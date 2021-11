Aki Riihilahti turhautui Tanssii tähtien kanssa -tuomareihin – pamautti pistävän kuitin Jorma Uotiselle

Aki Riihilahti vaikutti pettyvän erityisesti Jorma Uotisen arvioon valssistaan.

Jalkapallolegenda Aki Riihilahti valloitti Tanssii tähtien kanssa -parketin sunnuntaina hitaalla valssilla yhdessä parinsa Katri Mäkisen kanssa.

Riihilahden kappaleena oli Simply Redin If You Don’t Know Me By Now, jonka tahdissa hän oli haaveillut jo pitkään pääsevänsä tanssimaan. Esityksen aikana Riihilahti ja Mäkinen lipuivat parketilla haikeissa tunnelmissa.

Riihilahden tunteikas valssi upposi tuomaristoon vaihtelevasti. Tuomarit kehuivat sitä, miten hyvällä asenteella ja keskittymisellä Riihilahti heittäytyy tansseihinsa viikko toisensa jälkeen. Kritiikkiä tuli kuitenkin muun muassa siitä, että Mäkinen joutui viemään Riihilahtea hyvin voimakkaasti tanssin aikana.

– Siellä oli jonkun verran nousuja ja laskuja näkyvissä. Jalkatyö oli jo hieman parempaa. Suurimmat ongelmat liittyvät asennon pitämiseen, Jukka Haapalainen totesi.

– Se sitoutuneisuus ja intensiteetti, jolla lähdet jokaiseen tanssiin, on suorastaan aseista riisuvaa, Helena Ahti-Hallberg puolestaan kehui.

– Kyllä Katri on aikamoinen lihaskimppu, koska hän ohjasi aika vahvasti tämän tanssin. Mutta pääsitte maaliin, hän jatkoi.

Viimeisenä arvionsa antoi Jorma Uotinen, jonka sanoja Riihilahti kuunteli hyvin vakavana.

– Hidas valssi ei nyt löytänyt täyttymystään. Se jäi melko tökkiväksi, eikä siinä tullut sellaista liukuvuutta, mitä minä valssilta odotan, Uotinen sanoi.

– Katrin vahvat otteet kyllä ohjaavat Akia, joka toki talloo tavallaan, tuomari murjaisi lopuksi.

Kommentti sai studioyleisön naurahtamaan ja taputtamaan, mutta Riihilahden kasvot pysyivät vakavina ja hän tuijotti silmää räpäyttämättä Uotista. Hetkeä myöhemmin hän nyökkäsi turhautuneen näköisenä.

Vappu Pimiän haastattelussa Riihilahti purki turhautumistaan ja totesi harjoittelevansa tansseja kaiken mahdollisen ajan, minkä töiltään ja lapsiltaan ehtii. Hän myös näpäytti viiltävän kommentin Uotisen tuomaroinnista.

– Tallotaan tavallaan ja jokainen tuomaroi tavallaan, että ihminen voi panna ittensä peliin monella tavalla. Kaikilla on omat tapansa siinä, Riihilahti pamautti Mäkisen ummistaessa silmänsä vieressä.

Tuomaristo antoi Riihilahden esitykselle yhteensä 18 pistettä. Pistesaalis sai Riihilahden pettymään entistä pahemmin.

Vappu Pimiä yritti lohduttaa Riihilahtea ja totesi, etteivät pisteet olleet kovin huonot.

– Onhan! On se huono. Kun sitä antaa kaikkensa, niin onhan sitä pettynyt, Riihilahti pamautti.

Riihilahti kuitenkin myönsi, että jos askeleet eivät osu kohdilleen, on ymmärrettävää, että se näkyy pisteissä.

– Ei me ruveta tänne tulemaan helppoja tekemään. On niitäkin, jotka vetää sieltä, missä aita on matalin, Riihilahti sanoi tiukasti.