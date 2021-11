Jasper Pääkkönen ja raskaana oleva Alexandra säihkyivät suurelokuvan punaisella matolla – näin näyttelijä laittoi sormensa peliin pelastaakseen tuotannon

Omerta 6/12 -elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietettiin Helsingin Tennispalatsissa.

Yksi illan seuratummista vieraista oli elokuvan päätähti Jasper Pääkkönen, joka saapui paikalle raskaana olevan puolisonsa Alexandra Escatin kanssa.

Pari viivähti kameroiden edessä vain hetken, ennen kuin siirtyivät seuraamaan elokuvaa.

IS tavoitti Pääkkösen aiemmin päivällä sähköpostitse.

Pääkkönen kuvaili tunnelmiaan ennen ensi-iltaa helpottuneiksi.

– Olo on helpottunut ja hieman epäuskoinenkin. Saimme hankaluuksista huolimatta elokuvan valmiiksi ja uskon, että suomalainen yleisö tulee nauttimaan leffasta, Pääkkönen kertoo.

Kun Omerta 6/12 -elokuvan alkuperäinen ohjaaja Antti J. Jokinen sairastui työuupumukseen syksyllä 2020 kesken kuvausten, juuri Pääkkönen päätti kutsua apuun ohjaaja Aku Louhimiehen.

Louhimies saattoi produktion lopulta valmiiksi asti, vaikka alun perin tarkoituksena oli vain paikata Jokista hetken aikaa.

– Koin, että Louhimiehellä on riittävä rutiini ja paineensietokyky tämän kokoluokan elokuvan saattamiseksi valmiiksi. Pitää muistaa, että kyseessä on suomalaisittain harvinaisen suuri elokuva, eikä Suomessa juuri Tuntemattoman sotilaan lisäksi ole vastaavia tehty. Siksi selvitin Akun työtilanteen siinä vaiheessa, kun tuotanto ajautui hankaluuksiin. Tässä vaiheessa kyse oli vielä muutaman päivän tuurauksesta, Pääkkönen muistelee vuoden takaista kriisiä.

– Tehtävä oli haastava. Takeita onnistumiselle ei ollut, eikä maailmasta löydy ammattilaista, joka näin vaikeassa tilanteessa olisi voinut taata onnistumisen.

Aku Louhimies, 53, ja hänen puolisonsa Sofia Oksanen, 41, odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

Lopulta Jokisen filmaamasta elokuvasta päätyi vain minuutin verran valmista materiaalia Louhimiehen elokuvaan. Kaikki laitettiin siis aivan uusiksi.

– Uskon, että koko työryhmä voi olla tyytyväinen siihen, että saimme yhdessä aikaiseksi näinkin toimivan elokuvan.

Pääkkönen haluaa lähettää erikoiskiitokset ystävilleen Pekka Strangille ja Eero Milonoffille, jotka nähdään myös Omerta 6/12 -elokuvassa. Molemmat näyttelevät Karhu-ryhmän poliiseja.

– Haluaisin esittää vielä erityiskiitoksen Strangille ja Milonoffille, joiden kanssa lähdimme tähän hankkeeseen tiiviinä kolmikkona. Yhdessä viettämämme aika oli todella arvokasta. Eeron kanssa olen lukion luokkakaveri, ja olisi ollut unelmien täyttymys tehdä yhdessä töitä kunnolla, ilman tuotannon haasteita. Joskus tulevaisuudessa teemmekin, se on varma, Pääkkönen lupaa.

Näyttelijä Robert Enckell näyttelee Omerta 6/12 -elokuvassa Suomen presidenttiä.

– Jännittää, mies nauraa kutsuvierasensi-illan kynnyksellä.

– Olen nähnyt vain trailerin, joten minulla ei ole hajuakaan, millainen elokuva on. Toivon parasta.

Robert Enckell on tottunut näyttelemään pohattoja. Presidentin rooli sopii hyvin jatkoksi, näyttelijä vitsaili.

Presidentin näytteleminen ei ollut Enckellin mukaan kovinkaan vaikeaa.

– Olen yleensä edustanut suomenruotsalaista rahaa ja kapitaalia näillä harmailla hiuksillani. Presidentti oli seuraava askel.

Ohjaajanvaihdos ei Enckelliä hetkauttanut.

– Minulla ei ollut ongelmia kummankaan ohjaajan kanssa. En kokenut, että Antinkaan kanssa olisi ollut mitään hämminkiä. Aku teki kyllä hienoa duunia.

Näyttelijä Andrei Alén kuvasi viime kesänä Odotus-elokuvaa Seilin saarella Louhimiehen kanssa. Yhteistyö jatkui Omertan parissa, mutta nyt puhalsivat kylmemmät tuulet.

– Oltiin Narvassa, ihan kiinni Venäjän rajaa. Pakkasta oli parikymmentä astetta, ja oli moottorikelkkoja ja muita kiinnostavia härpäkkeitä. Kaupunki oli koronan takia aivan tyhjä. Ei siellä ollut kuin me. Oli erityisen jännittävää tehdä ison luokan toimintaelokuvaa lumessa ja kylmässä.

