Arttu Wiskari kutsuu Erika Vikmanin kanssaan Satulinnan lavalle – Pyhimys riemastuu: ”Joukkohali”

Arttu Wiskari esittää Pyhimyksen päivänä Teflon Brothersin ja Mariskan kappaleen Lähiöunelmii. Uusi versio on saanut nimen Rivariunelmii.

– Mulla oli vain yksi biisi mielessä. Se on meidän bändin voimabiisi, meidän monitorimiksaaja räppää sen aina meidän bussissa ja kaikki muut laulaa sitä ihan hullun lailla, Arttu Wiskari kertoo.

– Ihanaa, Pyhimys ilahtuu.

Arttu Wiskari laittaa isot, mustat aurinkolasit päähänsä ja kutsuu lavalle kanssaan Erika Vikmanin.

Säkenöivässä versiossa kuullaan Erikan räppiä ja samplepätkä Tässäkö tää oli -kappaleen melodialla.

– Joukkohali! Kaikki mukaan, Pyhimys huudahtaa riemastuneena esityksen jälkeen ja saa kaikki Satulinnan tähdet kerääntymään ryhmähaliin.

– Arttu oli taas niin viileetä siinä pöydässä, mutta kyllähän sen tiesi, että sillä on se ässä hihassa. Oli täydellinen lopetus, fiilis on katossa. Ihan mahtavaa, Pyhimys sanoo.

– Me Erikan kanssa tehdään hyvin erilaista musiikkia ja ollaan hyvin erilaisia artistejakin, mutta yksi asia, mikä meitä yhdistää, on se, että me ollaan molemmat tällaisia häpeilemättömiä tyyppejä, Arttu Wiskari sanoo.

– Ja sitä me rakastetaan teissä, ABREU huudahtaa.

