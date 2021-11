Suvi Pitkänen yritti kahdesti Miss Suomeksi ja aiheutti 2009 kohun silikonirinnoillaan – paljastaa nyt, miksi uskoi implanttien olevan ok kisoissa

Suvi Pitkästä on vuosien saatossa nähty tosi-tv:ssä, rohkeissa mallikuvissa ja dj-keikoilla. Mutta julkisuuden valokeilaan hän nousi jo 15 vuotta sitten 19-vuotiaana Miss Suomi -kandidaattina.

Suvi Pitkänen on kertonut, että hänen rintojaan suurennettiin vuonna 2008 ja uusi suurennusleikkaus tehtiin 2011. Vasemmassa kuvassa Suvi kuvattuna vuonna 2006.

Nykyään parhaiten tosi-tv-tähtenä ja dj:nä tunnettu Suvi Pitkänen, 34, on ollut julkisuudessa 15 vuotta ja ehtinyt mukaan moneen. Alun perin hän tuli tutuksi Miss Suomi -kisoissa vuonna 2006. Elämässä on piisannut käänteitä, mutta myös kolhuja ja kohuja, sillä monipuolisessa Suvissa on rohkeutta kokeilla kaikenlaista uutta.

– Uskallan elää. Olen halunnut toteuttaa omia visioitani ja päämääriäni. Välillä se on ollut kyllä aika kallista, Suvi Pitkänen sanoo.

Aina kaikki ei ole mennyt nappiin kuten nelisen vuotta sitten, kun yritys meni konkurssiin.

– Kirjanpitoani oli hoidettu väärin, mutta yrittäjänähän on oltava viime kädessä itse vastuussa kaikesta.

Kirjanpitovirheiden takia verottaja haki Pitkäseltä oikeudessa verosaatavia.

– Myöhemmin verottaja palautti minulle ison summan, koska kaikki verot eivät kuuluneet maksettavakseni.

Perustamansa kauneusalaketjun Pitkänen on sittemmin myynyt. Sen jälkeen hän päätti lopettaa kauneusalan yrityksensä ja haki sen itse konkurssiin.

– Olen kokenut kovia yrittäjänä ja teen jatkuvasti paljon töitä, että selviän veloista. Maksan edelleen kuukausittain nelinumeroisen summan konkurssiin liittyviä velkoja, Pitkänen sanoo.

Hän on aina halunnut olla itsenäinen.

– Haluan pärjätä omillani. Vaikeuksista selviää vain tekemällä töitä. Ei voi lamaantua. Siitä olen ylpeä, etteivät miehet ole koskaan rahoittaneet elämääni, sitkeä nainen sanoo.

Kun korona hyydytti esiintymiset dj:nä, voimat meinasivat väkisinkin hiipua.

– Kaksi konkurssia ja korona viiden vuoden sisällä on aika kova yhdistelmä. Heikkohermoisempi olisi iskenyt hanskat tiskiin, Suvi hymähtää.

– Olin minäkin puoli vuotta ihan lamaantunut, mutta sitten kasasin itseni.

Uusimpiin aluevaltauksiin kuuluu toimiminen Viking Linen kauneuteen ja hyvinvointiin keskittyvillä risteilyillä vastaavana sisällöntuottajana ja keulahahmona. Ensimmäinen lähinnä kutsuvieraille tarkoitettu risteily luentoineen seilaa matkaan tänään perjantaina, mutta alkuvuodesta alkaa varsinainen toiminta.

– Olen vuosikausia kirjannut mustiin kauneudenhoitoon liittyviä väärinkäsityksiä ja harhaluuloja. Nyt pääsen kertomaan niistä, kosmetologiksi aikanaan valmistunut Suvi sanoo.

Missi ja malli

Vuoden 2006 kevät oli helmikuussa 19 vuotta täyttäneen Suvi Pitkäsen elämässä yhtä hulinaa. Alkuvuodesta olivat Miss Suomi -kiertue ja -kisat, mutta niin olivat myös ylioppilaskirjoitukset ja pyrkiminen oikeustieteelliseen ja valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

– En ehtinyt lukea kunnolla pääsykokeisiin, vaikka olin pitkään halunnut lukemaan lakia. Missikisojen myötä sain mallikeikkoja ja juontotöitä, Suvi muistelee.

Hän voitti missikiertueen yleisö- ja mediaäänestyksiä, mutta kruunua ei tullut.

– Olin aika vahva ennakkosuosikki, mutta loppujen lopuksi en sitten sijoittunutkaan kärkeen.

Suvi Pitkänen Miss Suomi -kiertueella Häämessuilla vuonna 2006.

Räväkällä persoonalla saattoi olla asian kanssa tekemistä. Niin Suville annettiin ymmärtää.

– Olin missikiertueella kokemattomana laukonut otsikoihin päätyneitä kommentteja. Olen aina ollut aika villi persoona, joten Eino Makunen sanoi, että kasva vähän lisää ja sitten kannattaisi tulla kisoihin uudestaan.

Siksi kolme vuotta myöhemmin tuli uusi yritys Miss Suomi -kisoihin. Siinä välissä Suvi oli hankkinut silikonit.

– Mallitoimistoni pomo sai minut uskomaan, että ajat ovat muuttuneet eivätkä silikonit enää haittaa.

Tosiasiassa silikoneja ei hyväksytty Miss Suomi -kisassa.

– Siitähän tuli kohu. En päässyt kisoihin, mutta otsikoita siitä revittiin, Suvi muistaa.

Pitkänen poseerasi Miss Suomi 2006 -kiertueella Tampereen Koskikeskuksessa.

