Sipe Santapukki innostui muistelemaan ensikohtaamistaan Minna Kaupin kanssa – Ukko-pojalta hulvaton näkemys asiaan

Sipe Santapukin ja Minna Kaupin esikoinen Ukko tuntuu olevan varma siitä, miten heidän perheensä sai alkunsa.

Apulanta-yhtyeestä tuttu Sipe Santapukki innostui muistelemaan menneitä. Rumpali palasi ajassa yhdeksän vuoden taa, jolloin hän tapasi suunnistajapuolisonsa ja lastensa äidin Minna Kaupin. Santapukki julkaisi Ukko-poikansa kanssa käymänsä hupaisan sananvaihdon Instagramissa.

– Meitsi: ”Tiesitkö Ukko, että tasan 9 vuotta sitten äiti ja iskä tapasi ensimmäisen kerran ja tykättiin heti toisistamme”.

– Ukko: ”Ahaa, ai niinkö se meni? Ja sitten tuli kaksi vauvaa. Niin se menee!”

– No niinhän se menee. En tosin tiennyt vielä 9v sitten, että saisin jakaa elämäni kanssasi. Kuten kuvanveistäjä näkee kivessä patsaan, joka siellä on aina ollut, näit minussa sen ihmisen, joka olen. Teit sen hyväksymällä ja rakastamalla. Rakkaus on teon sana. Se on sitä, että laittaa vastavuoroisesti toisen edun omansa edelle. Kiitos kun saan elää tämän todeksi kanssasi ja teit talostamme kodin. Kiitos meistä ja erityisesti heistä, rumpali lausuu puolisolleen.

Sipe Santapukilla ja Minna Kaupilla on kaksi lasta, neljän vanha Ukko ja vasta vuoden täyttänyt Hertta. Pariskunta on pitänyt yhtä vuodesta 2012.

– Vielä viitisentoista vuotta sitten unelma perheestä tuntui minulle tosi kaukaiselta. Kaikki muuttui, kun kymmenen vuotta sitten kohtasin lasteni äidin, Minnan, Santapukki kertoi MeNaisten haastattelussa keväällä..

– Siinä vaiheessa meillä molemmilla oli takana elettyä elämää, olimme nähneet ja kokeneet paljon. Se auttoi arvostamaan löydettyä. Oikean ihmisen kohtaaminen oikeassa elämänvaiheessa johti siihen, että perheunelma alkoi realisoitua. Aika oli molemmille juuri sopiva, Sipe muistelee.

Minna Kauppi on yksi menestyneimmistä suomalaissuunnistajista. Hän lopetti ammattilaisuransa vuonna 2015. Nykyään Kauppi työskentelee yrittäjänä sekä Lahden suunnistajien toiminnanjohtajana.

Sipe Santapukki puolestaan on tullut tunnetuksi Apulanta-yhtyeen rumpalina. Santapukki nähtiin myös tähtivalmentajana The Voice of Finland -ohjelmassa. Minna Kauppi taas ilahdutti tv-katsojia tämän syksyn Masked Singer Suomi -ohjelmassa.