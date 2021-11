Kun kaikki meni pieleen, Jasper Pääkkönen soitti ratkaisevan puhelun – Aku Louhimies kertoo nyt, miten hän päätyi "tuhoon tuomittuun" kohuelokuvaan

Antti J. Jokisen Remes-suurelokuva ajautui vaikeuksiin vuosi sitten, kun ohjaaja sairastui työuupumukseen. Jokisen tilalle pestattiin pikapikaa Aku Louhimies. Nyt elokuva on valmis. Kuinka uusi ohjaaja otti haltuunsa projektin, joka vaikutti täysin tuhoon tuomitulta?

Helsingin Suvilahti on tiistai-iltana autio. Tihuuttaa. Kuu piirtää vanhan kaasukellon varjon tyhjälle parkkipaikalle. Voisi kuvitella olevansa vakooja Ilkka Remeksen romaanissa. Ajatus ei ole kaukaa haettu, sillä olen tullut Suvilahteen juurikin Remeksen takia. Hänen romaaniinsa perustuva elokuva Omerta 6/12 on viimeisiä viilauksia vaille valmis, ja ohjaaja Aku Louhimies haluaa näyttää sen etukäteen.

Louhimies ja elokuvan leikkaaja Benjamin Mercer istahtavat studion sohvalle, ja vielä tekstittämätön toimintaleffa lähtee pyörimään. Terroristit hyökkäävät Presidentinlinnaan kesken itsenäisyyspäivän juhlinnan. Asiaa ratkaisemaan saadaan Jasper Pääkkösen näyttelemä Max Tanner. Leffan tapahtumat vyöryvät turboahdettuina eteenpäin – aivan kuten Remeksen romaaneissakin on tapana. Vasta lopputekstien pyöriessä valkokankaalla katsojalla on aikaa tasata sydämenlyöntejään.

Hyväntuulinen ohjaaja astelee studion keittiöön. ”Mitä ajattelit?”

Jasper Pääkkösen esittämä Max Tanner on suojelupoliisia edustava agentti Euroopan unionin Omerta-erikoisjoukoissa.

Vuotta aiemmin tilanne oli aivan toinen. Omerta oli ohjaaja Antti J. Jokisen suurprojekti. Hän kuitenkin sairastui kesken kuvausten, eikä pystynyt viemään niitä loppuun.

Laivaa ei voinut enää pysäyttää ja ruoriin oli saatava uusi mies.

Tuolloin leffan päätähti päätti ottaa asian hoitoonsa. Hän soitti Aku Louhimiehelle.

– Jasperhan mulle ekana soitti, että tuletko auttamaan? Tulin ihan hetkeksi, mutta aika nopeasti koko homma kaatui syliini, Louhimies muistelee.

– Minua pyydettiin ohjaajaksi projektiin, joka vaikutti jo täysin tuhoon tuomitulta. Totaalinen haaksirikko saatiin kuitenkin vältettyä. Yhteistyöllä purjeet saatiin nostettua ja pääsimme irti karikolta. Hienoa on ollut ja meillä on hieno ryhmä, Louhimies kiittää.

Jokinen oli Omertan puikoissa syksyn 2020, mutta perintöä hän ei ehtinyt jättämään.

– Vanhasta elokuvasta jäi jäljelle suurin piirtein minuutin verran, Louhimies laskeskelee.

Elokuvan pahista näyttelevä Sverrir Gudnason muistetaan muun muassa Wallander-elo­kuva­sarjasta. Hän oli mukana kaikkiaan 12 Wallander-leffassa.

Omerta 6/12 -elokuva on sen kokoluokan tuotanto, että sellaista valmistellaan kauan. Nyt siihen ei jäänyt aikaa, vaan ohjaajan oli tehtävä vikkeliä peliliikkeitä.

– Aika nopeasti piti saada kokonaiskäsitys hommasta.

– Kapteeni ei ole mitään ilman miehistöä. Elokuvia todellakin tehdään yhteistyöllä. Erityisesti kiitokset loistavalle joukkueelle, eli kansainväliselle näyttelijäkaartille ja erinomaiselle kansainväliselle työryhmälle, jotka uupumuksen keskeltä, vaikeassa tilanteessa olivat valmiita erittäin nopeaan ja totaaliseen kurssinvaihtoon.

