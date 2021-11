Hollywood-tähti Ryan Reynolds yllytti ihmisiä muuttamaan Kanadan sijaan Suomeen: ”Siellä on mahtavaa tähän aikaan vuodesta”

Ryan Reynolds mainosti Suomea. Torille!

Ryan Reynoldsin mielestä Suomi on oiva vaihtoehto Kanadalle, mikäli on muuttoaikeissa.

Näyttelijä Ryan Reynolds vieraili The Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelmassa viime viikolla.

Ohjelmassa on niin sanottu ”Tämän on loputtava” -osio, jossa Jimmy Fallon ja hänen vieraansa listaavat asioita, joita ihmisten ei tulisi enää tehdä.

Reynold totesi muun muassa, että elokuvien trailereiden kehuminen olisi syytä lopettaa.

– Me tiedämme, että ne näyttävät hyviltä. Se on trailereiden tehtävä. Jopa huonoilla elokuvilla on hyviä trailereita. Olen ollut niissä. Kaikki trailerit näyttävät hyviltä. Lopettakaa niiden kehuminen, Reynolds opasti.

Kanadasta kotoisin oleva Reynolds huomautti myös, etteivät ihmiset voi aina sanoa muuttavansa Kanadaan, kun Yhdysvalloissa tapahtuu jotain ikävää.

– Lopettakaa hokemasta, että muutatte Kanadaan aina, kun suututte jostain Yhdysvalloissa tapahtuneesta asiasta.

– Olemme ystävällisiä, mutta Kanada ei voi olla ainoa turvapaikkanne. Valitkaa joku muu maa. Menkää Suomeen. Siellä on mahtavaa tähän aikaan vuodesta, Reynolds vitsaili.

Esimerkiksi vuonna 2020 yksi Googlen haetummista kysymyksistä oli: ”kuinka muuttaa Kanadaan?”

Aihe trendasi hakukoneessa heti sen jälkeen, kun Joe Biden ja Donald Trump kohtasivat vaaliväittelyssä.