Linnan juhlat kokevat valtavan mullistuksen

Suomen itsenäisyyttä juhlitaan Presidentinlinnassa myös tänä vuonna, mutta eri tavalla kuin aiemmin. Presidentti Niinistö kertoi keskiviikkona, millaiset juhlat tällä kertaa ovat.

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto kokee tänä vuonna suuria muutoksia koronapandemian vuoksi.

Presidentti Sauli Niinistö kertoi keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että itsenäisyyttä juhlitaan tänä vuonna Presidentinlinnassa, mutta eri tavalla kuin aiemmin. Niinistön mukaan ei voida puhua Linnan juhlista "perinteisessä mielessä", vaan pikemminkin vastaanotosta.

Niinistön mukaan juhlia on valmisteltu pitkin syksyä muuttuvien olosuhteiden vallitessa ja muutokset ovat mahdollisia edelleen. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että juhlia päästään viettämään.

Kutsut ja vieraat

Linnassa on perinteisesti nähty noin 2 000 kutsuvierasta. Kutsuttujen joukossa ovat olleet niin kansanedustajat, diplomaatteja kuin kulttuuri- ja urheilumaailman tähtiä. Tänä vuonna Linnan vierasmäärä supistuu kymmenesosaan, sillä kutsut lähetetään vain noin 200 vieraalle puolisot mukaan lukien.

– Vakiovieraita ei juurikaan tule, vaan lähes koko joukko on ensikertalaisia Linnan juhlissa, Niinistö kertoo.

Presidentti Niinistön mukaan kutsuja ei ole vielä päästy postittamaan, mutta se on tarkoitus tehdä ensi viikolla. Niinistön mukaan syynä niiden myöhäiselle lähettämiselle on alati muuttuva epidemiatilanne. Yksi syy ovat myös aluehallintoviraston mahdolliset uudet kokoontumisrajoitukset, joista tiedotetaan torstaina.

Niinistö kertoo, että Linnan juhliin liittyy tänä vuonna kaksi teemaa, jotka huomioidaan kutsuvieraissa. Ensimmäinen teema ovat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat olleet Niinistön mukaan äärimmäisen kovilla koko pandemian ajan.

– Harvoin on niin moni ollut kiitollisuuden velassa niin harvoille, Niinistö sanoo siteeraten Winston Churchillia.

Presidentti Niinistö kertoi keskiviikkona tämän vuoden Linnan juhlista Presidentinlinnassa.

Toinen teema liittyy Niinistön mukaan siihen, että "Suomessa on paljon hyvää".

– Selviytyminen näin hyvin koronahaasteesta on osoitus siitä. Monet muutkin ammattiryhmät ovat joutuneet venymään työssään ja meillä on paljon osoituksia siitä, että ihmisten vapaaehtoinen toiminta on hyvin aktiivista.

– Toisessa teemassa on tarkoitus huomioida tällaisia henkilöitä.

TPK:n mukaan kutsuttujen joukossa on myös joitakin kulttuurialan henkilöitä sekä urheilumaailman vaikuttajia.

Pukukoodi

Linnan juhlien kutsujen myöhäinen lähettäminen on huomioitu vastaanoton pukukoodissa. Niinistö kertoo pukukoodin olevan normaalista poikkeava: tumma puku kunniamerkein.

– Että siitä ei joutui kukaan kohtuutonta murhetta näin lyhyellä aikataululla tuntemaan, Niinistö perustelee päätöstä muutta juhlien pukeutumista.

Aiempina vuosina vieraita on kehotettu pukeutumaan frakkiin tai juhlapukuun.

Ohjelma Linnassa

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Linnassa nähdään myös tänä vuonna tuttua ohjelmaa.

– Juhlavastaanotto pyritään pitämään monessa suhteessa perinteisen näköisenä ja siellä on tuttuja elementtejä, mutta mittakaava on huomattavasti pienempi, TPK tiedottaa.

Ohjelmana on erilaisia musiikkiesityksiä ja illan aikana kuullaan presidentti Niinistön ja rouva Jenni Haukion ajatuksia haastatteluissa.

Vuonna 2019 Linnassa tanssittiin iloisissa tunnelmissa. Tanssien kohtalo on tältä vuodelta vielä auki.

Tarjolla juhlissa on kotimaista, ekologista ruokaa, joka valmistetaan pääosin Linnan omassa keittiössä.

Perinteistä kättelyä ei järjestetä, mutta TPK:n mukaan vieraita tervehditään muulla tavoin. Tanssien kohtaloa ei ole vielä lyöty lukkoon, vaan se tarkentuu myöhemmin.

Lähetys Linnan juhlista nähdään tänä vuonna Ylellä kello 19.15–22.00.

Veteraanit ja lotat

Kunniavieraita eli sotaveteraaneja ja lottia ei Linnan juhlissa tänä vuonna nähdä. Sen sijaan heille järjestetään erillinen tilaisuus Presidentinlinnassa.

– Tällä tavalla pystymme antamaan heille turvallisen juhlan ja ehkä hieman enemmän aikaa, minkä he ansaitsevat, TPK kertoo.

Veteraaneja, lottia ja heidän puolisojaan ja avustajiaan kutsutaan Presidentinlinnassa järjestettävään tilaisuuteen noin 40.

Veteraanit pääsevät tänä vuonna omaan tilaisuuteensa Presidentinlinnaan.

Erityisjärjestelyt

Koronapassia ei Linnan ovella tulla kysymään. Presidentti Niinistön mukaan asiaa on selvitetty perusteellisesti, eikä se ole lain puitteissa mahdollista.

– Olemme hankalassa yhtälössä tässä, Niinistö myöntää.

Tasavallan presidentin kanslia kertoo, että se kuitenkin toivoo vierailta täyttä rokotussarjaa tai vaihtoehtoisesti korkeintaan 48 tuntia aiemmin saatua negatiivista koronatestitulosta.

Presidentinlinnan työntekijät tulevat käyttämään itsenäisyyspäivänä kasvomaskeja, Linnassa huolehditaan turvaväleistä ja sen kaikissa tiloissa on ilmanpuhdistin. Lisäksi huolehditaan käsihygieniasta.