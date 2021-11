Paris Hiltonin miljoonahäissä mittava julkkiskatras – kuva näyttävästä hääpuvusta julki

Paris Hiltonin muhkea hääpuku ja maahan asti levittyvä morsiushuntu hakevat vertaistaan.

Seurapiiritähti Paris Hilton vietti eilen torstaina elämänsä tärkeintä päivää, kun hän asteli alttarille kumppaninsa Carter Reumin kanssa spektaakkelissa, jota on kuvattu Hollywoodin suurimmaksi.

Hilton julkaisi Suomen aikaan perjantai-iltana Instagram-tilillään kuvia häistään. Yhdessä kuvassa hän esittelee hääpaikkansa edustalla näyttävää hääpukuaan.

Hohtavan valkoisessa puvussa on pitkät hihat ja muhkea helma laahuksineen. Huomion kaappaa kuitenkin valtava morsiushuntu, joka laskeutuu läpikuultavana laahuksena jopa hääpuvun laahuksen taakse.

People-lehden mukaan häihin osallistui iso liuta julkkisvieraita. Vieraiden joukossa oli muun muassa Kim Kardashian, näyttelijä Emma Roberts, tosi-tv tähti Kyle Richards, laulajat Paula Abdul, Bebe Rexha, Ashlee Simpson ja Meghan Trainor.

Hiltonilla oli yhteensä neljä kaasoa ja Reumilla puolestaan seitsemän bestmania.

Paikalle oli saapunut myös Nicole Richie, jonka häihin Hilton ei vuonna 2010 saanut kutsua. Hilton ja Richie olivat ennen hyvin läheisiä ystäviä, mutta heidän kerrottiin ”kasvaneen erilleen”.

Peoplen mukaan Hilton käveli sulhasensa luo Elvis Presleyn Can’t Help Falling in Love -kappaleen tahtiin, jonka jälkeen laulaja Kim Petras esitti Hiltonin oman kappaleen Stars Are Blind. Reum herkistyi nähdessään tulevan vaimonsa kävelevän pitkin kujaa.

Kumpikin vannoi omat vihkivalansa tilaisuudessa. Reumin kerrotaan toistuvasti seremonian aikana nojanneen eteenpäin suudellakseen morsianta. Tuore aviopari käveli pois Pharrel Williamsin Happy-kappaleen tahdissa, jonka tulkitsi jousikvartetti.

Juhlissa esiintyi Demi Lovato, joka tulkitsi vastanaineille oman versionsa Whitney Houstonin ikonisesta I Will Always Love You -kappaleesta. Esitys sai juhlakansan osoittamaan suosiotaan seisten.

Ohjelmaan sisältyi myös Reumin valmistelema flash mob -henkinen tanssiesitys, johon myös sulhanen itse liittyi mukaan.

Samppanja virtasi pitkin iltaa, kun vieraat nauttivat ylellisistä ruokatarjoiluista. Tarjolla oli muun muassa kaviaaria, tonnikalatartaria ja ostereita. Massiivinen hääkakku oli lähes kaksi metriä korkea, ja sen päälle oli asetettu koristeeksi kruunu.

Juhlat eivät suinkaan ole vielä ohi, vaan jatkuvat vielä kaksi päivää. Luvassa on ainakin kahdet juhlat. Hiltonilla on hääpukunsa lisäksi käytössä vielä yhdeksän muuta asua, jotka tullaan näkemään hänen yllään.

Loistokkaat häät tullaan näkemään aikanaan televisiossa. Seurapiiritähden ja hänen liikemiespuolisonsa rakkaustarina nimittäin ikuistetaan televisioyhtiö Peacockin uutuussarjaan Paris in Love.

Hilton ja Reum kuvattuna viime marraskuussa Los Angelesissa.

Elokuussa Hilton kertoi tulevista häistään koomikko Jimmy Fallonin luotsaamassa The Tonight Show -ohjelmassa. Hän tunnusti tuolloin, että hänen unelmiensa hääseremonian suunnitteleminen on ollut erittäin stressaavaa.

– Häistäni tulee kolmipäiväinen tapahtuma. Meillä on paljon ohjelmaa, Hilton paljasti.

HILTON ja Reum ovat tunteneet toisensa yli 10 vuoden ajan, ja kaksikko päätyi yhteen kaksi vuotta sitten.

– Koronavuosi on vauhdittanut monia asioita. Jatkuvasti matkustelevana minulla on viimein ollut mahdollisuus jäädä kotiin ja arvioida uudestaan sitä, mikä on minulle tärkeää. Suhteeni ja Carterin kanssa vietetty aika ovat olleet lahja. Olen innoissani meidän seuraavasta luvustamme, Hilton kuvaili People-lehdelle kihlautumisen jälkeen.

Myös Reum hehkutti olevansa korviaan myöten rakastunut Hiltoniin.

– Olen saanut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua aitoon Parisiin, kun olemme olleet kahdestaan viimeisten 15 kuukauden aikana. En voisi olla onnekkaampi, että hän on tuleva vaimoni. Hän loistaa ystävällisyydellään, työmoraalillaan ja aitoudellaan tehdessään maailmasta paremman paikan, ja hän tekee niin myös äitinä ja vaimona, Reum sanoi.

Heinäkuun lopulla huhuttiin, että Hilton ja Reum odottaisivat ensimmäistä lastaan. Pariskunta torppasi huhut kuitenkin nopeasti.

Hilton on aiemmin kertonut, ettei halua saada perheenlisäystä ennen vuotta 2022, sillä hän haluaa viettää ensin häitään.

Hilton on kuitenkin paljastanut toivovansa jossain kohtaa kaksosia. Tammikuussa hän kertoi podcastissa aloittaneensa hedelmällisyyshoidot, jotta hänen haaveensa voisi toteutua enemmän tai myöhemmin.

– Olemme aloittaneet IVF:n, jotta voin valita kaksoset, jos tahdon, Hilton sanoi tuolloin.

