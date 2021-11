Ensitreffit alttarilla: Riita äityi kiroiluksi – Venla paljastaa nyt, mitä autossa oikeasti tapahtui

Venla kertoo Instagramissa näkemyksiään Ensitreffit alttarilla -jakson kuohuttaneisiin tapahtumiin.

MTV:n suositun Ensitreffit alttarilla -tv-sarjan tiistaina televisiossa esitetty jakso on herättänyt katsojissa paljon tunteita. Jaksossa nähdään kohtaus, jossa ohjelmassa naimisiin menneet Venla ja Karl nahistelevat autossa.

– Älä nyt oo myrtsi, Venla sanoo kohtauksen aluksi Karlille.

He jatkavat keskustelua auto pysähdyksissä.

– Mun mielestä sä oot muutenkin vaikuttanut tänään vähän kireältä, Venla jatkaa.

Sitten tilanne äityykin jo kovaäänisemmäksi:

– Mua oikeesti ärsyttää, mua ärsytti ihan ****:sti se, että kun mä tulin tohon noin, niin sä olit hirveen harvasanainen taas mulle, mä en niinku jaksa pitkän työpäivän jälkeen, pyörittänyt kahta puljua... Kun mä rupesin kertomaan sulle mun työpäivästä, sä sanoit, että joo sä kerroit jo, Venla sanoo.

– Tulee sellainen fiilis, että en mä nyt ainakaan rupea kertomaan sulle yhtään lisää tästä.

– Okei, ei ollut tarkoitus, Karl pahoittelee.

Karl yrittää vielä saada Venlaa kertomaan työpäivästään, mutta hän ei enää lämpene ajatukselle. Sitten Karl myöntää yksin kameralle puhuessaan, että Venlan alati vaihtuvat mielialat ovat painaneet hänen mieltään paljon.

Venla ja Karl avasivat omituista tilannetta myöhemmin omilla, julkisilla Instagram-tileillään sarjan faneille. Molemmat kertoivat, että tv-ruudussa ei paljastunut tilanteen koko konteksti.

– Ihan kauhea häpeä itseäni kohtaan. Oli aika väsynyt päivä töissä takana... Hävettää että puhun mun töistä tolleen ja mun käytös tossa autossa muutenkin, Venla sanoo.

Venla paljastaa kuitenkin sitten, että kohtausta oli leikattu televisioon paljonkin.

– Tosiaan yksin en ollut pelkästään äänessä siinä autossa, Venla toteaa.

– Omalta osaltani kyllä aika turhaa, väsynyttä motkotusta.

Hän pohtii sitten pääsevänsä ohjelman kautta harjoittamaan kiitettävästi itsereflektiota, kun näkee, miten on itse käyttäytynyt kiistatilanteessa.

– Tämä on hyvää oppia itselle. Tulevaisuudessa jos tulee vastaava tilanne, niin miettii kaksi kertaa ennen kuin antaa kaiken tulla ulos, hän tuumaa.

Karl kertoo myös, että Venlan hermostuminen ei tullut aivan tyhjästä, kuten tv-ruudussa saattoi vaikuttaa.

– Se on leikattu siten, että siinä näkyy pelkästään Venlan hermostuminen. Siitä on jäänyt pois se, miten mä itse avauduin liittyen kuvaukseen ja kameroihin. Ymmärrettävästi ohjelman tuotannon kannalta se on leikattu pois. Mutta se ehkä luo Venlan hermostumisesta erilaisen kuvan. Siltä kannalta se on vähän epäreilu, Karl sanoo.

Katsojat kiinnittivät pariskunnan kärhämöintiin välittömästi huomiota. Katsojat vaikuttivat olevan Karlin tavoin hämmentyneitä Venlan vaihtuvista tunteista sekä myös siitä, että koko tilannetta oli hiukan vaikeaa ymmärtää.

Viestipalvelu Jodelissa katsojat löysivät myös samaistumispintaa Venlan ja Karlin riidasta.

–Venlan ja Karlin kinastelut on niin samaistuttavia, että niitä on välillä hirveää katsoa. Luulen, että moni pariskunta voi niin nähdä itsensä noissa kinoissa, eräs käyttäjä tiivistää.