Justin Bieberin Hailey-vaimo julkaisi liudan alusvaatekuvia – poptähti ei ollut pysyä nahoissaan

Hailey Bieber tähdittää Victoria’s Secretin tuoreen alusvaatemalliston mainoskampanjaa.

Poptähti Justin Bieberin, 27, mallivaimo Hailey Bieber (o.s. Baldwin), 24, julkaisi tällä viikolla Instagram-tilillään maistiaisia tuoreista kuvista, joissa hän poseeraa Victoria’s Secretin alusvaatteissa.

Instyle-muotilehden mukaan Bieber tähdittää Victoria’s Secretin uuden alusvaatemalliston mainoskampanjaa. Malliston alusvaatteet ovat neliosaisia silkkisiä kokonaisuuksia, jotka koostuvat bralette-mallisista rintaliiveistä, alushousuista, viitasta ja silmälapuista.

Bieber kertoo Insiderille, että malliston kuvaukset oli mainio kokemus. Hän ylistää lämmintä ja hauskaa tunnelmaa, joka kuvauksissa vallitsi.

Bieberin kuvista on tykätty yhteensä yli kaksi miljoonaa kertaa. Aviomies Justin Bieber ei ollut pysyä nahoissaan kuvat nähdessään. Hän kommentoi kaikkiin julkaisuihin rivillisellä sydänsilmäisiä emojeja ja keräsi kommenteillaan tuhansia tykkäyksiä.

– Rakastamme puolisojaan tukevia miehiä, Justin Bieberin hehkutukseen on kommentoitu.

Bieberit menivät kihloihin heinäkuussa 2018 ja häitä vietettiin muutamaa kuukautta myöhemmin kaikessa hiljaisuudessa. Parin avioliitto on alusta asti herättänyt paljon keskustelua. Pariskuntaa on kritisoitu muun muassa siitä, että he menivät naimisiin verrattain nuorina ja pikaisesti, seurusteltuaan vasta vuoden päivät.

Suosittu talkshow-juontaja Wendy Williams vaati vuonna 2019 Hailey Bieberiä eroamaan miehestään niin pian kuin mahdollista. Williamsin mukaan tuolloin 22-vuotias nainen on yksinkertaisesti liian nuori käsittelemään niitä psyykkisiä ongelmia, joiden kanssa Justin Bieber painii päivittäin. Justin Bieber on vuosien varrella kamppaillut toistuvasti muun muassa päihdeongelmien sekä masennuksen kanssa.

Justin ja Hailey Bieber menivät naimisiin vuonna 2018. Heidän suhteensa on herättänyt voimakasta kritiikkiä. Kuva vuodelta 2020.

Heinäkuussa parin huhuttiin odottavan. Huhumylly käynnistyi, kun Justin Bieber julkaisi Instagram-tilillään pariskunnasta mustavalkoisen yhteiskuvan, jonka kuvateksti viittasi siihen, että pariskunta odottaisi perheenlisäystä.

– Äiti ja isä, hän kirjoitti kuvan yhteydessä.

Kuusi tuntia myöhemmin Hailey Bieber puuttui keskusteluun, joka kävi raskausuteluineen ja spekulointeineen kuumana.

– Luulen, että sinun kannattaisi muuttaa tämä kuvateksti muotoon ”koiran äiti ja isä” ennen kuin joku ymmärtää sen väärin, hän kirjoitti nauruemojin kera.

Hailey Bieberin setä on traagisen tapaturman keskipisteeksi joutunut näyttelijä Alec Baldwin. Baldwin ampui vahingossa kuvaaja Halyna Huchinsin kuoliaaksi lokakuussa Rust-elokuvan kuvauksissa. Ase, jonka piti olla ladattu paukkupatruunoilla, olikin ladattu oikeilla luodeilla.