Näin Myytinmurtajat-tähti Jamie Hyneman saatiin houkuteltua professoriksi Lappeenrannan yliopistoon

Jamie Hyneman on nimitetty LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi.

Myytinmurtajista tuttu Jamie Hyneman on nimitetty Lappeenrannan LUT-yliopiston työelämäprofessoriksi tänään 15. marraskuuta alkaen. Määräaikainen tehtävä jatkuu viisi vuotta 14. marraskuuta 2026 saakka.

– Nimitys on minulle suuri kunnia. On mukavaa, että voin käyttää teknologia- ja liiketoimintakokemustani LUTin hyväksi. Odotan jo innolla tulevia projekteja ja haasteita, Hyneman kommentoi yliopiston tiedotteessa.

Hyneman vierailee Lappeenrannan kampuksella 16.–19. marraskuuta ja pitää ensimmäisen luentonsa torstaina 18. marraskuuta.

IS tavoitti LUTin tutkijaopettaja Markku Ikävalkon, joka on jo Helsingissä odottamassa Hynemanin saapumista.

Kuinka paljon ja miten Hyneman aikoo osallistua yliopiston opetukseen?

– Hän käy Lappeenrannassa noin kerran vuodessa. Varsinainen opetus ja yhteydenpito tapahtuu virtuaalisesti. Monet asiat kulkevat sitä kautta, Ikävalko kertoo.

Hyneman on toiminut LUT-yliopiston kunniatohtorina vuodesta 2017 lähtien. Hänen mukaansa on nimetty Lappeenrannan kampuksella sijaitseva J. Hyneman Center (JHC), jossa opiskelijat voivat tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja ongelmiin sekä rakentaa ja testata prototyyppejä.

Lue lisää: Myytinmurtajat-tähdestä yliopiston professori Lappeenrantaan – saapuu Suomeen tällä viikolla

– Hän on ollut jo mukana monessa jutussa, ja tulevaisuudessa hän osallistuu yhä enemmän opetukseen ja tutkimukseen. Meillä on tekeillä TelePresence-laite, jonka avulla Hyneman voi kulkea ympäri yliopistoa. Teknisesti laite on jo tehty, nyt pitää vain saada sen sielu koodattua kohdilleen, Ikävalko kuvailee.

Tohtoripromootio vuonna 2017. Kuvassa Juha Pyrhönen ja Jamie Hyneman.

Kuinka saitte Hynemanin houkuteltua professoriksi?

– Me kysyttiin, Ikävalko nauraa.

– Myös Hynemanilta on udeltu, että miksi hän vastasi myöntävästi juuri lappeenrantalaisten kutsuun? Hän vastasi, että koska he kysyivät. Eli toimimme aivan perusstrategialla: pallo päätyyn ja perään.

Ikävalko on jo ehtinyt tutustua Hynemanin tapaan työskennellä.

– Kaikki toimii hienosti. Hän on tyyliltään ja olemukseltaan hyvin suomalainen. Tykkää tehdä asioita, mutta ei pidä siitä, että ympärillä on ihmisiä kehumassa.

Hyneman tunnetaan Myytinmurtajat-sarjasta, jonka tuottaja ja juontaja hän oli. Hän teki ohjelmaa kollegansa Adam Savagen kanssa 15 tuotantokautta vuosina 2003–2016.

Sarja kuvattiin Hynemanin M5 Industries -yrityksen tiloissa. Tila toimii nykyään hänen yksityisenä tutkimus- ja tuotekehityslaitoksenaan.

San Franciscossa asuva Hyneman on rakentanut erikoistehosteita moniin tunnettuihin elokuviin ja tehnyt yhteistyötä useiden USA:n kansallisten organisaatioiden ja erilaisten yritysten kanssa.