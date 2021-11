Essi Unkuri ja Alina Voronkova tietävät, mitä misseys oikeasti vaatii – hektinen arki ajoi lopulta tilanteeseen, jossa myös ihmissuhteet ovat koetuksella

Alina Voronkova ja Essi Unkuri ovat ystävykset, joita yhdistää Suomen kauneimman kruunu. Alina on antanut ystävälleen kullanarvoisia neuvoja matkan varrella ja viikon kuluttua Essi pääsee laittamaan vinkit käytäntöön Miss Universum -kilpailuissa.

Se, että kahdesta ihmisestä tulee ystäviä, on usein monen sattumuksen summa. Usein taustalta löytyy yhdistäviä tekijöitä, kuten työpaikka, harrastus tai yhteiset ystävät.

Alina Voronkovan ja Essi Unkurin kohdalla yhdistävä tekijä on misseys. Alina Voronkova kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2018. Tänä syksynä hän sai seurata aitiopaikalta, kun kruunu laskettiin hänen hyvän ystävänsä Essin päähän.

– Juuri eilen taksissa muistelimme, että missä ollaan tavattu ensimmäisen kerran, mutta ei päästy yhteisymmärrykseen. Mä nimittäin tapasin Alinan ensimmäistä kertaa, kun hän haki Miss Suomi -kilpailuun, mutta Alina ei muista mua, vuonna 2017 yleisön suosikiksi kruunattu Essi nauraa.

– Itse muistan Essin kruunajaisistani ja sen jälkeisiltä jatkoilta. Ensimmäisen kerran päästiin kunnolla tutustumaan mun syntymäpäivillä, johon hänet kutsuttiin yhteisten kavereiden kautta. Ne oli melkein kuin pikkujoulut. Siellä kun tytöt tanssii ja alkaa puhumaan kaikesta maan ja taivaan väliltä, niin siinähän sitä tutustuu. Siitä se lähti, Alina jatkaa.

Essi ja Alina ovat tienneet toisensa jo useamman vuoden ajan, mutta läheisiä ystäviä heistä tuli puolitoista vuotta sitten, kun sattuma vei heidät yhteiselle työmatkalle Riikaan.

– Myös miehemme olivat mukana sillä reissulla. He eivät tunteneet toisiaan emmekä mekään olleet kovin läheisiä. Mutta meillä oli ihan älyttömän hauskaa yhdessä ja nykyään olemme aika tiivis porukka, Essi iloitsee.

– Ei kukaan muu oikein voi ymmärtää, mitä me käymme läpi, vaikka kuinka yrittäisi selittää. Alina ymmärtää. Hän tietää, millaisessa pyörityksessä olen ollut viimeiset viikot. Siitä on äärettömästi apua ja saa myös paljon vertaistukea, hän jatkaa.

Väliin jääneet pikkujoulut ja syntymäpäivät kuitataan kerralla heti, kun Essi kotiutuu Miss Universum -kilpailuista.

Vaikka kaksikko on yhteydessä lähes päivittäin, on yhteinen aika ollut kortilla. Essi valmistautuu parhaillaan Miss Universum -kilpailuihin, jotka käydään Israelissa joulukuussa. Kymmenien haastattelujen, erilaisten videotervehdysten sekä matkajärjestelyjen ohella Unkurin ovat pitäneet kiireisenä muun muassa vierailut lukuisissa televisio-ohjelmissa sekä muut tuoreen Miss Suomen velvollisuudet.

Myös haastatteluhetkellä Essi vilkuilee kelloa, sillä iltapäivällä hän suuntaa Helsingistä Tampereelle, missä hän osallistuu Nenäpäivään puhelinvastaajan roolissa.

– Koska olemme kaikki niin kiireisiä, juhlimme Alinan syntymäpäivää eilen kuukausi etukäteen. Olen nauttinut tästä kaikesta, mutta kiire on ollut. Onneksi perhe ja läheiset ymmärtävät, Essi toteaa.

Alina tietää, mistä hänen ystävänsä puhuu. Myös Alinan tiivis työtahti on vaatinut läheisiltä, kuten puoliso Joonas Hurrilta, ymmärrystä ja kärsivällisyyttä. Vielä muutamia vuosia sitten asetelma oli toinen, kun Joonaksen ura jääkiekon parissa vei Alinaa ympäri maailmaa.

