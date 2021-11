Toisten selkien takana juonittelu äityy ikäväksi välikohtaukseksi Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.

Selviytyjien paratiisirannalla otetaan tänään kunnolla yhteen, kun keskustelu kolmen kisaajan välillä saa ylleen inhottavan sävyn.

Sohvaperunoista tuttu Sanna ei sulata sitä, että hänen nimensä on noussut esiin tulevan heimoneuvoston yhteydessä. Hän saa kuulla asiasta Eijalta, jolle hän tuohtuneena ehdottaa oman liittolaisensa Eveliinan suolaamista.

Kun asia kantautuu Eveliinan korviin, hän marssii suorinta tietä Sannan luo nostaakseen kissan pöydälle. Sannan, Eveliinan ja Shirlyn välille puhkeaa raju väittely.

– Niin mikä juttu Sanna, että sä oot äänestämässä mua vai? Eveliina tivaa Sannalta.

– Mä kuulin, että sä oot heitellyt mun nimeä ilmoille, että mut pitäisi äänestää pois, Sanna vastaa.

Eveliina kiistää heti Sannan heittämän syytöksen.

Eveliinalla menee huuruun, kun Sanna lähtee sooloilemaan hänen selkänsä takana.

Sekä Shirly ja Eveliina tenttaavat Sannalta, miksi tämä ei tullut puhumaan heille epäilyksistään – ovathan he liittolaisia keskenään.

– Me ollaan oltu sun kanssa tässä! Eveliina parahtaa.

– Sen takia mulle tuli niin outo fiilis! Sanna sanoo.

– Miksi sä et kysynyt meiltä! Shirly jatkaa.

Sanna ei enää tiedä keneen voi luottaa.

Shirly ja Eveliina ovat tuohtuneita siitä, että Sanna meni juoruilemaan Eijan kanssa.

– Sit sä luotat ihmisiin, jotka ei oo ollut sun kanssa liitossa! Me ollaan heitelty nimiä, että ne on ne vaihtoehdot! Me ei olla oltu missään vaiheessa äänestämässä sua, Eveliina selittää.

Sannan lisäksi Heikin nimi on tullut esille äänestyksestä puhuttaessa. Myös Heikki on liitossa Eveliinan ja Shirlyn kanssa,

– Tää on ihan sekaisin. Nyt jouduin taas silmät kirkkaana valehtelemaan Heikille! Sen takia haluaisin puhua sulle, kun tiesin, että tulee käymään näin! Shirly sanoo Sannalle.

Sanna penää vuorostaan Shirlyltä, menisikö tämä itse puhumaan sille, joka on heittänyt hänen nimensä ilmoille.

– Menisin! Jos kuulisin, että olet äänestämässä mua pihalle, niin ensimmäinen henkilö, keneltä menisin kysymään, on sinä! Shirly sanoo napakasti.

– Se oli tosi kuumottava tieto, se tuli tosi yhtäkkiä, Sanna yrittää puolustella itseään.

– Ja et tuu kysyy meiltä? Eveliina sanoo vielä kerran.

– Mä koin, että luottamus oli petetty, niin en osannut tulla puhumaan, Sanna sanoo samalla, kun Shirly kääntyy kannoillaan ja kävelee ulos tilanteesta.

Jaksossa nähdään myös hauskoja hetkiä, kuten kauan odotettu ruokahuutokauppa.

Selviytyjät Suomi sunnuntaisin klo 19.30 Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.