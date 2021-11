Roope Salminen otti terävästi kantaa koronarokotteisiin – pian juontajalle alkoi tulvia karmeita viestejä

Koronarokotteisiin liittyvä keskustelu on herättänyt paljon tunteita. Tämän sai huomata myös juontaja Roope Salminen, joka puhui rokotteiden puolesta sosiaalisessa mediassa.

Juontajana, näyttelijänä ja muusikkona tunnettu Roope Salminen on vuosien varrella ottanut kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun sosiaalisen median tileillään. Salminen on erityisen aktiivinen kuvapalvelu Instagramissa, missä hän puhuu paljon muun muassa tasa-arvokysymyksistä.

Kuluneiden kahden vuoden aikana Salminen on useampaan otteeseen ottanut kantaa myös koronapandemiaan liittyviin asioihin. Salminen on pitänyt ääntä esimerkiksi kulttuurialan ahdingosta ja tällä viikolla hän otti Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kantaa myös koronarokotteisiin liittyvään keskusteluun.

Mustalla huumorilla väritetyissä tarinoissaan Salminen kertoi vastustavansa rokotepakkoa, mutta olevansa ehdottomasti rokotteiden ja koronapassin kannalla. Salminen kertoi olevansa huolissaan siitä, että vaikka rokotekattavuus on Suomessa korkealla tasolla, sairaalat ovat verrattain täynnä.

– Mun mielestä sulla on ehdottomasti oikeus olla ottamatta rokotetta. Olen kategorisesti pakkorokotuksia vastaan. Musta on epämukava ajatus, että valtio tulisi ja työntäisi väkisin piikkiä kehenkään, vaikka kannatankin rokotepassia, Salminen selitti tarinoissaan.

Roope Salminen osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa Instagramissa.

Tällä hetkellä rokottamattomia on 14 prosenttia väestöstä, mutta heidän osuutensa sairaalahoitoon joutuneista on noin 70 prosenttia. Tästä myös Salminen muistutti Instagram-tarinoissaan. Vaikka Salmisen tarinoiden sävy oli osin humoristinen, suhtautui hän itse asiaan vakavasti.

– Mä rakastan sua ja sä saat ottaa sun omat riskit ja tehdä aivan mitä vaan sä haluut. Pyydän vaan, että pysyt johdonmukaisena etkä vie sairaalapaikkaa meiltä lääketiedeuskovaisilta, jotka eivät ole nähneet valoa, Salminen veisteli Instagramissa.

Kannanottonsa jälkeen Salminen sai lukuisia viestejä, joiden sisältö ja sävy olivat kaikkea muuta kuin asiallisia. Hän kertoi saamastaan palautteesta Instagram-tilinsä tarinat-osiossa.

– Hei, oon saanut muutamassa tunnissa jo reilusti yli tuhat viestiä, joissa muistutetaan värikkäin sanakääntein menneisyydestäni alkaen alkoholismista ja loppuen lapseeni, Salminen kirjoitti Instagramissa.

Salminen kertoi saaneensa muun muassa asiattomia viestejä, jotka kohdistuivat hänen perheeseensä. Lisäksi Salmisen ajateltiin hyötyvän siitä, että hän ottaa näkyvästi kantaa rokotteiden puolesta. Salminen kuitenkin totesi, että näin ei suinkaan ole, sillä kannanoton seurauksena on tullut lähinnä vihaista palautetta.

– Mä tein noi päivitykset siksi, että se on musta hauskaa. Jos sä olet rokotekriittinen henkilö, sä varmasti osaat arvostaa sitä huumoriarvoa, mikä siinä ristiriidassa on suhteessa lääketieteeseen. Joku saattaa keksiä siitä vitsin ja kertoa sen, Salminen selitti Instagramissa.

– Mä en oikeesti halua sulle mitään pahaa. Mä en todellakaan toivo, että sä kuolet ja mä en oikeesti halua, että lakeja muutetaan niin, että sä et pääse sairaalaan, hän jatkoi.

Salminen sai runsaasti vihaista palautetta puhuttuaan koronarokotteiden puolesta.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan kaksi rokoteannosta ehkäisee vakavaa tautimuotoa tehokkaasti, vaikka tartuntoja ne eivät täysin pysäyttäisikään. Rokottamattomilla on THL:n mukaan 19-kertainen riski joutua osastohoitoon ja 33-kertainen riski joutua teho-osastolle.

Koronatartuntojen määrä nousi viime viikolla uuteen ennätykseen. THL:n projektipäällikkö Anna Kantzin mukaan riski saada tauti on tällä hetkellä korkeampi kuin koskaan aiemmin epidemian aikana.

Tehohoitoa vaativia potilaita on myös siirretty sairaalasta toiseen, kun kuormitus on paikoin noussut liian suureksi. Korkein riski joutua sairaalaan koronaviruksen vuoksi on rokottamattomilla 70–79-vuotiailla, vaikka nuorilla ja työikäisillä tartuntojen ilmaantuvuus on suurempi.

Rokotesuojan hiipuminen kuukausien kuluessa etenkin ikääntyvillä on asiantuntijoiden mukaan tosiasia, ja siksi riskiryhmien ja yli 60-vuotiaiden kolmas rokotekierros on alkanut.