– Monta vuotta elettiin sellaista matkalaukkuelämää, aina oli kassit pakattuna. Nyt olemme asettuneet aloillemme Espooseen, mutta oman jaksamisen kannalta syksy on ollut aika haastavaa aikaa. Liigatuotanto vie paljon aikaa ja voimavaroja, ja siihen kun yhdistää vielä muut työkuviot, niin on aikamoista aikatauluttamista, Alina kertoo.

– Toivoisin, että loppuvuotta kohti meno vähän rauhoittuisi ja voisi olla enemmän läsnä perheelle ja ystäville. Olin hiljattain neljä päivää lomalla Espanjassa ja olin sen ajan melkein kokonaan ilman puhelinta. Se tuli todella tarpeeseen ja tajusin siellä, miten tärkeää on olla läsnä.

Yökerhoissa Essi ja Alina eivät ole käyneet yhdessä aikoihin, ei edes näin pikkujoulukauden käydessä kuumimmillaan.

Miss Universum -kilpailuihin Alina osallistui kolme vuotta sitten. Kilpailut käytiin tuolloin Bangkokissa, eikä pandemiasta ollut tietoakaan. Alina sai yleisöön myös puolisonsa ja tunnelma oli katossa, kun Suomen liput heiluivat katsomossa. Essin kohdalla tilanne on toinen. Korona on laskenut oman varjonsa kilpailun ylle. Viikko ennen Israeliin lähtöä Essi ei esimerkiksi tiedä, pääseekö hänen perheensä kannustamaan häntä paikan päälle.

– Se on asia, mikä harmittaa todella paljon. He haluaisivat kovasti tulla, mutta eivät uskalla vielä innostua enkä minäkään tohdi edes toivoa, että he pääsisivät paikalle. Tämä on sellainen kerran elämässä kokemus ja haluaisin, että he pääsisivät kokemaan myös tämän kanssani, hän harmittelee.

– Itse olen yrittänyt kannustaa Essiä parhaani mukaan. Miss Universum on mieletön paikka verkostoitua ja tutustua uusiin ihmisiin, mikä voi poikia hyvää tulevaisuuden kannalta. On tullut sellainen fiilis, että voisipa sen kokea uudestaan näin kypsempänä ja itsevarmempana versiona itsestään, Alina puolestaan pohtii.

Tulevaan koitokseen Essi on saanut Alinan lisäksi ystävältään Viivi Altoselta, jolla Miss Universum -kokemus on vielä verrattain tuoreessa muistissa. Myös avopuoliso Viljami on ollut Essille tärkeä tukipilari, vaikka toisinaan pariskunta on ottanut myös yhteen.

– Teknologia ja minä emme sovi yhteen ja Viljamille se on elintärkeää. Hän antaa minun käyttää näitä kalliita laitteita, mutta kaikki mihin kosken, menee rikki. Kun soitan hänelle, että tämä kone tilttasi taas, niin kuulen kuinka hänen päässään kiehuu. Viljamilla on pitkä pinna, mutta tässä sitäkin koetellaan, Essi nauraa.

Essi valmistautuu parhaillaan Miss Universum -kilpailuihin. Matkaa varten hän on saanut vinkkejä Alinalta, joka kilpaili samoissa mittelöissä kolme vuotta sitten.

Vaikka Essin fokus on ollut tiukasti tulevassa matkassa ja Alinan puolestaan töissä, ovat ystävykset yrittäneet raivata kalentereistaan toisilleen tilaa. Yhteistä aikaa vietetään muun muassa työtapahtumien sekä ravintolaillallisten merkeissä. Yökerhoissa kaksikko ei ole käynyt yhdessä aikoihin, ei edes näin pikkujoulukauden käydessä kuumimmillaan.

– Kyllähän me tykätään käydä myös yhdessä ulkona, mutta nykyään tosi harvoin tulee lähdettyä. Aikataulutus on tässäkin suhteessa ongelma. En edes muista, koska olisin ollut viimeksi ulkona tanssimassa, ehkä vuosi sitten syntymäpäivilläni. Myös korona on vaikuttanut tähän varmasti, Alina pohtii.

Kun kiire hellittää, aikovat sekä Alina että Essi rauhoittua tahoillaan joulun viettoon. Väliin jääneet pikkujoulut ja syntymäpäivät kuitataan kerralla heti, kun Essi kotiutuu Eilatista joulukuun puolivälissä.

– En ole juhlinut vielä toukokuun syntymäpäiväni, en valmistumistani koulusta, kruunaamistani enkä Miss Universum -kilpailuita. Kun tulen kotiin, pidän isot bileet, Essi lupaa.

– Juhlitaan näitä kaikkia sitten kerralla senkin edestä, Alina komppaa.

