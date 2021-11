Hollywoodin kuuluisimpiin mysteereihin kuuluva näyttelijä Natalie Woodin kuolema on jälleen noussut otsikoihin.

Natalie Woodin kuolema on yksi kaikkien aikojen suurimpia mysteereitä, mikä mietityttää monia vielä tänäkin päivänä.

40 vuotta on kulunut siitä, kun Hollywoodin suuri tähti, West Side Storyssakin ihastuttanut Natalie Wood kuoli omituisissa olosuhteissa keskellä valtamerta. Wood katosi perheen jahdilta, ja hänet löydettiin vedestä hukkuneena päällään punainen untuvatakki ja flanellinen yöpaita. Hän oli kuollessaan vain 43-vuotias.

Woodin hämärää kuolemaa on spekuloitu vuosikymmenten aikana joka suunnasta moneen otteeseen. Siitä on kirjoitettu kirjoja ja tehty elokuvia. Tällä kertaa ääneen pääsee nuorena kuolleen näyttelijän sisko Lana Wood, joka käsittelee siskonsa elämää ja kuolemaa tuoreessa teoksessa Little Sister.

Vaikka suuri osa kirjan annista on jo kertaalleen kerrottu, pikkusisko pureutuu teoksessa niihin seikkoihin, jotka hänen mielestään vahvistavat olettamusta siitä, ettei Natalien kuolema ollut onnettomuus.

Robert Wagner ja Natalie Wood poseerasivat rakastuneina 60-luvulla.

Lana Wood on jo aiemmin tuonut julki näkemyksensä siitä, että hänen siskonsa aviomiehellä Robert Wagnerilla on osuutensa asiaan. Tämän vuoden helmikuussa 91 vuotta täyttänyt Wagner on ollut kiinnostava henkilö myös poliisin näkökulmasta siitä saakka, kun tapauksen tutkinta avattiin viimeisimmän kerran uudelleen vuonna 2018.

Woodin mukaan teoriaa vahvistaa se, että avioparin tiedetään riidelleen kovaan ääneen kohtalokkaana iltana. Pariskunnan välisen kireän tunnelman aisti ainakin ravintoloitsija, jonka ravintolassa pari illasti ennen jahdille lähtemistä.

Toinen painava todiste tuli mereltä. Lana Woodin kirjan mukaan merivartiosto sai puolen yön aikaan hätäpuhelin pariskunnalta, joka oli kuullut naisen avunhuutoja läheiseltä alukselta. Havainto tuli Woodin ja Wagnerin Splendour-jahdin läheisyydestä.

Natalie Woodin kuolintodistuksessa luki alunperin kuolinsyynä onnettomuus. Vuonna 2012 kuolinsyyksi muutettiin ”hukkuminen ja muut määrittelemättömät tekijät”.

Woodin mielestä on myös erikoista, että hänen siskonsa ruumiin tunnisti jahdin kapteeni Dennis Davern, eikä hänen oma aviomiehensä, kuten olisi saattanut kuvitella. Henkilöä, joka nosti Natalien ruumiin vedestä, ei koskaan kuultu.

Edellä mainitut asiat ilmenevät Washington Postin mukaan poliisiraporteista.

Lana Woodin mielestä poliisi ei antanut kyseisille havainnoille riittävästi painoarvoa. Siskon mielestä ne ovat kuitenkin hyvä muistutus siitä, ettei hänen teoriansa Wagnerin syyllisyydestä ole tuulesta temmattu.

– Miksi ihmeessä haluaisin väen väkisin ajatella oman siskoni kuoleman niin, että hänen viimeiset näkemänsä asiat olivat hänen raivoisan aviomiehensä kasvot yllä tumman veden, jota hän niin kovin pelkäsi, Lana Wood kysyy kirjassaan Washington Postin mukaan.

Lana Wood on kertonut aiemmissa haastatteluissa, kuinka hän tiesi siskonsa harkinneen avioeroa Wagnerista. Woodin mukaan taustalla oli näyttelijäpariskunnan jatkuvat riidat ja mustasukkaisuus sekä se, että Natalie Wood halusi palata työelämään.

Lana Wood paljastaa tuoreessa kirjassaan myös muita siskonsa yksityiselämään liittyviä asioita. Kirjan kenties suurin paljastus koskee sitä, kuinka hän väittää näyttelijälegenda Kirk Douglasin aikoinaan hyväksikäyttäneen siskoaan.

Lehtitietojen mukaan Lana Wood ei ole tekemisissä siskonsa lesken Robert Wagnerin tai siskontyttönsä Natasha Gregson Wagnerin kanssa.

Lana Wood tunnetaan näyttelijänä roolistaan James Bond -elokuvassa Timantit ovat ikuisia. Hän on nyt 75-vuotias.

Tutkimusten kenties suurin käänne tapahtui vuonna 2011, kun laivan kapteenina toiminut Dennis Davern muutti yllättäen kertomustaan.

Muuttuneessa kertomuksessaan kapteeni Davern kertoi kuulleensa fyysisen tappelun ääniä alakannelta ennen Woodin katoamista. Hänen mukaansa viimeiset sanat, jotka hän kuuli Wagnerin vaimolleen sanovan, olivat ”painu helvettiin veneestäni”.

Davern kertoi menneensä kymmenen minuuttia äänten kuulumisen jälkeen alakannelle, josta hän kertoo löytäneensä Wagnerin itkemässä.

– Natalie on kadonnut, Wagnerin väitetään nyyhkyttäneen.

Wagner ja Wood avioituivat peräti kahdesti. Ensin vuonna 1957 ja sitten uudelleen vuonna 1972.

Avioparin ja kapteernin lisäksi turmapaatilla oli paikalla myös parin yhteinen ystävä, näyttelijä Cristopher Walken, joka on vuosien aikana välttänyt kommentoimasta jahdin tapahtumia. Vuonna 1997 hän totesi lyhyesti uskovansa, että Wood meni siirtämään pikkuvenettä, joka oli kiinnitetty jahdin laitaan. Vene katosi Woodin mukana.

Kapteeni Davern väitti vuonna 2011, että Wagner kielsi etsimästä Woodia ja ohjeisti häntä ja Walkenia, mitä heidän pitäisi kertoa poliisille. Davern puhui poikkeuksellisesta ulostulostaan NBC:n haastattelussa.

– Tein kamalia valintoja ja virheitä. Valehtelin kuulusteluissa vuosia sitten. Tein virheen, kun en kertonut, miten asiat todella olivat, Davern sanoi NBC:lle.

Woodin tiedetään pelänneen vettä, sillä hän ei ollut hyvä uimari.

Vuosien varrella on esitetty useita eri teorioita siitä, mitä tuona iltana todella tapahtui. Wagnerin on väitetty työntäneen vaimonsa veteen, toisten mukaan hän ei suostunut auttamaan mereen pudonnutta Woodia.

Amerikkalaismedian mukaan kuolemassa on myös muita seikkoja, joihin ei ole saatu selkeitä vastauksia. Woodin vartalosta väitetään löytyneen merkkejä fyysisestä väkivallasta.

On huhuttu myös kolmiodraamasta, joiden mukaan Woodilla ja Walkenilla olisi ollut suhde. On jopa väitetty, että aviomies olisi saanut tietää asiasta veneretkellä ja riidan seurauksena Wood olisi kuollut.

Moni uskoo, että Wood meni yöllä kannelle ja liukastui. Niin on sanonut uskovansa myös Wagner.

Robert Wagner on kiistänyt osallisuutensa vaimonsa kuolemaan aina tähän päivään saakka. Hän on viimeinen henkilö, joka näki Woodin elossa.