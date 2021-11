Lemmy Kilmisterin tuhkat lähetettiin ystäville luodin sisällä – Myös Rob Halford sai omansa: ”Aivan hullua”

Lemmy on ystäviensä luona vielä kuolemansa jälkeenkin.

Judas Priestin laulaja Rob Halford kertoi SpeedFreaks-radio-ohjelmassa, että hän on yksi niistä harvoista, joka on saanut Motörheadin edesmenneen nokkamiehen Lemmy Kilmisterin tuhkaa sisältävän luodin.

– Kun Lemmy kuoli, puhuin hänen muistotilaisuudessaan. Se oli upea hetki. Muusikot ympäri maailmaa kokoontuivat Hollywoodin muistelemaan Lemmyä, hänen mahtavaa elämäänsä ja musiikkia, jonka hän jätti jälkeensä. Tästä ei ole kovin kauan aikaa, kun sain postia Lemmyn asioidenhoitajilta. He työskentelevät edelleen pitääkseen Lemmyn muistoa yllä. He lähettivät minulle luodin. Sen luodin sisällä on Lemmyn tuhkaa, Halford kertoi.

Rob Halford vuonna 2015.

– Aivan hullua. Tämä luoti-juttu on jotain sellaista, minkä Lemmy olisi ehdottomasti halunnut tehdä. Nyt hän on ystäviensä luona. Laitat luodin kaulakoruun ja hän on aina lähellä sydäntäsi. Onhan tuhkien laittaminen luotiin provosoiva juttu, mutta se saa sinut ajattelemaan ja puhumaan. Minulla on nyt pieni kaunis pala Lemmyä fyysisesti kotonani, ja se on maagista.

Lemmy pukeutui usein ammusvyöhön, joten luoti on looginen paikka hänen tuhkilleen.

Halford ei ole ainoa luodin saaja. Kuusi kuukautta sitten Doro Pesch kertoi saaneensa oman luotinsa.

– Melkein pyörryin kun avasin paketin ja tajusin, mitä siellä on. Olin aivan, että vau! Kuulin, että Lemmy kirjoitti listan läheisistä ystävistään, joille halusi jakaa tuhkansa. Minulla ei ole sanoja kuvailemaan tätä tunnetta. Se on niin koskettavaa. Sain lahjasta valtavasti energiaa seuraavaksi sadaksi vuodeksi.

Doro Pesch vieraili Suomessa 2018.

Maaliskuussa Headbangers Ball -juontaja Riki Rachtman sai oman Lemmy-muistonsa.

– Se on upein lahja, jonka olen koskaan saanut. Tein luodista kaulakorun, joten se on aina mukanani.

Lemmy kuoli syöpään joulukuussa 2015. Hän oli 70-vuotias.

Motörhead-basistista on tekeillä myös elokuva. Leffan ohjaa sama Greg Olliver, joka teki Lemmy-dokumentin vuonna 2010.