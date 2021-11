Alma Hätönen marssi kampaajalle ja teki radikaalin muutoksen – lopputulos poiki seuraajilta yksimielisen reaktion

Juontaja Alma Hätönen esitteli Instagramissa uutta hiustyyliään. Muutos poiki lukuisia kehuja Hätösen seuraajilta.

Radiosta ja televisiosta tuttu juontaja Alma Hätönen on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Hätösellä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 46 000 seuraajaa, ja hän kertoo seuraajilleen usein kuulumisiaan kuvien ja päivitysten muodossa.

Tällä viikolla Hätönen julkaisi Instagram-tilillään kuvan kampaajakäyntinsä jälkeen. Aiemmin julkisuudessa pitkissä hiuksissa esiintynyt Hätönen oli leikkauttanut kampaajan penkissä itselleen polkkatukan.

– Täs kävi sillai hassusti et on ollut vähän raskas tää marraskuu myös meikäläisen kuantalolle niin Taija taikoi jäljellä olleesta kolmesta karvasta koostuvan hiushamppulatvan tilalle tällaisen polkan! Love it, Hätönen hehkutti Instagramissa.

Hätösen tuore päivitys on poikinut tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja juontajan seuraajilta. Kommenteissa kehutaan Hätösen uutta hiustyyliä vuolaasti, ja myös monet julkisuudesta tutut henkilöt, kuten Vappu Pimiä, Tuukka Ritokoski ja Evelina, ovat rientäneet kehumaan kampaamokäynnin lopputulosta.

– Upea!!!! Paula Vesala puolestaan hehkutti.

– WHAT!! WAU!!! UPEE, kehui Janni Hussi.

– Wow, komppasi Tuija Pehkonen.

Alma Hätönen nousi tunnetuksi alun perin Ylen juontajana. Hän juonsi pitkään YleX:llä. Viimeisen parin vuoden aikana hän on tehnyt uraa myös tv-juontajana. Hätönen aloitti HitMixillä joulukuussa 2019, mutta lokakuussa hän kertoi irtisanoutuneensa.

Loppuvuoden ajan Hätönen kertoi aikovansa keskittyä Big Brotheriin, jota hän juontaa useamman kerran viikossa. Hän on antanut ymmärtää, että iso työtaakka vaikutti irtisanoutumispäätökseen.

– Tietenkin päätökseen vaikutti myös se, että olen tässä vuoden sisään tehnyt töitä varmaan kahden vuoden edestä. Aamuradion lisäksi oli Big Brotherit, Paratiisihotellit, Selviytyjät Extrat, Mysteerilaulajat ymsyms. Ensi vuonna etsin balanssia työn ja yksityiselämän välille, Hätönen kirjoitti Instagramissa lokakuussa.