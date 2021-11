Kahdeksan kumppania, seitsemät kihlat, viisi avioeroa, kuusi lasta ja yksi lapsenlapsi, jonka oma vaimo synnytti. Lorenzo Lamasin elämä on ollut täynnä draamaa ja suhdekiemuroita.

Lorenzo Lamasin elämään on mahtunut monenlaisia juonenkäänteitä – niin tosielämässä kuin työssään saippuatähtenä. Yhdysvaltalainen Lorenzo Lamas tuli alunperin tunnetuksi 80-luvun suosikkisarja Viinitila Falcon Crestistä, jonka jälkeen hänet nähtiin myös Kauniissa ja Rohkeissa, jossa hän näytteli yksinhuoltajaisä Hector Ramirezia vuosina 2004–2006.

Nyt Lamas on 64-vuotias, hänellä on yhteensä kuusi lasta ja hän on ollut jo viidesti naimisissa. Näyttelijätähden yksityiselämän voikin sanoa olevan kuin suoraan saippuasarjan käsikirjoituksesta.

Lorenzo Lamas oli 80-luvulla monen ihailun kohde.

Lorenzo Lamas avioitui ensi kertaa vuonna 1981, mutta liitto Victoria Hilbertin kanssa kesti tuskin vuottakaan.

Hänen toinen avioliittonsa Michele Smithin kanssa alkoi miltei heti perään ja siihen siunautui kaksi lasta, vuonna 1983 syntynyt poika Alvaro Joshua ja kaksi vuotta nuorempi tytär Shayne. Pian kuopuksen syntymän jälkeen pari ajautui eroon.

Lorenzo Lamas ja vaimo numero yksi, Victoria Hilbert.

Michele Smithin kanssa Lamas sai kaksi lasta.

Kolmannen lapsensa Lamas sai suhteessa, joka ei koskaan ehtinyt alttarille asti. Lamasin ja näyttelijä Daphne Ashbrookin tytär Paton Lee syntyi vuonna 1988. Suhteen päätyttyä Lamas meni naimisiin kollegansa Kathleen Kinmontin kanssa, ja liitto kesti nelisen vuotta.

Kathleen Kinmont oli Lorenzo Lamasin kollega rikossarja Renegadesta.

Kun erosta oli kulunut muutama vuosi, Lamas vei vihille neljännen vaimonsa, Playboy-malli Shauna Sandin ja sai kolme tytärtä lisää: Alexandran, Victorian ja Isabellan. Neljäs avioliitto alkoi vuonna 1996 ja kesti ennätykselliset kuusi vuotta.

Shauna Sand ja Lorenzo Lamas olivat yhdessä vuosina 1996–2002.

Ennen seuraavaa avioliittoaan Lamas ehti kosia näyttelijärakastaan Barbara Moorea vuonna 2005, mutta pari päätti perua häät.

Lamas totesi Fox Newsin haastattelussa kymmenen vuotta myöhemmin, että olisi toivonut tehneensä lukuisten vaimojensa kanssa avioehtoja.

– Olisin tehnyt monta asiaa eri tavalla. En vain koskaan ehdottanut avioehtoa kenellekään, koska ajattelin, että se on vihje vääjäämättömästä erosta. En vain pystynyt siihen. Joten kyllä, se oli musertavaa, Lamas kommentoi lehdelle.

Barbara Brooks on tunnettu näyttelijä ja malli sekä Lorenzo Lamasin ex-rakas.

Tähden viides, mutta näillä näkymin tuskin viimeinen, avioliitto sinetöitiin vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen. Lamas avioitui itseään 29 vuotta nuoremman Shawna Craigin kanssa syksyllä 2011 ja suhde herätti runsaasti huomiota siitä syystä, että tuore morsian oli nuorempi kuin Lamasin vanhin tytär Shayne.

Oman lisämausteensa kuvioon toi se, kuinka Lamasin viides vaimo toimi lopulta Shayne-tyttären sijaissynnyttäjänä. Käytännössä Craig siis synnytti omalle aviomiehelleen lapsenlapsen.

Vaimon uhrauksesta riippumatta rakastavaisten liitto päättyi eroon seitsemän yhteisen vuoden jälkeen. Tytär Shayne puolestaan sai poikalapsen, joka oli hänen toinen lapsensa.

Lamas tähditti Kauniita ja Rohkeita yhdessä Hunter Tylon kanssa.

Shayne Lamas tunnetaan Yhdysvalloissa tv-persoonana, joka tuli alun perin tutuksi Unelmien poikamies -ohjelman 12. tuotantokaudelta, jossa hän etsi itselleen aviomiestä. Lamas kihlautui ohjelmassa Matt-nimisen miehen kanssa, mutta suhde päättyi pian ohjelman päättymisen jälkeen eroon.

