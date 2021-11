Tasavallan presidentin flunssainen olemus herätti huomiota ja huolta tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti tiistaina Presidentinlinnassa tulevan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia koskevan tiedotustilaisuuden.

Lue lisää: Presidentti Niinistö: Linnan juhliin kutsutaan alle 200 ihmistä – ei kättelyä eikä juhlapukuja

Niinistö asteli median eteen selvästi flunssaisena, mikä ei jäänyt myöskään tilaisuuteen osallistuneilta toimittajilta huomaamatta. Hänen äänensä oli käheä, ja hän yskähteli aika ajoin ja välillä kovaakin.

Niinistön ääni oli käheä, ja hän yskähteli aika ajoin.

Niinistöltä kysyttiinkin suoraan hänen voinnistaan, mikä sai presidentin naurahtamaan.

– Tämä on tällainen vietävän sitkeä flunssa. Covid-testejä on tässä tehty, Niinistö vastasi.

Niinistön sairastelu alkoi jo viime viikon maanantaina 8. marraskuuta, kun hän joutui perumaan työvierailunsa Liettuaan flunssan vuoksi. Presidentin kanslian mukaan Niinistö kävi tuolloin koronavirustestissä, jonka tulos oli negatiivinen.

Lue lisää: Presidentti Niinistön vierailu Liettuaan peruuntuu flunssan takia

Viime perjantaina Niinistö vieraili Ruotsissa Tukholman kuninkaallisen sotatieteen akatemian 225-vuotisjuhlassa ja poseerasi yhdessä muun muassa kruununprinsessa Victorian kanssa.

Tasavallan presidentin kansliasta kerrottiin, että presidentti Niinistö oli kiusallisen flunssan kourissa ja käytti sen vuoksi juhlassa maskia. Kuvaustilanteita varten maski tosin otettiin pois. Niinistö kommentoi Ruotsin-matkaansa myös tiistaina tiedotustilaisuudessa.

– Minun harkintani oli, että kutsuvierasjoukko saattaa tuntea olonsa hieman kiusalliseksi, jos siellä on suojaamaton köhisijä. Minusta tämä on ajatus, jota meidän kaikkien kannattaa miettiä. Ei se ole niinkään itsensä suojaamista kuin ympäristön rauhoittamista. Vaikka kuinka monta covid-testiä on tehty, luulen, että ihmisiä hiukan askarruttaa, jos joku köhii siinä vieressä kovasti. Ainakin minua, Niinistö sanoo.

Flunssan vuoksi Niinistö ei osallistunut illalliselle Karlbergin linnassa Ruotsissa, vaan hän palasi puhetilaisuuden jälkeen Suomeen.

Lue lisää: Presidentti Niinistö tapasi kruunun­prinsessa Victorian – reissua varjosti ”kiusallinen” flunssa

Presidentin kansliasta kerrottiin myös, että jatkuvan flunssan vuoksi presidentti ei osallistu tiistaina Hanasaaressa järjestettyyn Hanaholmen-aloitteen korkean tason foorumiin.

Ensi viikolla Niinistö on lähtemässä työvierailulle Saksaan. Presidentin kanslian mukaan Niinistö on muun muassa pääpuhuja Körber-säätiön maanantaina järjestämässä tilaisuudessa, jonka aihe on Helsingin henki suurvaltakilpailun aikakaudella.

Lokakuun puolivälissä Viron presidentti Alar Karisin ensivierailu Suomeen ja tapaaminen Niinistön kanssa peruuntui Niinistön koronavirusaltistumisen vuoksi. Altistuminen tapahtui Malmön kansainvälisessä holokaustifoorumissa, missä Niinistö keskusteli myöhemmin koronapositiiviseksi todetun Latvian presidentin Egils Levitsin kanssa aamiaisella. Niinistö jäi tuolloin omaehtoiseen karanteeniin. Hänellä ei todettu koronavirustartuntaa.