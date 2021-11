Rakastettu Cats-musikaali saapuu jälleen Suomeen – valloittaa lavat syksyllä 2022

Cats-musikaali nähdään syksyllä 2022 Tampereella ja Helsingissä.

Rakastettu Cats-musikaali nähdään Suomessa jälleen syksyllä 2022. Andrew Lloyd Webberin säveltämä teos pyörii Tampereen Kannen areenalla 27.–30. lokakuuta ja Hartwall Arenalla 3.–6. marraskuuta.

Lukuisia palkintoja voittanut musikaali sai ensi-iltansa jo vuonna 1981, minkä jälkeen sitä esitettiin New London Theatressa ennätykselliset 21 vuotta. Broadwaylla musikaali esitettiin ensi kertaa vuonna 1983, minkä jälkeen se pyöri New Yorkissa yhtäjaksoisesti 18 vuoden ajan.

Sittemmin musikaalia on esitetty yli 40 maassa, ja sen on nähnyt yli 73 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Esitys on käännetty 15 kielelle, mutta Suomeen se saapuu alkuperäisenä, englanninkielisenä versiona.

Live Nationin tiedotteen mukaan musikaali kertoo kuvitteellisten Jellicle-kissojen vuosittaisista tanssiaisista. Tanssien aikana kissojen lempeä ja viisas johtaja Old Deuteronomy valitsee joukosta yhden, joka pääsee kohoamaan täysin uuteen elämään.

Esitysten liput tulevat myyntiin tiistaina 23. marraskuuta klo 10.00 Lippupisteessä ja Ticketmasterissa.