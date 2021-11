Kim Kardashian yritti hiippailla ystävänsä häihin kaikilta salaa, uutisoi Mirror.

Los Angelesin Bel Airissa vietettiin torstaina kaikkien aikojen hääjuhlaa, kun seurapiiritähti Paris Hilton sai rakkaansa Carter Reumin hulppeassa seremoniassa. Paikalla vihkitilaisuudessa ja sen jatkoilla oli toinen toistaan tunnetumpia nimiä.

Yksi juhlavieraista oli Hiltonin rakas ystävä yli 20 vuoden takaa, Kim Kardashian, jonka kerrotaan hiippailleen vihkipaikalle vasta viime minuuteilla kaikilta salaa.

Asiasta uutisoi muun muassa Mirror, jonka mukaan Kardashian livahti paikalle salareittiä, eli toista kautta kuin muut häävieraat.

Mirrorin paikalla ollut lähde paljasti, että Kardashian saatettiin omalle istumapaikalleen vain 20 minuuttia ennen kuin morsian lähti kävelemään kohti alttaria. Tosi-tv-tähti tuli häihin yhdessä ystävänsä Kimora Leen kanssa.

Vieraiden joukosta saattoi kuulla ihmetteleviä henkäyksiä, kun Kardashian livahti salakavalasti paikalle vasta viime tipassa, lähde paljastaa.

Paris Hilton ja Kim Kardashian ovat ystäviä vuosien takaa.

Häiden jokainen yksityiskohta tuntuu kiinnostavan ihmisiä, sillä häävieraita on tiettävästi kielletty julkaisemasta kuva- ja videomateriaalia häistä.

– Kaikilla oli todella hauskaa, mutta älkää odottako näkevänne häistä materiaalia sosiaalisessa mediassa. Sen suhteen ihmisten täytyy odottaa Parisin tulevaa tosi-tv-ohjelmaa, lähde kommentoi Mirrorille.

Loistokkaat häät tullaan näkemään aikanaan televisiossa. Seurapiiritähden ja hänen liikemiespuolisonsa rakkaustarina nimittäin ikuistetaan televisioyhtiö Peacockin uutuussarjaan Paris in Love.

Peoplen mukaan Hilton käveli sulhasensa luo Elvis Presleyn Can’t Help Falling in Love -kappaleen tahtiin, jonka jälkeen laulaja Kim Petras esitti Hiltonin oman kappaleen Stars Are Blind. Reum herkistyi nähdessään tulevan vaimonsa kävelevän pitkin kujaa. Tuore aviopari käveli pois Pharrel Williamsin Happy-kappaleen tahdissa, jonka tulkitsi jousikvartetti.

Juhlissa esiintyi Demi Lovato, joka tulkitsi vastanaineille oman versionsa Whitney Houstonin ikonisesta I Will Always Love You -kappaleesta. Esitys sai juhlakansan osoittamaan suosiotaan seisten.

Ohjelmaan sisältyi myös Reumin valmistelema flash mob -henkinen tanssiesitys, johon myös sulhanen itse liittyi mukaan.

Samppanja virtasi pitkin iltaa, kun vieraat nauttivat ylellisistä ruokatarjoiluista. Tarjolla oli muun muassa kaviaaria, tonnikalatartaria ja ostereita. Massiivinen hääkakku oli lähes kaksi metriä korkea, ja sen päälle oli asetettu koristeeksi kruunu.

Häät kestävät kokonaisuudessaan monta päivää.