Myös Lamasin ensimmäinen lapsi, esikoispoika Alvaro Joshua liittyi omalla tavallaan isänsä naiskuvioihin. Lamas paljastaa vuonna 2015 julkaistussa elämäkerrassaan, kuinka hänen pojallaan oli yhden yön juttu yhden hänen ex-vaimoistaan kanssa.

– Suhteeni poikaani ei ole hyvä ja se on surullista, Lamas kommentoi Foxille vuonna 2015.

Lorenzo Lamasin ura alkoi lupaavasti, mutta tyssäsi kuitenkin melko nopeasti.

Vuonna 2020 Lorenzo Lamas alkoi tapailla Kenna Scott -nimistä naista, jonka hän on luvannut viedä vihille ensi vuoden toukokuussa. Peoplen mukaan pariskunta tutustui yhteisen ystävän kautta keväällä 2020 ja alkoi pian seurustella. Viime helmikuussa he menivät Las Vegasissa kihloihin. Ilouutisen jälkeen pari julkaisi kuvan käsistään, joihin oli tatuoitu toistensa nimikirjaimet.

Lamasin kihlattu Kenna Scott on 36-vuotias, eli saman ikäinen kuin hänen vanhin tyttärensä Shayne. Onnellisen oloinen näyttelijä jakaa mielellään sosiaalisessa mediassa yhteiskuvia kihlattunsa kanssa.

– En ole koskaan ollut tämän onnellisempi tai varmempi mistään elämässäni, Lamas julistaa rakkauttaan Instagramissa.

Lamasin somejulkaisujen mukaan rakastunut pari on joutunut viettämään verrattain paljon aikaa erossa toisistaan muun muassa siitä syystä, että Scottilla on kaksi nuorta poikaa.

– Erossa olemisen pitäisi kasvattaa kiintymystä entisestään ja niin se tekeekin, mutta samaan aikaan minusta tuntuu kuin aika pysähtyisi siihen, kun olen nähnyt sinut edellisen kerran. Minusta tuntuu, kuin nykyhetki olisi vain harjoitusta sitä hetkeä varten, kun palaat taas luokseni, Lamas runoilee.

Lorenzo Lamas on kahden näyttelijätähden poika.

Lorenzo Lamas muistetaan näyttelijänuransa huippuvuosilta tuuheasta takatukastaan ja voimakkaasta vartalostaan, jotka lisäsivät kalifornialaisen näyttelijän charmia entisestään. Tuoreiden kuvien perusteella hänen tavaramerkkinsä on nykyään huomattavasti lyhyempi hiusmalli, siisti parta sekä koko ylävartalon peittävät tatuoinnit.

Vaikka Lamasin nimi oli vielä vuosituhannen alussa monien huulilla, hänen uransa Hollywood-tähtenä tyssäsi lopulta lyhyeen. Saksalaisen Bild-lehden mukaan näyttelijän elämää on värittänyt viiden avioeron lisäksi epäonni raharintamalla.

Saksalaislehden mukaan Lamas on kokenut uransa aikana peräti kaksi konkurssia, joiden myötä hän ajautui isoihin rahavaikeuksiin. Bildin mukaan Lamas oli vielä vuonna 2014 velkaa noin 280 000 euroa, joista iso osa oli verovelkaa.

Nyt tähdellä vaikuttaa menevän paremmin. Tuoreissa Instagram-kuvissaan Lamas huristelee helikopterilla ja nauttii luksuslomista kihlattunsa kanssa.

Lamas kertoi Fox Newsille muutama vuosi takaperin jättäneensä näyttelijäntyöt taakseen kyllästyttyään odottelemaan kutsua seuraavaan ”b-luokan elokuvaan”. Nykyään hän työskentelee helikopterin kuljettajana.

– Menestyin näyttelijänä oikein hyvin, joten olen nyt sinut sen asian kanssa. Tällä hetkellä keskityn uraani helikopterin kuljettajana ja nautin työstäni suunnattomasti, hän kommentoi Foxille.

Lorenzo Lamas kirjoitti elämästään kirjan, joka julkaistiin vuonna 2015.

Lorenzo Lamasin vanhemmat olivat niin ikään kuuluisia näyttelijöitä. Hänen isänsä on jo edesmennyt latinalaisamerikkalainen näyttelijä ja ohjaaja Fernando Lamas ja hänen äidillään Arlene Dahlilla on puolestaan norjalaisia sukujuuria. Arlene Dahl muistetaan sarjasta All My Children ja hänellä on oma tähti Hollywoodin Walk of Famella.