Muusikkolegenda kertoi suoraan seksielämästään – kauniiden naisten jatkuva läsnäolo herätti yllättävän vastareaktion miehessä

Rod Stewart kertoo laulaneensa aina rakkaudesta ja seksistä. Nyt hän kertoo avoimesti omasta intiimielämästään.

76-vuotias legendaarinen raspikurkku Rod Stewart julkaisi 12. marraskuuta uuden albumin. The Tears of Hercules on miehen 31. albumi. Se on yksi viidestä albumista, jonka hän on julkaissut viimeisen yhdeksän vuoden aikana.

Stewart on kirjoittanut itse valtaosan albumin kappaleiden sanoituksista, jotka kertovat polveilevasti rakkaudesta ja seksistä. Muusikko antoi albumin julkaisun tiimoilla pitkän henkilöhaastattelun Telegraph-lehdelle, jossa hän kertoo avoimesti samasta aiheesta.

Brittiläisellä Stewartilla on tunnetusti kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa. Hän on ollut vuodesta 2007 naimisissa 50-vuotiaan Penny Lancasterin kanssa. Mies onkin ollut mediassa jo vuosia niin sanotun naistenmiehen maineessa.

Telegraphin haastattelussa paljastuu avoin ja intiimi puoli kuuluisan muusikon elämästä. Toimittaja kertoo hauskoja yksityiskohtia haastattelusta: Stewart on kuulemma loistavaa seuraa ja hänellä on sopivasti ilkikurinen huumorintaju. Muusikko ei tyydy olemaan pelkästään kysymyksiin vastaajan roolissa, vaan hän vaatii saada tietää, mitä musiikkia toimittaja on kuunnellut viimeisen vuoden aikana sekä millaista toimittajan oma seksielämä on viime aikoina ollut.

”Kamoon, se on vain reilua, koska sinäkin kyselet minun seksielämästäni!” Stewart nauroi vain toimittajan hämmennykselle.

The Tears of Hercules -albumin avauskappale kertoo seksistä eksän kanssa. Stewart kertoo, ettei ole koskaan tehnyt sitä.

– En oikeasti ole koskaan kokeillut sitä. Kun olen eronnut naisen kanssa, se on siinä. Se sopii minulle hyvin. Mutta onhan sitä kaikilla houkutuksia, hän sanoo.

Rod Stewart ja Penny Lancaster menivät naimisiin vuonna 2007.

Muissa albumin kappaleissa hän kehottaa harrastamaan seksiä kaikkialla, ”vaikka keittiössä, kun lapset ovat poissa”.

– Muistutan vain kaikkia siitä, että seksin pitäisi olla hauskaa. Olen aina laulanut siitä. Aina. Jonkun pitää tehdä tämäkin työ, ja minä olen tehnyt sen!

Stewart paljastaa menettäneensä neitsyytensä 17-vuotiaana jazzfestivaaleilla naiselle, jonka tapasi kaljateltassa. Hän myöntää, että nykyään hänen seksuaalisuutensa ei enää ole ”entisellä tasollaan”, mutta hän rakastaa edelleen naisia.

Suosion huipulla kauniita naisia pyöri koko ajan hänen ympärillään, mutta silläkin tilanteella oli Stewartin mukaan psykologinen kääntöpuolensa.

– Tosiasiassa seksiä oli aina tarjolla liikaakin, ja siitä tuli tylsää. Oli paljon kauniita naisia, mutta meillä ei ollut mitään sanottavaa toisillemme illan päätteeksi. Kaipasin aina yhtä naista elämääni ja halusin romanssin. Parisuhteen, joka olisi syvempää kuin vain seksiä. Ja löysin sen, hän sanoo.

IS kertoi Stewartin elämänvaiheista tammikuussa 2020, kun mies täytti 75 vuotta.

Stewart on ollut naimisissa kolmesti ja hänellä on kahdeksan lasta viiden eri naisen kanssa. Miehen ensimmäinen vaimo on Alana Stewart, toinen vaimo Rachel Hunter ja nykyään Stewart on naimissa Penny Lancasterin kanssa.

Stewart ja Lancaster ovat olleet naimisissa vuodesta 2007 alkaen ja heillä on kaksi lasta. Miehen pisin avioliitto on toistaiseksi ollut liitto Hunterin kanssa. Pariskunta oli naimisissa vuosina 1990-2006 ja myös heillä on kaksi yhteistä lasta, kuten myös Stewartilla ja hänen ensimmäisellä vaimollaan Alanalla.

Stewart tuli ensimmäisen kerran isäksi vain 17-vuotiaana saadessaan tyttären silloisen tyttöystävänsä Susannah Boffeyn kanssa. Esikoiselle Sarah Streeterille, 55, Stewart ei kuitenkaan koskaan ollut varsinainen isä, sillä pari antoi tyttären pois adoptioon rahaongelmien takia.

Sarah saikin vasta täysi-ikäisenä tietää olevansa rocklegendan tytär. Muusikko on sittemmin korjannut välit vanhimman tyttärensä kanssa.

Stewart aloitti menestyksekkään soolouransa 1970-luvun vaihteessa. Stewart muistetaan muun muassa hiteistään Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy sekä Sailing.