Ohjaaja toteaa, että käsikirjoittaja Jari Olavi Rantalalla oli keskeinen osa elokuvan maaliin saattamisessa. Myös hyvät yhteydet kirjailija Remekseen auttoivat.

– Mullahan on edelleen se toinen Remes-hanke työn alla. Se on sitten kokoluokkaa isompi. Saatoin sen varjolla soittaa kirjailijalle, että mikäs juttu tämä on?

Omertaa kuvattiin viime keväänä Helsingin keskustassa.

Omerta 6/12 on puhdasverinen toimintaelokuva. Pahiksia jahdataan muun muassa pitkin Helsingin katuja.

Millainen operaatio oli tehdä takaa-ajokohtaus keskellä Mannerheimintietä?

– Olihan siinä isot järjestelyt. Stuntteja oli paljon. Aseet paukkuivat.

Kaikilla on tuoreessa muistissa, kuinka näyttelijä Alec Baldwinin laukaisema ase tappoi Rust-lännenelokuvan kuvaajan lokakuussa. Louhimiehen alaisuudessa moinen tapahtumaketju ei olisi ollut mahdollinen.

– Meillä asiat ovat hyvin. Turvallisuus on ensisijainen juttu. Suomessa asioita helpottaa, että meillä on esimerkiksi paljon varusmiespalveluksen käyneitä. Meillä on järkevä ja kunnioittava suhtautuminen aseisiin. Kaikki tietävät, että nämä ovat laitteita, joilla voi riistää jonkun hengen. Olihan se jenkkien tapaus ihan poikkeuksellinen. Setissä ei pitäisi koskaan olla oikeita panoksia.

Omerta 6/12 toimintakohtaukset mietittiin tarkkaan. Elokuvan tapahtumat pyrittiin pitämään realistisina, vaikka vauhdista ei tingittykään.

– Jos helikopterin piti laskeutua katolle, menimme sellaiseen paikkaan, jossa se olisi oikeasti mahdollista. Kun ammuttiin, niin näytettiin, että siihen voi kuolla.

Nanna Blondell on nähty ennen Omertaa muun muassa Marvel-seikkailussa Black Widow.

Remes kirjoitti 6/12-romaaninsa vuonna 2006. Sen tarina on edelleen yllättävän ajankohtainen.

– 15 vuotta ei näy missään. Edelleen puhumme hybridivaikuttamisesta, Suomen suhteesta Natoon ja demokratian kehittymisestä. Ei ole itsestään selvää, että demokratia lisääntyy maailmassa. Sitä kannattaa pyrkiä vaalimaan. Meihin pyritään vaikuttamaan monin tavoin. Painostaen, vastakkainasettelua lietsoen ja disinformaatiota levittäen. Tarinan ytimessä on havainto siitä, että yksilö on usein vain pelinappula ja uhrattavissa suurempaa etua tavoiteltaessa.

Louhimies iloitsee siitä, että sai työskennellä kansainvälisen näyttelijäkaartin ja monikulttuurisen työryhmän kanssa. Kielten moninaisuus loi kuitenkin myös haasteensa. Kuinka ohjeistaa työryhmää selkeästi vaihtaen lennossa kieliä ruotsiksi, englanniksi, viroksi ja espanjaksi?

– Kaikki kielet, joita edes hiukan osasin, tulivat käyttöön, mies nauraa.

Työnsä Louhimies kertoo kuitenkin tehneensä kuten ennenkin.

– Päivä kerrallaan. Jokainen on oma yksilönsä, ja jokainen juttu ja jokainen päivä olivat erilaisia, mutta tein hommani aivan kuin olisin tehnyt muutenkin. Toki kielien kanssa pelaaminen korostui. Vaikeitakin tilanteita oli, kuten sankat lumisateet Tallinnassa ja paukkupakkaset Narvassa. Olihan se melkoista, kun kuvauspaikalla saattoi olla 200 henkeä. Se oli oikeasti kuin armeija.

Omerta 6/12 saa ensi-iltansa 19. marraskuuta.