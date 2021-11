Näin Roope Salminen ja Eppu Salminen kasvattavat lapsiaan – yksi seikka jakoi isän ja pojan mielipiteet

Saako lapsia komentaa? Lue Roope ja Eppu Salmisen vastaukset tähän ja neljään muuhun kysymykseen lasten kasvattamisesta.

Juontaja Roope Salminen sai huhtikuussa 2020 esikoislapsensa, kun taas hänen isänsä, näyttelijä Eppu Salminen on kuuden lapsen isä.

Salmiset kertoivat IS:n isänpäivän haastattelussa yhteisen tarinansa. Eppu Salminen oli nuori isä, kun hän jäi esikoispoikansa kanssa kahdestaan 90-luvulla. Roope puolestaan jakaa nyt oman esikoislapsensa hoidon tasan lapsensa äidin kanssa.

Kumpikin isä vastasi IS:n pyynnöstä viiteen perinteiseen lastenkasvatusta käsittelevään kysymykseen. Isällä ja pojalla oli paljon yhteneväisiä näkemyksiä, mutta joissain asioissa heidän mielipiteensä olivat hieman erilaiset.

Erityisesti kysymys lasten komentamisesta jakoi isän ja pojan mielipiteet. Roope Salmisen mielestä lapsia jopa pitää komentaa, Eppu Salminen puolestaan pohdiskeli keskustelevansa mieluummin lastensa kanssa.

Näin Eppu Salminen vastasi

1. Saahan sitä komentaa ja pitääkin, mutta komentaminen on sanana sellainen, että millä sävyllä. Enhän minä ole huutamassa lapselle, mutta pitää olla selkeät säännöt. Ei voi esimerkiksi juosta auton alle. Mutta en minä komentele lapsia. Mieluummin keskustelen heidän kanssaan.

2. Voi, mutta tietysti imettämisen kautta vauva viihtyy paremmin äidin sylissä, jos häntä imetetään. Luonteva paikka on kuitenkin tietysti myös isän sylissä ja vauvan pitääkin olla paljon isän sylissä. Isä voi tehdä monia muita asioita vauvan kanssa, jos äiti imettää.

3. Kyllä se kannattaa. Rutiinit tapahtuvat kuitenkin perheen oman aikataulun mukaan. Meillä on ollut teatterin rutiinit, jonka takia meidän rytmi on välillä ollut pari tuntia myöhempi kuin monissa muissa perheissä. Lapset on laitettu nukkumaan kello kymmeneltä, koska silloin minä tulen teatterista. Sitten nukutaan aamuisin vähän pidempään. Voihan se tuntua boheemilta, mutta miten se sitten toisaalta eroaa siitä, että mennään kahdeksalta nukkumaan ja herätään kahdeksalta? Pääasiassa silti meidänkin perheessämme päiväkodin ja koulun rytmin mukaan on menty.

Rytmit ja rutiinit auttavat ja rauhoittavat lapsia. Niitä voi välillä kuitenkin rikkoa, esimerkiksi reissuun lähtiessä.

4. Pitää olla tiukat rajat. Meillä on ainakin pari ruudutonta päivää viikossa. Pelipäivinä ollaan ruudun ääressä maksimissaan tunnin verran, viikonloppuisin sitten enemmän, jos muilta menoilta ehtii. Puhelimet vievät kyllä mennessään, jos antaa luvan. Ranskassa kahdeksanvuotiailla ei ole vielä omia puhelimia. Suomessa kouluikäisillä on jo omat puhelimet.

5. Olin mielestäni Roopen kanssa kaveri jo silloin kun hän oli kaksivuotias! Pitää olla hyvät välit lapsensa kanssa. Auktoriteettiasema ei kuitenkaan saa kärsiä, eikä sekään nyt ole kauhean hyvä juttu, jos kaveruus tarkoittaa sitä, että vedetään tässä röökiä yhdessä tai jotain. Roopen kanssa oma lukunsa olivat nämä hänen alkoholiasiansa, joista hän on kertonut. Minulle on aina tuntunut tosi oudolta ajatukselta, että lähtisin lapseni kanssa baariin. Roopen kanssa toivottavasti mennään vielä bisselle, mutta alkoholittomalle.

Näin Roope Salminen vastasi

1. Lasta pitää komentaa. Vanhemmuus on rajojen asettamista ja lasta ehdottomasti pitää komentaa. Se on yksi vanhemman tärkeimmistä tehtävistä.

2. Kyllä voi, mutta ei voi kiistää, että se on tietyissä tapauksissa monimutkaisempaa. Motivoitunut isä pystyy toki kaikkeen mihin äitikin.

3. Rutiinit ovat ehdottomasti hyödyllisiä. Ne ovat lapselle hemmetin hyvä juttu. Ne ovat osa sitä tapaa hahmottaa maailmaa.

4. Varmasti jonkun ikäinen lapsi voi käyttää älypuhelimia, mutta minun lapseni on vielä niin pieni, että hän ei todellakaan tule pitkään aikaan käyttämään älylaitteita. En kuitenkaan tuomitse, jos joku seitsemänvuotias katsoo läppäriltä jotain piirrettyjä. Totta kai se on ihan ok. Mielestäni ei kuitenkaan ole hyvä, että lapsi jää koukkuun ruudun tuijottamiseen ennen kuin hän edes kunnolla ymmärtää, mitä tekee.

5. Vanhemmuussuhteessa voi olla myös kaverillisia piirteitä, mutta vanhemmuus on kuitenkin hallittujen pettymysten tuottamista. Pettymysten tuottaminen ei taas kuulu kaverisuhteeseen.

