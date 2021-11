Tunnistaisitko Sointu Borgia tästä lapsuuskuvasta? Näin julkkikset juhlistivat isänpäivää

Useat julkisuuden heknilöt äityivät muistelemaan lapsuuttaan ja julkaisivat suloisia yhteiskuvia isiensä kanssa.

Monien muiden tavoin myös suomalaisjulkkikset juhlistivat eilistä isänpäivää. Moni heistä intoutui julkaisemaan somessa kuvia omista isistään tai lastensa isistä.

Diili-voittaja, yrittäjä ja somepersoona Sointu Borg julkaisi sarjan kuvia, joissa hän esiintyy isänsä vaalitutkija Sami Borgin kanssa. Nykyisin blondina esiintyvää Borgia ei ole tunnistaa lapsuuskuvasta, jossa hänellä on ruskeat hiukset ja letit.

Borg kertoo perineensä isältään vahvaluontoisuutensa ja periksiantamattomuutensa.

– Lapsena olen aiheuttanut ajoittain harmaita hiuksia, koska meno on ollut kova ja tyyli raju. On sitä vieläkin. Siitä huolimatta rakkaus on aina ollut pyyteetöntä, Borg kirjoittaa.

Näyttelijä Minka Kuustonen julkaisi retrohenkisen kuvan, jossa hän on siskonsa Iinan kanssa isänsä Mikko Kuustosen sylissä.

– Parahin Mikko Kuustonen, hän aloittaa viestinsä ja luettelee pitkän listan taitoja, joita hän on isältään oppinut.

– Mutta kaikkein eniten arvostan taitoa josta ite oot ehkä ylpein, faijavitsien faijavitsiä: osaat tehdä mandariininkuorista hampaat, ja joka kerta ajattelet että tää varmasti naurattaa meitä, Kuustonen päättää listauksensa ja toivottaa hyvää isänpäivää.

– Kiitos rakas Minka, Mikko Kuustonen kommentoi tyttärensä postaukseen.

Juontaja Sami Kuronen julkaisi kuvia niin oman tyttärensä kuin oman isänsä kanssa. Lisäksi hän jakoi tyttäreltään saamansa isänpäiväkorttinsa, jossa tytär tituleeraa Kurosta muun muassa ”saunassa kävijäksi”.

– Yritän olla läsnäoleva, kannustava ja turvallinen peruskallio, jonka puoleen tyttäreni voi kääntyä koska vaan. Syli johon käpertyä silloin kun murheet painavat. Olkapää kun tuelle ja rohkaisulle on tarvetta. Haluan tarjota siivet, joiden suojista hän uskaltaa lähteä lentoon itsevarmana kohti omia unelmia, Kuronen kirjoittaa.

– Olen onnekas kun oma isäni on ollut kaikkea edellämainittua ja paljon muuta, hän lisää.

Radiojuontaja, toimittaja Aki Linnanahde vietti isänpäivää perheensä kanssa padelia liikunnallisissa tunnelmissa.

– Pelattiin perinteinen (2. kerta) isänpäivän padel, eikä kukaan edes hermostunut. Jokohan uskaltaisi jouluna kokeilla lautapeliä, Linnanahde kirjoittaa nauravan emojin kera.

Isänpäivä vie Linnanahteen myös vakavampiin mietteisiin. Hänen oma isänsä, toimittaja Matti Linnanahde kuoli kesäkuussa 2019 ollessaan 70-vuotias.

– Omalla kohdallani tämä on kolmas kerta, kun ei enää isän kanssa käydä läpi päivän polttavia puheenaiheita. Muistot silti kulkevat mukana.

Tv-persoona Rita Niemi-Manninen julkaisi rakkaudentäyteisen perhekuvan miehensä Aki Mannisen ja heidän 2-vuotiaan tyttärensä Donnan kanssa.

– Oon maailman onnellisin ja kiitollisin nähdessäni Donnan ja iskän mielettömän ihanan iskä-tytär-suhteen, miten tärkeää on iskän aito rakkaus ja läsnäolo, Niemi-Manninen kirjoittaa.

Isänpäivä saa hänet pohtimaan myös ristiriitaisempia tunteita. Niemi-Manninen oli 12-vuotias, kun hänen oma isänsä kuoli.

– Isänpäivä saa aina kaikkia tunteita aikaan... päällimmäisenä rakkaus ja ymmärrys, toisaalta tyhjyys ja hämmennys. Isä, joka ei koskaan ollut läsnä, ja jolta ei saanut rakkautta, jolle alkoholi oli tärkeämpi kuin oma perhe ja perheen hyvinvointi, hän kirjoittaa.

– Mietin usein ja varsinkin näin isänpäivänä, miltä tuntuisi halata omaa isää? Miltä tuntuisi jutella niitä näitä. Näkeeköhän isä mitä teen tänä päivänä?

Ex-jääkiekkoilija Teemu Selänteen puoliso Sirpa Selänne julkaisi isänpäivänä kolme kuvaa hänelle ”rakkaimmista isistä”, eli omasta isästään Erkistä, appiukostaan Ilmarista ja tietysti omasta puolisostaan, lastensa isästä Teemusta.

Radiojuontaja Alma Hätönen julkaisi iloisen yhteiskuvan oman isänsä kanssa.

– Välillä ollaan oltu läheisiä, välillä ajauduttu vähän kauemmas. Väännetty ja käännetty vaikka mistä. Aina kuitenkin tietäen, että siellä olet valmiina auttamaan. Viime vuosina löydetty uudella tavalla taas vierelle. Aikuisina, tasavertaisina, Hätönen kirjoittaa.

Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Mikko Parikka, jonka kerrottiin juuri juontavan uuden Bachelor Suomi -kauden, vietti isänpäivää kotioloissa perheensä kanssa. Hänellä on vaimonsa, niin ikään Salkkareista tutun Sara Parikan kanssa kolme lasta.

Radiojuontaja ja yrittäjä Janni Hussi julkaisi kesäisen lapsuuskuvan, jossa hän poseeraa isänsä kanssa aurinkolasit yllään aitoon 90-luvun tyyliin.

– Rokaattii iskän kaa ysäril fäijönii, Hussi kirjoittaa.

Laulaja Janna Hurmerinta julkaisi herkän perhekuvan. Kuvatekstissä hän hehkuttaa sekä omaa isäänsä Sami Hurmerintaa että lapsensa isää.

– Hän mm. aina kuuntelee mun uusien biisien miksaukset, käy jokaisella keikalla johon pääsee ja tallentaa kaikki telkkariesiintymiseni, Hurmerinta kertoo omasta isästään.

– Toinen tärkeä isä on tietysti mun pojan rakkain isä, joka jaksaa puuhailla meijän 2-v. taaperon kanssa loputtomasti ja on hänelle maailman rakastavin isä. Ootte niin rakkaita molemmat, hän jatkaa.

Myös juontaja Ellen Jokikunnas juhlisti isänpäivää Instagram-tilillään. Hän julkaisi sen enempiä selittelemättä kuvan, jossa hän istuu taaperoikäisenä pyörän tarakalla isänsä nojaillessa pyörään.