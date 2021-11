Kommentti: Temptation Islandin kulisseista on paljastunut huolestuttavia seikkoja – pitäisikö rikolliset sulkea ulos viihdeohjelmista?

Temptation Island Suomea ravistelleet kohut sekä Katiska-dokumentin uusin kausi ovat saaneet ihmiset jälleen pohtimaan, kenellä on tänä päivänä oikeus esiintyä televisiossa. Tämä on kysymys, johon ei ole antaa yhtä oikeaa vastausta, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Iida Tani.

Suomen suosituimpiin realityohjelmiin lukeutuva Temptation Island Suomi joutui tänä syksynä jo ennen alkamistaan kohun keskelle.

Ei yhdeltä eikä kahdelta, vaan peräti viideltä ohjelman kuvauksiin kesällä osallistuneelta henkilöltä on paljastunut rikostaustaa tai vireillä olevia syytteitä huumerikoksista pahoinpitelyihin ja liikennerötöksiin. Yhtä osallistujista syytetään parhaillaan törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kyseisten ihmisten henkilöllisyydellä ei tässä asiayhteydessä ole merkitystä. Kohut ovat kuitenkin saaneet ihmiset jälleen pohtimaan, kenellä on tänä päivänä oikeus esiintyä televisiossa.

Jo vuosien ajan olemme säännöllisin väliajoin saaneet lukea uutisista erinäisiin julkisuuden henkilöihin, poliitikkoihin ja urheilijoihin kohdistuneista rikosepäilyistä ja jopa tuomioista. Väistämättä lähes aina kansan huulille nousee ensimmäisenä kysymys siitä, tulisiko kyseisen henkilön saada potkut tehtävästään tai saisiko tämä enää koskaan esiintyä viihdeohjelmissa.

Asiat eivät kuitenkaan ole mustavalkoisia. Kun pohditaan, milloin ihminen pitäisi loppuelämäkseen sulkea pois julkisista tehtävistä tai vaihtoehtoisesti koko kansan suosikkiohjelmista, ei kaikkia rikoksia voi asettaa tässä vertailussa samalle viivalle. On myös hyvä muistaa, että ihminen on erehtyväinen ja parhaissa tapauksissa virheistä otetaan opiksi.

Olen itsekin nuorena varastanut jäämättä siitä kiinni. Olen myös ajanut autolla niin reipasta ylinopeutta, että ajokortin lähteminen hyllylle on ollut lähellä. Jos asiat olisivat menneet toisin, saattaisi minullakin olla rikosrekisterissäni merkintä enkä näin ollen olisi monen tahon mielestä oikea henkilö kirjoittamaan kolumneja lehteen, jota lukevat viikoittain miljoonat suomalaiset.

En usko siihen, että ihminen tulisi tuomita loppuiäkseen nuoruuden hölmöilyjen vuoksi. Uskon toisiin mahdollisuuksiin ja siihen, että ihmiset voivat muuttua. Avain on siinä, miten henkilö itse reagoi tekemiinsä virheisiin, ottaako hän niistä opikseen ja parantaako tapansa. Olen sitä mieltä, että myös aikajanalla on väliä. Ihmisen henkisen kasvun kannalta merkittävä ero on sillä, onko tapahtuneesta kymmenen vuotta vai kymmenen kuukautta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki synnit voi saada anteeksi vain kauniisti pyytämällä.

Jos ihmistä syytetään niinkin kammottavasta teosta kuin raiskauksesta, ei hänellä ole mitään asiaa televisio-ohjelmaan, jonka perimmäinen tarkoitus on juoda itsensä humalaan ja päätyä alkoholin vaikutuksen alaisena seksuaaliseen kanssakäymiseen toisen ihmisen kanssa. Tämän tulisi olla itsestään selvää.

Toki esimerkiksi Temptation Islandiin osallistuneen henkilön kohdalla kyseessä ovat vasta syytteet. Se, että syytteet on päätetty nostaa ja asiaa viedään käräjäoikeuteen kertoo kuitenkin siitä, että näyttöä rikoksen mahdollisuudesta on olemassa.

Syytteet nostettiin vasta ohjelman kuvausten jälkeen eli tässä tilanteessa ohjelman tuotanto ei olisi voinut olla niistä tietoinen. Se, pitäisikö Temptation Islandin uusinta tuotantokautta syytteiden paljastumisen jälkimainingeissa näyttää televisiossa ollenkaan, on kuitenkin vakavan pohdinnan arvoinen kysymys.

Tämä pohdinta ulottuu myös pitkälle Temptation Islandin kaltaisten formaattien ulkopuolelle. Jokainen voi tahollaan pohtia, onko todella tarpeellista antaa esimerkiksi omaa dokumenttisarjaa henkilölle, joka on tuomittu vakavista huumausainerikoksista aikuisiällään. Etenkään silloin, kun itsereflektiota ei juurikaan harrasteta eikä katumuksesta ole tietoakaan.

Ja itsereflektio ja katumus ovat juuri ne seikat, mitkä erottavat ruutukasvot toisistaan silloinkin, kun rikostaustaa löytyy molemmilta.

Siihen, kuka saa tänä päivänä esiintyä televisiossa, ei ole antaa yhtä oikeaa vastausta. On kuitenkin selvää, ettei se ole parhaillaan raiskauksesta syytettynä olevan henkilön paikka – oli formaatti mikä tahansa.