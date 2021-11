Mikko Leppilampi kertoo yllättävästä käänteestä, joka saattoi tehdä hänestä Suomen halutuimman juontajan – ”Oli tulla paskat housuun”

TTK-juontaja loi pitkään uraansa elokuvanäyttelijänä ennen kuin päätyi juontajaksi.

Juontaja Mikko Leppilampi on nykyään yksi Suomen tunnetuimmista tv-juontajista. Hän on juontanut jo yli kymmenen vuotta MTV3-kanavan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa, joka on katsojalukujen perusteella Suomen katsotuin viihdeohjelma.

Aina näin ei ole ollut. Leppilampi kertoo nyt Aki Linnanahteen podcastissa erikoisesta käänteestä, joka saattaa hyvinkin olla syynä siihen, että hänestä tuli yksi Suomen halutuimmista juontajista.

– Kun vuonna 2006 Lordi voitti Euroviisut, en ajatellut, että se vaikuttaisi ollenkaan elämääni. Sitten vuonna 2007 Euroviisut olivat tietysti tulossa Suomeen, ja kaikki koekuvattiin sitä varten. Ajattelin, että no, kyllä mäkin menen, kun kaikki menevät. Jaana Pelkosen kanssa synkkasi aika hyvin.

– Sitten EBU ja Yle olivat ilmeisesti yhdessä päättäneet, että minut oli valittu siihen Jaanan kanssa, hän jatkaa.

Yllättävä puhelu tuli, kun hän oli ajamassa autoa Fiskarsin pikkukylässä matkalla työkeikalle. Nyt jo edesmennyt, YLE Viihteen entinen päällikkö Ilkka Talasranta oli puhelun toisessa päässä.

– Olin autossa. Hän sanoi, että laita auto parkkiin. Sitten hän sanoi, että onneksi olkoon, sut on valittu toiseksi juontajaksi Suomen Euroviisuihin.

Seurasi totaalinen hiljaisuus. Tuolloin vielä juontajana kokematon Leppilampi ei saanut sanaa suustaan.

– Sanoin, että saanko soittaa sulle ihan kohta takaisin. Muistan, että meinasi oikeasti tulla paska housuun, Leppilampi sanoo.

Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi juonsivat Suomen Euroviisut vuonna 2007.

Leppilampi kertoo pelänneensä, että tuhoaa uransa liian vaativalla työtehtävällä. Hän soitti autossa pikaisen puhelun tv-tuottaja Saku Tuomiselle ja pyysi kannustusta. Sitten hän soitti takaisin Talasrannalle ja ilmoitti ottavansa tehtävän vastaan.

– Muistan senkin, että yleinen reaktio mun valintaan oli se, että ”ei tota”. Koettiin, että se on varastettu Heikki Paasoselta. Heikki ei niin ajatellut ja meillä on kaikki fine... Mutta mulla oli silti sellainen olo, että mun on pakko onnistua tässä.

Varsinkin Euroviisujen jälkeen Leppilammelle riitti työtarjouksia juontajana. TTK:n juontajana hän aloitti vuonna 2010.

Leppilammen ura alkoi 2000-luvun alussa näyttelijäntöillä. Hän opiskeli Teatterikorkeakoulussa, mutta opinnot jäivät kesken, kun näyttelijänura kiskaisi miehen mukanaan. Hän voitti vuonna 2004 parhaan miespääosan Jussi-palkinnon ensimmäisestä elokuvaroolistaan Helmiä ja sikoja -elokuvassa. Hän esitti lämmintunnelmaisessa elokuvassa viinaan menevän veljeskatraan jäsentä Lädeä, joka yrittää hankkia perheelleen rahaa isän jouduttua vankilaan.

Helmiä ja sikoja -roolin jälkeen Leppilampi näytteli kymmenen vuoden ajan lukuisissa kotimaisissa isoissa elokuvatuotannoissa, kuten elokuvissa Paha maa, Saippuaprinssi, Härmä ja 8-pallo. Hän esiintyi myös kolmessa Vares-elokuvassa.