Kommentti: 49-vuotiaana kuollut rocktähti jätti täysin uniikin perinnön, joka näkyy ympäri Suomen

Turbonegro ja Hank von Hell tullaan muistamaan paljosta muustakin kuin keskisormen heiluttelusta, kirjoittaa ulkoasutoimituksen esihenkilö Antti Lehtonen.

Myöhään illalla 19. marraskuuta alkoi kiiriä tieto entisen Turbonegro-vokalistin Hank von Hellin kuolemasta. Lauantaina myös laulajan perhe ja yhtye vahvistivat tiedon. Turbonegro julkaisi Instagram-tilillään tunteikkaan muistelon.

– Hans-Erik oli karismaattinen nokkamies joka kanavoi samanaikaisesti huumoria ja haavoittuvaisuutta, ja joka oli elintärkeä bändin vetovoimalle.

Hans-Erik Dyvik Husby syntyi 15. kesäkuuta 1972 Lofooteilla, pienessä Sørvågenin kalastajakylässä. Äidin varhainen kuolema ja siitä seurannut perhe-elämän epävakaus jättivät nuoren pojan elämään tunteen turvattomuudesta ja petetyksi tulemisesta. Päihteet hasiksesta kolmiolääkkeisiin tulivat kuvioihin jo yläasteiässä.

Keväällä 1993 Duvik Husby päätyi Turbonegron treenikämpille radiojuontajakollegansa kutsusta ja sai pestin. Tuolloin bändi kuvaili uutta laulajaa ”David Bowien ja Tom Jonesin risteytykseksi, jolla on pari-kolmekymmentä strategisesti sijoitettua lisäkiloa”. Siinä on hyvin kiteytetty Duvik Husbyn omituinen vetovoima.

Turbonegrosta piti ensin tulla Nazipenis. Tämä kertoo oleellisen bändin tietoisista pyrkimyksistä provokaatioon. Sen tärkein perintö – musiikin lisäksi – ei kuitenkaan ole keskisormen heiluttelu kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Se on Turbojugend.

Turbojugend alkoi vitsistä vuonna 1995. Kissin faneilla oli Kiss Army, joten Turbonegro tarvitsi tietysti laivaston. Levyjen kansiin printattiin bändin basistin Thomas ”Happy-Tom” Seltzerin kotiosoite. Liittymisestä luvattiin diplomi.

2021 marraskuussa Turbojugendilla on 2 350 itsenäisesti toimivaa alajaosta ja luultavasti kymmeniätuhansia jäseniä. Helsinki, Oulu, Rovaniemi, Rauma. Äänekoski, Kittilä, Savonlinna, Somero. Tässä vain muutama Suomen jugendeista. Turbojugend toimii täysin bändistä riippumatta ja tuottaa itse jopa tavaramerkikseen nousseet farkkutakit, Kuttet.

Turbojugend Vantaan jäseniä festivaalitunnelmissa 2012.

Turbojugendin ydinajatus on hauskanpidon ja kavereiden kanssa kaljoittelun lisäksi tasa-arvo. Antifasismi ja rasisminvastaisuus on kirjattu Turbojugendien sääntöjen ensimmäiseen kohtaan. Jäsenet tunnistaa farkkutakeista, joiden selkään on kirjailtu alajaoston nimi ja rintapieleen ”soturinimi”. Jugendin maailmanpäivät järjestetään Hampurissa.

Vaikka Turbonegro yhä tekee musiikkia, on touhussa vahvaa loppuliu’un tuntua.

Duvik Husby jätti bändin 2009. Suosion huipulla 2000-luvun puolivälissä hän oli vakavasti riippuvainen heroiinista. Håkan Mosletin TRBNGR-kirjassa bändin alkuperäisjäsen Pål Pot Pamparius toteaa tämän riippuvuuden tuhonneen Turbonegron.

– Pystyn hyväksymään sen, että heroiiniriippuvuus on sairaus, mutta se on silti itse aiheutettu. Ja se sairaus tuhosi bändin ja meidän kaikkien unelman. Kyllä sellainen panee vihaksi.

Voimiensa tunnossa Turbonegro ammensi polttoaineensa äärimmäisestä hedonismista ja nihilismistä. Se loi kuin vahingossa ympärilleen täysin ainutlaatuisen yhteisön.

Aika näyttää, miten uudistumisvoimainen Turbojugend on. Se on kuitenkin perintö, jonka kaltaista tuskin jättää yksikään muu yhtye. Ja Hank von Helvete, tuo fantastisen omituinen antisankari, oli sen yhtyeen ainutlaatuinen keulakuva ja kasvot.

