Temptation Islandilta tuttu Eveliina Uosukainen muistelee rintojen pienennysleikkaustaan ja kertoo saavansa aiheesta edelleen paljon palautetta

Somevaikuttaja ja tosi-tv-tähti Eveliina Uosukainen muistelee Instagramissa kolmen vuoden takaista rintojen pienennysleikkaustaan.

– Mun lollipopit täytti just kolme vuotta, enkä muista aikoihin puhuneeni koko aiheesta, vaikka mun kolmen vuoden takaiset rintojen pienennysleikkaus -blogijulkaisut ovat edelleen mun blogin luetuimpia.

Rintoja pienennettiin terveydellisistä syistä.

– Vaikka kolme vuotta alkaa kultaamaan muistot, muistan silti yhä sen tuskan ja itsetunto ongelmat joiden kanssa painin aiemmin isojen rintojeni vuoksi, Uosukainen kirjoittaa.

– Hartiakivut ja ryhtiongelmat oli jatkuvia. Urheillessa sai käyttää kaksia liivejä päällekkäin. Sopivia vaatteita oli vaikea löytää, kun kaikki rinnoista sopivat oli vyötäröltä aivan liian isoja. Liivejä löysit vain kunnon liikkeestä lähemmäs satasen hintaan kappale.

Kipujen lisäksi rinnat aiheuttivat muutakin harmia.

– Mut huomattiin aina vain rinnoista. Olin se tissi-Eve. Siispä usein koitin peittää niitä ja mielestäni onnistuin siinä suht hyvin, koska musta ei löydy paljoa todellisuutta näyttäviä kuvia ja osa jopa ihmetteli kuvien pohjalta mun pääsyä leikkaukseen.

Uosukainen kertoo olleensa ennen leikkausta kokoa 70H. Hänen ystävänsä oli juuri käynyt vastaavassa leikkauksessa, ja harmitteli jälkeenpäin, ettei antanut pienentää rintojaan tarpeeksi paljon.

– Vaihtoehdoista D tai C päädyin C-kuppiin. Ja näin jälkikäteen onneksi. Niillä keille rintarauhasen liikakasvu on ominaista, tapahtuu sitä myös helposti leikkauksen jälkeen jos painoa kertyy. Sen lisäksi, että rinnat toki laskeutuu ja muotoutuu luonnollisemmiksi ajan kanssa, niin mulla ne on myös kasvanut ainakin koolla painon vaihdellessa.

Uosukainen kertoo olevansa tyytyväinen leikkaukseen ja harmittelee vain yhtä asiaa: ”Kadun vain, etten mennyt jo aiemmin.”