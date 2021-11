Kuvat: Kiira Korven ex-mies Arthur Borges seurustelee tenniksen supertähden kanssa

Arthur Borgesin uusi suhde paljastui WTA-finaalin yhteydessä.

Suomalaisen Arthur Borgesin kerrotaan tapailevan tenniksen supernimeä Garbiñe Muguruzaa. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.

28-vuotias Muguruza voitti keskiviikkona Meksikossa WTA-mestaruuskilpailun finaalin. Muguruza on naisten tenniksen supernimi, joka on aiemmin voittanut Grand Slam -turnauksia ja Wimbledonin 2017. Hän on maailmanlistan kolmonen eli maailman tämän hetken kolmanneksi paras pelaaja.

Borges ja Muguruza ovat molemmat jakaneet kuvapalvelu Instagramissa videoita, joissa he juhlivat yhdessä Muguruzan upeaa voittoa keskiviikkona.

Women’s Tennis Blog -tennissivusto kertoo, että kaksikosta napattiin voitonjuhlien hulinan yhteydessä kuvia, joissa hän suukottelee ja halailee Borgesia. Sivuston mukaan Borgesin ja Muguruzan hempeily varasti välittömästi median huomion kisoissa.

Tennis Tonic -sivuston mukaan Muguruzan voiton jälkeen ei jäänyt epäselväksi, että Muguruza viihtyy Borgesin kainalossa.

Entinen huippuluistelija Kiira Korpi ja Arthur Borges kertoivat kesäkuun lopulla avioerostaan. He ehtivät olla naimisissa kolme vuotta. He menivät naimisiin Italiassa huhtikuussa 2018.

Korpi ja Borges olivat näkyvästi esillä julkisuudessa pariskuntana. Heidän hulppeista Italian-häistään julkaistiin juttu Italian Voguessa. Vuonna 2015 pariskunta oli yksi illan kuvatuimpia pareja Linnan juhlissa.