Tosi-tv-tähti

Suvi Pitkänen on nähty useissa tosi-tv -ohjelmissa kuten Viidakon tähtöset, Maatilan prinsessa, Martina ja hengenpelastajat ja viimeksi Selviytyjät Suomi. Hän ei ole laskenut, kuinka monessa sarjassa on ollut mukana, koska pienemmillä kanavilla pyörineitä ohjelmia kuten DJ Diaries tai Äitien sota on ollut sen verran monta.

– Tykkään tv-työstä, mutta en koe sitä varsinaiseksi työkseni. Olen kieltäytynyt ohjelmista aikatauluongelmien takia, mutta myös koska en ole kokenut formaattia itselleni sopivaksi.

Useisiin tosi-tv -sarjoihin osallistuminen on osoittanut, että palkkiot tv-työstä vaihtelevat suuresti.

– Palkkioissa on huikeita eroja. Monesta kieltäytymästäni tuotannosta olisi maksettu paljon enemmän kuin joistakin, joita olen tehnyt lähinnä rakkaudesta lajiin.

Selviytyjät Suomi on ollut tv-töistä rankin. Kuvausolosuhteiden lisäksi hankaluutta lisäsivät vastoinkäymiset omassa elämässä.

– Silloin oli todella vaikea tilanne. Olimme päätyneet puolison kanssa asumaan erilleen ja korona oli sössinyt työkuviot. En ollut henkisesti vahvimmillani, pää ei ollut niin kasassa kuin olisin halunnut, vaikka pärjäsinkin kisassa pitkälle.

Suvi Pitkänen pääsi Selviytyjät-kilpailussa pitkälle.

Muutamiin ohjelmiin suostumista ei tarvitsisi kauaa miettiä.

– Tanssii tähtien kanssa tai Masterchef-ohjelmat kiinnostavat kovasti. Rakastan kokkaamista, mutta en ole siinä taituri.

Tuntuisi kiinnostavalta haastaa itseään.

– Näkisin, kuinka hyvä olisin ja kuinka paljon kehittyisin paineen alla. Yleensä minulla on kyllä paineensietokykyä, Suvi aprikoi.

Somepersoona

Suvi Pitkäsellä on yli 36 000 seuraajaa Instagramissa. Se tarkoittaa, että myös negatiivista kommentointia tulee.

– Aika hirveitä kauheuksia kirjoitellaan, mutta olen kasvattanut itselleni kovan panssarin. Kommentoijat eivät tunne minua, joten ei minun edes kuulu välittää heidän mielipiteistään. Sen olen oppinut terapiassa, Suvi mainitsee.

– En koe olevani sometähti, vaikka teenkin kaupallisia yhteistöitä. Minulle tulee välillä someuupumuksia, en jaksa somettaa koko ajan.

Somen aiheuttamat haitat ovat alkaneet mietityttää yhä enemmän.

– Some on hirvittävän valheellinen maailma. Välillä ottaa päähän katsoa päivityksiä tietyiltä henkilöiltä, jotka suoraan sanoen jauhavat ihan sontaa siitä, millaisia todellisuudessa ovat tai miten elävät. Luovat pelkkää illuusiota. En halua olla osa sellaista porukkaa, Suvi perustelee.

– Some on minulle työväline, mutta ura se ei ole minulle kuten on joillekin. Minun urani rakentuu musiikissa, kauneudessa ja viihteessä.

Dj ja artisti

Yli kymmenen vuotta dj:nä toiminut Suvi Pitkänen on nyt korona-aikana aloittanut myös omien biisien tekemisen. Hän levyttää italialaiselle levy-yhtiölle ja julkaisi lokakuussa taiteilijanimellään SuviB singlen Lose It All, johon kuvattiin video Lapissa. Kaksi aiempaa singleä ilmestyivät keväällä ja viime vuonna.

Pitkänen arvioi, että suurin osa hänen tuloistaan menee musiikkiin.

– Tykkään, että minulla on käytössäni paljon alan teknologiaa. On oltava ohjelmia ja erilaisia lisäosia, että voi tehdä musiikkia, Suvi kertoo.

– Shoppailen musiikkiin liittyvää teknologiaa. Merkkilaukkuja hankin enää harvoin, mutta satsaan luksuslomiin, joista myös perhe pitää, Suvi mainitsee.

Alla Pitkäsen tuoreen kappaleen musiikkivideo.

Äiti ja puoliso

Suvilla on eroon päättyneestä avioliitostaan esikoistytär Safina, 8. Nykyisen avopuolison ja kihlatun Markon kanssa syntyi neljä vuotta sitten tytär Sofiel.

– Olen mielestäni tiukka kasvattaja. Esikoisen mielestä olen natsimutsi, Suvi nauraa.

Hän kertoo kasvaneensa hyvin toimeentulevassa perheessä, jossa opetettiin pienestä pitäen, että jokainen euro pitää ansaita itse.

– Myös Safina saa viikkorahansa tekemällä pieniä kotiaskareita. Hän on oppinut lyhyessä ajassa tosi hyvin rahan arvoa.

Suvi haluaa opettaa tyttärilleen itsenäisyyttä.

– En halua, että tyttöni pärjäisivät vain hankkimalla rikkaan miehen. En tuomitse ketään, mutta minun luonteelleni se ei sovi, Suvi linjaa.

Muutaman viikon päästä hän viettää miehensä kanssa kihlauksen ensimmäistä vuosipäivää.

– Kosinta yllätti minut täysin. Olimme Haikon kartanossa, mutta yhtään en arvannut, mitä Marko aikoi. Tarkoitus on mennä naimisiin Dubaissa, mutta tarkka päivä on vielä auki, Suvi paljastaa.