehdä jotain sen sijaan, että me kytätään toisiamme, että menikö tämä varmasti poliittisesti korrektisti, Valtaoja sanoi.

Ebrahimin mielestä niin kutsuttua kyttäämistä ei tapahdu liikaa.

– Me eletään sellaista aikaa, että vähemmistöillä on myös mahdollisuus puhua ja ottaa tilaa. Tavallaan niitä vääryyksiä, joita monta sataa vuotta on vain hyväksytty, nostetaan nyt tapetille, hän pohti.

– Täällä on liikaa totuttu siihen, jotkut asiat ovat olleet normaaleja.

Valtaoja ilmoitti, että hänen mielestään ”kyttääminen” kääntyy vain itseään vastaan.

Tilanne kiihtyi riidaksi

Sitten Valtaoja piti puheenvuoron, jonka jälkeen tilanne kuumeni nopeasti. Valtaoja mainitsi esimerkkinä kyttäämisestä ”totaalisen naurettavan” Afrikan tähti -kohun. Hän päätyi käyttämään tv-lähetyksessä kaksi kertaa rasistista sanaa.

– Esimerkiksi nyt tämä pahamaineinen N-sana. Se on aivan eri juttu, jos sitä käyttää tuolla joku kansanedustaja, joka puhuu, anteeksi vain, hyppivistä neekeriukoista, kansanedustajiahan saa aina siteerata, kuin jos Peppi Pitkätossulla onkin neekerikuningasisä. Pitää katsoa mitä tarkoitetaan, eikä pelkästään sitä sanaa itseään, Valtaoja väitti.

Ebrahimi vastasi Valtaojalle kiihtyneenä:

– Tää on ensinnäkin ihan järkyttävää, että mä olen tällaisessa tilassa, missä valkoinen ihminen ruskean ihmisen vieressä kaksi kertaa käyttää tuota N-sanaa niin kuin ihan tahallaan. Tämä on musta ensinnäkin todella epämukava, epäsensitiivinen ja turvaton tila tällä hetkellä. On tosi ikävää, että mä olen tässä tilassa ja joudun tähän keskusteluun tällä tavalla, Ebrahimi sanoi.

– Tämä on juuri se ongelman ydin, että jatkuvasti vähätellään näitä ihmisiä, joita satutetaan ja sorretaan. Sen takia näissä keskusteluissa ei päästä koskaan eteenpäin.

– Jos esimerkiksi löisin sua nyt ja sä sanoisit, että sua sattuu, niin enhän mä voisi sanoa, että ei toi voi sattua, Ebrahimi haastoi.

Valtaoja puolustautui sanomalla, että on ”koko pienen ikänsä” yrittänyt pelastaa maailmaa. Esimerkkeinä hän mainitsee tutkivan työnsä ja erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin osallistumisen.

– Koitan vain korostaa, että tärkeintä ei ole sanat joita käytetään, vaan miten niitä käytetään, ja aktiiviset teot, hän jatkoi.

Keskustelu jatkui kiivaana vielä monta minuuttia yllä kuvaillun riidan jälkeen. Voit katsoa keskustelun kokonaan Yle Areenasta täältä.

Katsojat hätkähtivät

Ohjelma on herättänyt valtavasti huomiota katsojien keskuudessa. Keskustelu on jakanut mielipiteitä.

Näin aihetta kommentoi prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää:

Perussuomalainen-lehden päätoimittaja Matias Turkkila esitti oman näkemyksensä:

Helsingin kaupungin varavaltuutettu Seida Sohrabi (Kok.) nosti esiin, että woke-kulttuurissa olisi jopa fanaattisia piirteitä:

SDP:n kuntavaaliehdokas Kamal Jafi kommentoi aihetta tummaihoisen näkökulmasta:

Monet poliittisesti sitoutumattomat katsojat pitivät keskustelua kaikkinensa liian kiihkeänä ja vastakkainasettelua lietsovana:

Osa käyttäjistä piti Valtaojan N-sanan käyttöä vihapuheena:

