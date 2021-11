Shirly Karvinen purskahtaa itkuun Selviytyjissä – kirje rakkaalta saa pasmat sekaisin

Shirly Karvinen saa uusimmassa Selviytyjät-jaksossa kirjeen kotona Pena-koiran kanssa odottavalta rakkaaltaan.

Sunnuntaina Selviytyjissä koittaa kilpailijoiden hartaasti odottama päivä, kun Shirly, Paul, Eveliina, Sanna ja Heikki saavat luettavakseen läheistensä kirjoittamat terveiset.

Ensimmäisenä kirjeensä avaa Shirly. Hän purskahtaa itkuun ennen kuin ehtii lukea riviäkään.

– Voi! Tää on siis kotoota, Shirly huudahtaa.

Kirjeen on kirjoittanut kotona odottava rakas, joka kertoo, miten ylpeä hän on Shirlystä ja miten kovasti sekä hän että Pena-koira odottavat Shirlyä kotiin.

”Oon ihan älyttömän ylpee susta. Sinne se vaan lähti ja suora leikkaus reilun kuukauden päähän, kun olet melkein finaaliporukassa. En osaa edes kuvitella, millainen matka siitä yli kuukauden takaisesta aamulennosta tähän hetkeen on ollut! Mutta haluan vaan sanoa, että ollaan täällä Penan kaa oltu susta joka päivä ylpeitä ja mietitty, mitenköhän sillä Shirlyllä siellä viidakossa menee. Me ei malteta odottaa, että saadaan liveselostus sitten syksyllä, miltä mikäkin tehtävä on tuntunut. Täällä on kaikki hyvin, Pena on ihan villinä kesän tulosta. Joka kerta, kun summeri soi tai Wolt-kuski koputtaa oveen, se ujeltaa eteisessä korvat pystyssä ja häntä heiluen, että jos se sittenkin ois äiti. Halataan sut puhki, kun se hetki vihdoin koittaa, mutta ennen sitä kaikki tsemppi ja voima vielä täältä vikaan puristukseen. Mä uskon suhun päällikkö, mee voittaa koko homma!”

Rannalla Shirly purkaa kameralle kirjeen nostattamia tunteita.

– Niin ihanaa lukee kirjeitä! Tässä on ollut neljä viikkoa ja kaksi päivää ihan sairas koti-ikävä. Vaikka täällä on tapahtunut ihan hirveästi kaikkea, ja tunteet menee ääripäästä toiseen, niin ihana saada pieni pala kotia ja tietää, että siellä on kaikki hyvin!

Shirly Karvinen on yhdistetty useaan otteeseen laulaja Sanniin, mutta kaksikko ei ole kuitenkaan vahvistanut pitkään ilmassa leijuneita suhdehuhuja.

Shirlystä ja Sannista alettiin puhua samassa lauseessa ensi kertaa viime keväänä, kun heistä otetut pusukuvat levisivät julkisuuteen. Sen jälkeen he ovat antaneet pientä vihiä parisuhteesta, mutta eivät ole varsinaisesti virallistaneet asiaa.

Shirly ja Sanni ovat myös viitanneet toisiinsa sanalla ”päällikkö”, joka myös Shirlyn saamassa kirjeessä esiintyy.

Lue lisää: Sanni saavutti pitkäaikaisen unelman: Shirly Karvinen kiirehti onnittelemaan – kotona odotti jymy-yllätys

Lue lisää: Shirly Karvinen kertoi erikoisesta diagnoosistaan – livautti nokkelan vastauksen laulaja Sannin hellyttävään kommenttiin

Lue lisää: Shirly Karvinen julkaisi kuvan syntymäpäivänsä kunniaksi – Sanni riensi kommen­toimaan hellyttävästi

Lue lisää: Shirly Karvinen julkaisi herkän yhteiskuvan Sannin kanssa

Edellisen jakson jälkeen Shirly Karvinen joutui myrskyn silmään, koska hänen käytöksensä pahastutti monet tv-katsojat ja sitä ruodittiin myös sosiaalisessa mediassa.

Jaksossa nähtiin, kuinka Shirly ja Eveliina hyökkäsivät verbaalisesti sooloilemaan lähteneen Sannan kimppuun. Jakson tultua ulos Shirly selitti omaa käytöstään Instagram-tilillään.

Avautumisensa yhteydessä hän pyysi käytöstään anteeksi sekä kilpakumppaneiltaan Sannalta ja Paulilta sekä koko tv-yleisöltä.

Lue lisää: Katsojat järkyttyivät Shirly Karvisen käytöksestä tv:ssä – näin hän selittää rumaa tilannetta

Myös ryöpytyksen kohteeksi joutunut Sanna kommentoi asiaa myöhemmin omassa Selviytyjät-podcastissaan. Hänen mukaansa riita selvitettiin jo Selviytyjien kuvauksissa ja sitä on käsitelty myös myöhemmin. Hänen mukaansa kaikki rähäkän osapuolet ovat tapahtuneesta hyvin pahoillaan.

– Minäkin olen pahoillani ja se oli oikeasti vähän traumaattinen se päivä.

Lue lisää: Podcast: Sanna Pikkarainen paljastaa, mitä Selviytyjien ruman rähäkän kulisseissa tapahtui – ”traumaattinen päivä” päättyi huutoitkuun

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin klo 19.30 Nelosella ja Ruudussa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.