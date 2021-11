Kopioiko Janni Hussi yrityksensä logon? Näin hän kommentoi syytöksiä

Janni Hussin yrityksen logolla on tiettyjä yhtäläisyyksiä englantilaisamerikkalaisen Headspace-yrityksen brändiin.

Radiojuontaja ja somevaikuttaja Janni Hussi kertoo Instagramissa perustaneensa uuden yrityksen. Eho Hieronta -niminen yritys tarjoaa nimensä mukaisesti hierontapalveluja uudenlaisella palvelukonseptilla.

Uuden yrityksen logo pantiin nopeasti merkille sosiaalisen median palvelu Jodelissa. Monien mielestä se muistuttaa englantilais­amerikkalaisen meditaatioon erikoistuneen yrityksen Headspacen brändiä. Headspace käyttää markkinoinnissaan hyvin samankaltaista hymyilevää pallofiguuria kuin Eho Hieronnan logossa.

Alla olevista kuvista voit verrata Eho Hieronnan ja Headspacen graafisia ilmeitä.

Kaikki kommentoijat eivät kuitenkaan katsoneet, että kyseessä olisi kopio. Monet myös huomauttivat, että kyseessä voi olla myös tahaton yhtäläisyys.

Hussi huomauttaa, että Headspacen varsinainen logo on pelkkä oranssi ympyrä.

– Hymynaama nyt on melko universaali logo ylipäänsä. Sitä käytetään ihan jo neuvolasta saakka. Meillä se hymynaama on yksi ja sama, joka pysyy koko ajan. Headspacella, olen kyllä tutustunut siihen, se on vaihtuva. Siellä ei ole yhtä sellaista selkeää, Hussi sanoo.

Eli minkäänlaista kopiointia ei ole tapahtunut?

– Ei, ei olla lähdetty tietoisesti kopioimaan ketään. Ihan omaa juttua ollaan tekemässä.

Myönnätkö kuitenkin, että siinä on yhtäläisyyksiä?

– En halua kommentoida tuohon.

Alun perin Eho Hieronnan Instagram-tilin profiilikuvana oli kyseinen hymyilevä pallo. Torstain aikana kuva on kuitenkin vaihdettu, ja nyt tilalla on logo kokonaisuudessaan.

Tällä hetkellä Janni Hussi työskentelee kolmena päivänä viikossa Radio Suomipopin aamujuontajana.

Yritys on rekisteröity kaupparekisteriin syyskuun lopussa. Hussin mukaan yritysidea syntyi tarpeesta, sillä hän itse on aina ollut ”hieronnan suurkuluttaja”.

– Löytyi oikeat ihmiset, ja heillä oli hyvät ideat. Sitten lähdettiin pistämään hynttyitä yhteen, Hussi kertoo.

Hussin mukaan liikeidea on peräisin hänen yhtiökumppaneiltaan. Osakkaita yrityksessä on hänen mukaansa yhteensä kuusi.

– Viimeisen puolen vuoden aikana, kun olemme kaikki löytäneet toisemme, niin se on jalostunut siihen muotoonsa, missä se on nyt.

Hussi kertoo, että häneltä vapautui aikaa uudelle projektille, kun hän myi osuutensa toisesta terveysalan yrityksestä.

Viime aikoina Hussin näkyvin työ on ollut Radio Suomipopin aamujuontajana. Tällä hetkellä hän työskentelee radiossa kolmena päivänä viikossa ja vuorottelee studiossa äitiyslomalta palanneen juontajan Anni Hautalan kanssa.