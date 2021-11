Somevaikuttaja Laura Haimilan, 33, vegaani­ruoka­valiossa on lähes kaikki pielessä – Pippa Laukka nostaa kissan pöydälle ja paljastaa todellisen tilanteen

Laura Haimila saa Olet mitä syöt -sarjassa kuulla, että hänen ruokavaliostaan puuttuu valtavasti ihmiskeholle tarpeellisia ravintoaineita.

Someaktivisti, toimittaja ja juontaja Laura Haimila, 33, elää hektistä elämää, jossa työt täyttävät päivät aamusta iltaan, eikä aikaa itsestä huolehtimiselle jää. Hän ahmii leivonnaisia, unohtaa syödä kunnon ruokaa eikä liiku juuri lainkaan. Olo on alavireinen, eikä energiaa tunnu löytyvän kaikkeen tarvittavaan.

Olet mitä syöt -sarjan toiseksi viimeisessä jaksossa Haimila hakee apua nuupahtaneeseen oloonsa lääkäri Pippa Laukalta. Haimila myöntää ohjelmassa, että kiireisessä arjessa ruokailu ja liikunta jäävät usein toissijaisiksi asioiksi, jotka hän saattaa sivuuttaa jopa kokonaan. Aamuisin hän syö aina puuroa ja pahimmassa tapauksessa se jää päivän ainoaksi ateriaksi ennen iltaa.

– Jos on jotkut lounastreffit sovittu, niin lounas tulee syötyä, mutta jos on joku iso duunihomma siinä, niin saattaa olla, että seuraavan kerran syön vasta myöhään iltapäivällä. Kyllä siinä helposti kymmenen tuntia saattaa tulla ruokaväliksi.

Haimila aloitti vuoden 2021 alussa vegaanisen ruokavalion, johon hän päätti kuitenkin lisätä myöhemmin kanamunan. Nykyään hän syö siis pääosin vegaanisesti.

– Kuukausi meni oikein hyvin, mutta sitten nappasin mukaan kananmunan ihan vaan siksi, että kun ystävien kanssa tulee käytyä kahvilla, niin pitäähän sitä kahvin kanssa aina leivonnainen olla, Haimila perustelee tv:ssä.

Haimilan mukaan ihmiset olettavat, että hän on hyvässä kunnossa ja terve. Hän kuitenkin kokee, että hyvien geeniensä ansiosta hänen huonot valintansa ruoassa eivät näy ulospäin. Sen sijaan hän kokee olonsa väsyneeksi ja aikaansaamattomaksi.

Laura Haimila toivoo, että liikunnasta tulisi osa hänen arkeaan elämäntapamuutoksen myötä.

Kun Pippa Laukka saapuu tarkastamaan Haimilan jääkaappia, selviää hänelle nopeasti, ettei sieltä löydy juuri mitään syötävää. Haimila selittää asiaa noutoruokapalvelujen ahkeralla käytöllä ja sillä, että hän pyrkii minimoimaan ruokahävikin.

– Eli sä torjut hävikkiä ruuattomuudella? Laukka ihmettelee.

– Eiks oo nerokasta, Haimila iloitsee.

Herkutellessaan Haimila syö soijapohjaista jugurttia ja vegaanisia munkkeja. Haimilan mukaan hänet tunnetaan leivonnaisten suurkuluttajana, sillä hän saattaa napsia niitä jopa viisi kertaa päivässä. Laukka kuuntelee selostusta kulmiaan kohottaen.

Viikon ruokapäiväkirja paljastaa, että Haimila syö hyvin yksipuolisesti. Kun Haimilan ruoat lätkäistään pöydälle Haimilan silmien eteen, on hän järkyttynyt.

– Oh my god! Mulla on oikeasti huomattavasti terveellisempi käsitys itsestäni, Haimila parkaisee.

Käy ilmi, että Haimilan ruokavalio on aivan liian niukka ja se koostuu hyvin pitkälti noutoruoasta. Hän on syönyt viikon aikana lukuisia leivoksia ja herkkuja sekä juonut 22 kuppia kahvia.

Laukan mukaan Haimilan vegaaniruokavalio on pahasti pielessä, sillä siitä puuttuu reippaasti kuituja, joita Haimila syö vain noin puolet minimisaantisuosituksesta. Myös proteiinista puuttuu noin puolet, eikä Haimila saa ruoasta juurikaan vitamiineja tai kivennäisaineita. Pehmeitä, terveellisiä rasvoja on vain murto-osa saantisuosituksesta.

– Se, mikä mua eniten huolestuttaa tässä pöydässä on ehdottomasti se, että sä et saa tarpeeksi ruokaa ja se johtaa siihen, että sun ruokavaliossa on liian vähän energiaa. Ei ole ihme, että väsyttää, Laukka sanoo suoraan.

Laukan mukaan Haimilan perusaineenvaihdunnan tarvitsee päivässä noin 1800 kilokaloria, mutta hän jää lähes jokaisena viikonpäivänä kauas siitä.

– Siellä on päiviä, että sun energiamäärä on vain 628 kilokaloria! Laukka parkaisee.

– Olen todella järkyttänyt, Haimila myöntää.

Laukka uskoo, että Haimilan nykyisellä ruokavaliolla hänelle kehittyy matala-asteinen tulehdus ja hänen verisuontensa kunto heikkenee. Pidemmällä aikavälillä hän saattaisi alkaa kärsiä jopa aivoverenkierron häiriöistä.

– Tuli tavallaan isku vasten kasvoja, järkyttynyt Haimila sanoo.

Haimila syö lähinnä noutoruokaa, josta puuttuu hyviä rasvoja, vitamiineja ja energiaa.

Lääkärintarkastuksessa ja hyvinvointianalyysissä selviää, että ruokavalion lisäksi Haimilan elämäntavoissa on pielessä myös palautuminen. Hän nukkuu huonosti ja liikkuu aivan liian vähän.

Haimila myöntää, ettei hän osaa erottaa työ- ja vapaa-aikaa toisistaan ja se kuormittaa häntä.

– Mulle siellä sängyssäkin tulee mieleen joku sähköposti, mihin pitää vastata, niin just ennen nukkumaan menoa kirjailen sen kännykällä ja sitten vasta suljen silmäni, hän kertoo.

Verikokeet paljastavat myös, että Haimilan hyvää kolesterolia mittaava arvo on liian matala. Tieto on hänelle järkytys, sillä hän kuvitteli vegaaniruokavalion korjaavan asiaa.

– Ajattelin, että tämä vegaaninen ruokavalio olisi vähän manipuloinut sitä, Haimila sanoo.

Laukan mukaan ravinnon laatu ei vaikuta arvoon, vaan siihen voi vaikuttaa aktiivisella liikunnalla.

Laukka on huolissaan myös Haimilan lihasmäärästä, joka on normaalin alarajoilla.

– Kyllä mulla päällimmäisenä on mielessä se, että pitää saada hanuri ylös ja liikunta osaksi elämänrytmiä, Haimila sanoo.

Olet mitä syöt keskiviikkoisin MTV3-kanavalla klo 20.00.