Andrei Alén pääsi vihdoinkin kuvaamaan yhdessä ystävänsä Jasper Pääkkösen kanssa – Olemme olleet samoissa elokuvissa, mutta nyt vasta kuvasimme kohtauksia yhdessä. Se oli huippubonus .

Erityisesti Alénia ilahdutti yhteistyö Pääkkösen kanssa.

– Olen ollut jo vuosia Jasperin kanssa hyvä ystävä, mutta vasta nyt saimme tehdä ensimmäiset yhteiset kohtauksemme. Se oli se huippubonus.

Louhimiehen hyppääminen ohjaajan pukille oli Alénin mielestä ainoa oikea ratkaisu, kun elokuva oli ajaa karille viime syksynä.

– Uskoisin, että Aku ei ollut vain paras, vaan myös nopein ja sopivin ihminen tähän hommaan. Hän teki putkeen Odotuksen ja nyt Omertan. Aikamoiset puolitoista vuotta ollut sillä miehellä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisella oli illan käsikirjoitus hyvin selvillä. Ensin elokuva ja sen jälkeen Olympiastadionille kannustamaan Huuhkajia ottelussa Ranskaa vastaan.

– Tämä on hieno ilta Suomelle. Oli vaikea valita näiden kahden tapahtuman välillä. Sanon suoraan – olen rehellinenkin välillä – että futis olisi mennyt tämän edelle, mutta nyt ehdin hyvin molempiin. Elokuvan jälkeen vedän pitkät kalsarit jalkaan ja lähden stadionille. Onhan tässä mun ministerinsalkkuni helmet kyseessä.

Kulttuuriministeri Antti Kurvisella on kiireinen ilta. Siihen mahtuu niin elokuva kuin jalkapallo-ottelukin.

Kurvisen mukaan suomalainen elokuva on kovassa nosteessa ja ministeri lupaa tehdä kaikkensa, että tilanne myös jatkuu samankaltaisena, ellei jopa parempana.

– Minulla on kulttuuriministerinä tavoitteena kulttuuriviennin edistäminen, ja elokuva on ihan niitä keihään kärkiä. Tarvittaisiin lisää rajat ylittävää yhteistyötä. Olin Virossa käymässä ja heillä on ollut hyviä tuotantoja. Yhteistyöllä voisimme saada Helsinkiin ja Tallinnaan vieläkin isompia tuotantoja. Kieli ei ole este. Kun on hyvä tarina ja upea ympäristö, se kyllä vetää, ja me osaamme tehdä hyviä tarinoita.

Radiojuontaja Aki Linnanahde kertoi ennen näytöksen alkua odottavansa elokuvaa erittäin suurella mielenkiinnolla. Ilkka Remes -faniksi tunnustautuva Linnanahde kertoo pitävänsä 6/12-kirjaa Remeksen parhaana ja muistavansa kirjan hyvin. Mielenkiintoa elokuvaa kohtaan lisää tuotannon värikkäät vaiheet.

Aki Linnanahde on kova Remes-fani, joten odotukset uuden elokuvan suhteen olivat korkealla.

– Arvostan todella paljon Aku Louhimiehen uskallusta hypätä liikkuvaan junaan. Se ei kovin monelta ohjaajalta onnistu.

Myös MTV:n uutisankkurit Keijo Leppänen, Maija Lehmusvirta, Jaakko Loikkanen ja Ripsa Koskinen-Papunen osallistuivat kutsuvierasnäytökseen.

Kaikki neljä nähdään myös elokuvassa omana itsenään.

Papunen-Koskinen kuvailee tuotannossa mukana olemista "helpoksi ja hauskaksi", koska he eivät joutuneet näyttelemään.

– Meillä on varmaan aika miniroolit. Me Jaakon (Loikkanen) kanssa selostetaan Linnan juhlia ja he (Leppänen ja Lehmusvirta) lukevat uutisia. Eli me tehdään sitä, mitä normaalistikin. Nämä olivat luonneroolit, Koskinen-Papunen nauraa.

Jaakko Loikkanen, Maija Lehmusvirta, Ripsa Koskinen-Papunen ja Keijo Leppänen ovat mukana elokuvassa omana itsenään.

Leppänen kertoo olleensa aiemmin mukana muutamassa elokuvassa. Myös Koskinen-Papunen on lukenut uutisia osana elokuvaa aiemminkin.

– Aina pääsen uutisankkurin rooliin, hän sanoo.

– Monipuolisemmat roolit kelpaisivat, Loikkanen huomauttaa.

Leppänen sanoo, että heidän osuuttaan elokuvassa helpotti, että he saivat työskennellä elokuvaa varten siellä, missä normaalistikin eli tutussa studiossa.

– Oikeat näyttelijät joutuvat näyttelemään itselleen oudossa ympäristössä.