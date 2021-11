Katsojilta lävähti ristiriitainen tuomio Roope Salmisen uudelle ohjelmalle – yksi seikka kiinnitti kansan huomion

Roope Salmisen kehittämä Lauma-formaatti sai ensiesityksensä televisiossa keskiviikkona 10. marraskuuta. Ohjelma puhutti muun muassa Twitterissä.

Juontajana, näyttelijänä ja laulajana tunnetun Roope Salmisen pitkäaikainen haave toteutui keskiviikkona 10. marraskuuta, kun hänen kehittämänsä Lauma-formaatti sai ensiesityksensä MTV3-kanavalla. Salminen itse on kuvaillut ohjelmaa game show’ksi, jossa oikealla vastauksella ei ole väliä.

Salminen toimii ohjelman juontajana. Vakiopanelisteina Laumassa toimivat Shirly Karvinen, Ernest Lawson, Juuso ”Köpi” Kallio, Heli Sutela sekä Fathi Ahmed. Lisäksi ohjelmassa nähdään vierailevia kasvoja ja ensimmäisessä jaksossa kansaa viihdyttivät vakioporukan lisäksi Antti Tuomas Heikkinen, Elias Salonen sekä Sanna Stellan.

Lauman ensiesityksen jälkeen keskustelu uutuusohjelmasta kävi kuumana sosiaalisessa mediassa. Ohjelmaa analysoitiin terävästi muun muassa viestipalvelu Twitterissä. Monet kehuivat formaatin olleen juuri sitä, mitä luvattiin.

Kehuista huolimatta Lauman katsojilta saama vastaanotto oli lopulta ristiriitainen, sillä siinä missä monet kehuivat formaattia toimivaksi, osa ei ainakaan ensimmäisen jakson perusteella päässyt juonesta kiinni. Myös anonyymissa keskustelusovellus Jodelissa Lauma sai osakseen sekä kehuja että kritiikkiä.

Twitterin perusteella katsojien huomion kiinnittivät erityisesti ohjelman värikkäät ja retrohenkiset lavasteet.

Roope Salminen on juontanut erilaisia formaatteja MTV3-kanavalla aikaisemminkin. Salminen juonsi suosikkisarja Putousta vuodesta 2017 saakka. Hän kuitenkin siirtyi sivuun tehtävästään syksyllä 2020, kun televisiossa nähtiin Putouksen All Stars -kausi, jota juonsi Joonas Nordman. Sittemmin Putousta on juontanut Christoffer Strandberg.

Lisäksi Salminen on nähty Myyrä-kilpailurealityn juontajana. Salminen palaa rooliinsa ensi keväänä, jolloin ohjelman kolmas tuotantokausi nähdään MTV3-kanavalla. Lauma on kuitenkin ensimmäinen Salmisen itsensä kehittämä formaatti.

– Kun yksi ovi sulkeutuu, pitää avata toinen. UUSI SHOW, uusi crew, aivan käsittämättömän hauska konsepti. Kehitin lockdownin aikana gameshow’n, jossa sun pitää päätellä, mitä MUUT ovat vastanneet. Löydä lauman suosituin vastaus, ja mitä ikinä teetkin - ÄLÄ JÄÄ YKSIN, Salminen kuvaili ohjelmaa Instagram-tilillään lokakuussa.

Lauma MTV3-kanavalla keskiviikkoisin kello 21.