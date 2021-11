Anssi Kelan Fuck the world on pitelemätön kunnianosoitus Alexi Laiholle – kitarasooloon yhtyy edesmenneen artistin bändikaveri

Anssi Kela esittää Pyhimyksen päivänä tulkinnan kappaleesta Fuck the world.

– Tällä albumilla on selkeästi ollut aika kantava teema. Sama yleisfiilis siitä, että maailma ei ollutkaan sitä, mitä haaveilin ja ehkä menestys ei ollut sitä, mitä haaveilin. Tämä on aika perinteinen angstinen räp-kappale, Pyhimys sanoo.

Alkuperäisessä kappaleessa kuullaan vuonna 2020 menehtynyttä laulaja-kitaristi Alexi Laihoa.

– Tosi tärkeä asia tässä kappaleessa on tietenkin se, että tässä oli Alexi Laiho mukana. Räpissä aika harvoin instrumentalisteille annetaan selkeää tilaa. Ei ole kitarasooloja yleensä, mutta tässä en osannut kuvitella tämän teeman alle ketään henkilöä, joka olisi mulle edustanut niin vahvasti sellaista aikuisen miehen angstia. Tämä kertoo kaipuusta viattomuuteen ja sen tajuamisesta, että sitä paluuta ei ole. Niin sitten myös se, että tämä oli Alexin viimeinen levytys… Aihepiiriltään ainakin jollain tavalla koen, että oli osuva, Pyhimys miettii.

Anssi on tehnyt kappaleesta intensiivisen rock-version, jossa nähdään upea kunnianosoitus Laiholle. Kitarasooloa varten lavalle astelee Alexin bändikaveri Daniel Freyberg ja toisena vahvistuksena kitaristi Tuomas Wäinölä.

– Thank you so much! Mä olen aivan sanaton, Pyhimys ihailee.

–Itsekin Rage Against The Machinen suurkuluttajana – junnuna tuli kuunneltua sitä älyttömästi – pakko sanoa: mun mielestä koko Vain elämää -historian kovin veto ever! Aivan jäätävän kova, Arttu Wiskari huudahtaa.

– Sun hillitty ja pohdiskeleva olemus, kun se pääsee tuonne irti, sieltä tulee vaikka mitä eläimiä esiin. Tämä oli ehkä yksi hurjimmasta päästä, erittäin vaikuttava, Tuure Kilpeläinen hehkuttaa.

– Tässä oli hyvä mahdollisuus tributoida oman kylän pienelle suurelle miehelle. Alexihan on merkittävä hahmo. Rokkaaminen on aina ilo ja taas oli, Tuomas Wäinölä sanoo.

– Kyllä mä luulen, että Alexi tuolla jossain näyttäisi peukkua, Daniel Freyberg miettii.

Vain elämää -ohjelman 12. kauden jaksot Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.