Shirly Karvisen mielestä hänellä on nyt julkisen anteeksipyynnön paikka.

Shirly Karvinen tunnetaan vuoden 2016 Miss Suomena, mutta tänä vuonna hän on päässyt näyttämään tv-yleisölle aivan uuden puolen itsestään otettuaan osaa Selviytyjät Suomi -ohjelmaan.

Selviytymiskilpailun kuudes tuotantokausi on loppusuoralla ja Shirly on tällä hetkellä yksi viidestä viimeisestä kilpailijasta. Kuluvalta tuotantokaudelta ei ole puuttunut jännittäviä juonenkäänteitä ja erityisesti kilpailijoiden häikäilemätön taktikointi on herättänyt katsojien keskuudessa keskustelua.

Uusimmassa jaksossa nähdään, kuinka Shirly ja Eveliina hyökkäävät verbaalisesti sooloilemaan lähteneen Sannan kimppuun. Kyseinen kohtaus herättänyt runsaasti mielipahaa katsojien joukossa ja sitä on ruodittu monelta kantilta eri sosiaalisen median kanavissa.

Jakson tultua ulos televisiosta Shirly koki tarpeelliseksi selittää ohjelmassa nähtyä käytöstään sosiaalisessa mediassa.

– Uusimmassa Selviytyjät-jaksossa näytän sellaisen puolen itsestäni, mistä en pidä ollenkaan. Asianomaisten kanssa oon selvittänyt asiat jo aiemmin, mutta koska mun huono käytös on tapahtunut hyvin julkisesti (suositussa tv-ohjelmassa), on mun mielestä kohtuullista sitä myös julkisesti kommentoida nyt kun jakso on ulkona, Shirly aloittaa someavautumisensa.

Shirly mainitsee kirjoituksessaan, että osa kisaajien käytöksestä menee takuulla koti-ikävän, nälän ja väsymyksen piikkiin, muttei suinkaan kaikki. Hän myöntää jakson nähtyään, että tällä kertaa hänellä on peiliin katsomisen paikka.

– En yksinkertaisesti osannut asettua toisten ihmisten asemaan, jotka olisivat sitä kaivanneet, en osannut pitää päätä kylmänä pelin tuoksinassa ja ennen kaikkea syytin muita pelaajia ihan samoista asioista, mitä itse saarella tein.

Avautumisensa yhteydessä hän pyytää käytöstään anteeksi sekä kilpakumppaneiltaan Sannalta ja Paulilta sekä koko tv-yleisöltä.

Shirlyn tuore somepäivitys on herättänyt runsaasti keskustelua.

Shirly selittää Instagram-julkaisussaan, kuinka kaikki johtui lopulta hänen kilpailuvietistään. Hänen pelissä etenemisensä vaati toisinaan peliliikkeitä, jotka tosielämässä tuntuisivat petoksilta.

– Itselleen ne oli helppo perustella osana peliä, koska omat motiivit tietää sataprosenttisesti – mä aidosti pidin jokaisesta ihmisestä, jonka luottamuksen jouduin pelin sisällä pettämään. Samaan aikaan tulin kuitenkin sokeaksi sille, että muut toimivat ihan samalla logiikalla!

Shirlyn mukaan häntä vastaan suunnitellut peliliikkeet tuntuivat yhtäkkiä henkilökohtaisilta hyökkäyksiltä. Nyt hän tajuaa, että oli typerää ajatella niin.

Lue lisää: Selviytyjissä räjähtää äänekäs rähäkkä – rannalla lentää rajuja syytöksiä: ”Mikä juttu?!”

Lisäksi Shirly sanoo olevansa erityisen pahoillaan siitä, kuinka kehnosti hän kohteli kilpailussa Paulia. Vaikka hän ei sitä sanokaan, etteikö Paul olisi ollut kova vastus, hän toivoo, että olisi osannut suhtautua Paulin peliliikkeisiin eri tavalla.

Katsojat kimpaantuivat, kun muut pelaajat lyöttäytyivät yhteen pilatakseen Paulin pelin. Ainoastaan Eija pysyi liittolaisensa rinnalla loppuun saakka.

Shirly sanoo päivityksessään tajunneensa vasta jälkikäteen, että Paulia vastaan kyhätty yhteispeli oli äärimmäisen epäreilu ja sitä hän haluaa nyt pyytää anteeksi.

– Mun olisi pitänyt pelin ulkopuolella pystyä asettumaan Paulin asemaan ja kritisoinnin sijaan fiilistellä hyvää pelaamista, vaikkei samaan liittoon kuuluttu. Tästä kannan täyden vastuun ja hän olisi ansainnut parempaa kohtelua, Shirly tilittää.

Lue lisää: Selviytyjien koskemattomuuskisa saa rumia piirteitä – koko heimo yrittää sabotoida yhtä kilpailijaa

Tv-yleisön sympatiat ovat pitkälti Paulin puolella.

Kirjoituksensa lopussa ex-missi toteaa vielä ykskantaan, että jaksossa nähtävät asiat on jo käsitelty asianomaisten kanssa, eikä kisailijoille jäänyt kaunoja toisiaan kohtaan.

– Peli on todella kovaa ja se näyttäytyi uusimmassa jaksossa tosi rumalla tavalla. En ole toiminnastani ylpeä, mutta matka jatkuu vielä ja toivottavasti pääsen näyttämään itsestäni myös muita puolia, Shirly kuittaa.

Shirlyn rohkea puheenvuoro on herättänyt hänen someseuraajiensa keskuudessa runsaasti huomiota. Myös toiset Selviytyjät-kilpailijat ja muut julkisuudesta tutut henkilöt ovat ottaneet osaa keskusteluun.

– Oot rohkea ja upea! Peli asetti meidät erilaisiin älyttömiin henkisiin tilanteisiin, jotka otti meistä kaikista erilaisia puolia esiin. Pahoittelut vastaanotettu ja saat todellakin anteeksi kaikesta, Paul vastaa Shirlyn kirjoitukseen.

– Hienosti kirjoitettu! On tässä itselläkin herännyt kaiken näköisiä tunteita katsojana, mutta ketään meistä ei määriä ääriolosuhteissa duunatut asiat, vaan se, miten niihin reagoi ja mitä sen jälkeen tapahtuu, kirjoittaa tv-katsojan roolissa oleva Roope Salminen.

Myös Eija Kantola ja Sanna Pikkarainen antoivat Shirlyn kirjoitukselle tukensa jakamalla hänelle sydämiä.

Lue lisää: Kommentti: Selviytyjissä nähtiin ehkä kaikkien aikojen joukkokiusaustapaus – Eikö teitä hävetä?

Mitä mieltä sinä olit kilpailijoiden toiminnasta tuoreimmassa Selviytyjät-jaksossa? Keskustele kommenteissa.