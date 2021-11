Anna: Manuela Bosco, 39, kertoo nyt vaikeista keskenmenoistaan – näin hän selvisi surustaan

Manuela Bosco kertoo Annassa kahdesta muutostaan.

Kuvataiteilija ja näyttelijä Manuela Bosco kertoo Anna-lehden haastattelussa vuodestaan, johon on mahtunut suurta surua ja nyt pakahduttavaa onnea.

Bosco kertoi lokakuussa Instagramissa odottavansa perheeseensä kuudetta lasta. Lapsi on hänelle ja puoliso Tuure Kilpeläiselle molemmille neljäs biologinen.

Samalla hän kertoi, että taustalla on surullinen salaisuus: lasta yrittäessään he saivat kaksi keskenmenoa aiemmin tänä vuonna.

Nyt Bosco kertoo Annassa, että surun hetkellä hän meni meren äärelle.

–Olin silloin keväällä tosi paljon maalla tai merellä. Merelle menin heti, kun keskenmenot olivat tapahtuneet.

– Ensimmäinen keskenmeno tuli aivan puun takaa, koska en ollut aiemmin joutunut kokemaan sellaista. Se oli fyysisesti rankkaa, ja sen jäljiltä jäi tyhjyys.

Sitten koittikin onni ja pariskunta alkoi odottamaan vauvaa – heidän toista yhteistä lastaan.

Vuoteen on mahtunut monenlaisia muitakin kuvioita. Bosco koki vuosi sitten uupumuksen tehtyään liian intensiivisesti töitä. Se sai hänet rauhoittamaan selvästi tahtia.

Lisäksi heillä on nyt edessään kaksi muuttoa. Ensin pariskunta laittoi Inkeroisissa sijaitsevan, 300-neliöisen pitsihuvilansa myyntiin. Sitten he päättivät myydä myös Katajannokalla upeassa kivitalossa sijaitsevan kaupunkikotinsa. Uusi koti on niin ikään kaupungissa, mutta se on vanhaa kotia tilavampi.

– Luopuminen tuntuu kehossa vahvasti. Viime vuosina olen ollut Inkeroisissa aina, kun olen voinut. Jossain vaiheessa ajattelin, että sinne voisi muuttaa, mutta tässä meidän uusperhetilanteessa se ei ole mahdollista, Manuela toteaa.

Tuure Kilpeläinen kertoi perhe-elämästään äskettäin IS:n haastattelussa.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa, Kilpeläinen sanoi.

Hän kertoi, että kahdeksanhenkinen perhe muuttaa tilanpuutteen vuoksi uuteen kotiin.

– Etenkin Inkeroisten-huvilasta oli todella vaikeaa luopua, mutta nyt on edessä uusi vaihe elämässä – monellakin tavalla.

Kilpeläisen perhe elää tavallista, yhdeksästä viiteen -elämää. Kilpeläinen menee aamuisin työhuoneelleen ja palaa viimeistään neljältä kotiin. Pienimmät lapset haetaan tarhasta, Kilpeläinen kokkaa illallista ja koko perhe kokoontuu syömään yhdessä.

– Se syöminen on meille tosi tärkeä juttu ja siinä pöydän ääressä käymme läpi päivän kuulumiset.

Illalla kuunnellaan musiikkia, piirretään tai leikitään ulkona hippaa. Kilpeläinen ja hänen teinityttärensä katsovat yhdessä Modernia perhettä, pelleilevät ja kuuntelevat Billie Eilishia.

– Meillä on kaikilla pinkit Billie Eilish -t-paidat ja fanitamme häntä yhdessä.

