Suvi Teräsniska omistaa Jättiläinen-tulkinnan Olli Lindholmille – murtuu kyyneliin jo ennen esitystä

Suvi Teräsniska avaa Pyhimyksen päivän kappaleella Jättiläinen.

Suvi Teräsniskan tulkinta on omistettu edesmenneelle Olli Lindholmille, jonka Suvi on omana päivänään kertonut olleen hänelle korvaamaton isähahmo ja ystävä.

– Kappale on näistä biiseistä, mitä olen tällä leirillä vetänyt, kaikista vaikein. Tämä on niin iso biisi, että en tiedä, haluatko, että tätä edes versioidaan. Mutta mä olen itkenyt lähestulkoon joka kerta, kun tämä on tullut radiosta. Katsotaan, miten mun käy tänään tuolla, Suvi kertoo kyynelissä.

– Ehkä tässä kohtaa kaikki ymmärrämme jo, että kenestä mä laulan tänään, Suvi sanoo itkien.

– Kyllä. Todellinen jättiläinen, Pyhimys sanoo vaikuttuneena.

Suvin versiossa rap-säkeistöt on sävelletty melodioiksi. Esityksen jälkeen artisti murtuu kyyneliin.

– Silloin kun Olli kuoli, mä pyysin Yön tekniseltä ryhmältä, saisinko tämän Ollin mikkiständin. Nyt olen päättänyt, että aina kun mä esiinnyn, vedän tähän, niin kuin täälläkin joka kerta. Hän kulkee aina mun mukana, Suvi kertoo.

Artistit ovat vaikuttavan esityksen jälkeen hiljaisia.

– Vielä kerran, otan osaa. Tuosta välittyi niin vahvasti se omakohtaisuus. Se tuntui, se kosketti. Tietyllä tavalla koen, että se oli niin aito, että mun oman tunnereaktion pukeminen sanoiksi tuntuisi hirveän pieneltä, Pyhimys miettii liikuttuneena.

Vain elämää -ohjelman 12. kauden jaksot Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.