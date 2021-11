Salatuista elämistä tuttu Mikko Parikka tähdittämään Bachelor Suomi -ohjelmaa

Salatuista elämistä tuttu Mikko Parikka hyppää maaliskuussa alkavan Bachelor Suomen juontajana.

Televisiokanava MTV3 paljasti torstaina 11. marraskuuta kevään ohjelmistonsa. Kanavalla nähdään kevään aikana lukuisia kansan kestosuosikkeja, kuten Maajussille morsian, Koko Suomi leipoo sekä Suomen kaunein koti.

Joukossa oli myös runsas joukko uusia formaatteja sekä paluun tekeviä ohjelmia. Yksi näistä on Bachelor Suomi, joka palaa ruutuihin maaliskuussa. Kanavan tiedotteen mukaan tällä kertaa rakkautta ohjelmassa etsii ihana kolmekymppinen sinkkumies, joka on enemmän kuin valmis sitoutumaan.

Bachelorin sydäntä tavoittelee puolestaan joukko upeita ja persoonallisia naisia, jotka pääsevät tutustumaan häneen upeissa ja eksoottisissa puitteissa. Kaudella tullaan näkemään jännittäviä ja yllättäviä käänteitä, jotka saattavat kääntää kaiken ylösalaisin.

Bachelor Suomen juontajana nähdään Salatuista elämistä tuttu Mikko Parikka. Parikka tekee samalla uuden aluevaltauksen, sillä hän on aiemmin osallistunut realityohjelmiin kilpailijan roolissa. Mikko Parikka on nähty muun muassa ohjelmissa Tanssii tähtien kanssa sekä Fort Boyard.

Mikko Parikka nähdään Bachelor Suomen juontajana maaliskuusta alkaen.

Peräti yhdentoista vuoden ajan Salatuissa elämissä näytellyt Parikka jätti suosikkisarjan taakseen lokakuussa 2020. Parikka näytteli rakastetussa sarjassa Jiri Viitamäkeä vuodesta 2009 alkaen.

Lue lisää: MTV: Mikko Parikka jättää Salatut elämät 11 vuoden jälkeen – tältä hän näytti aloittaessaan suosikkisarjassa

Parikka kommentoi lähtöään tuolloin MTV:lle todeten, että sarjasta poistuminen pitkän ajanjakson jälkeen tuntuu haikealta. Parikka jäi lähtönsä jälkeen isyyslomalle, mutta vihjaili jo tuolloin tulevista työkuvioista. Parikalla ja hänen puolisollaan Sara Parikalla on kolme tytärtä.

The Bachelor on erityisesti maailmalla mainetta niittänyt huippusuosittu deittailuformaatti, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien yli 20 eri maassa. Ohjelmassa rakkautta etsivä sinkkumies pääsee tapaamaan hänelle valittuja ihania sinkkunaisia ja tutustumaan heihin. Tavoitteena on löytää naisten joukosta se oikea.

The Bachelor -sarjaa on aiemmin esitetty Suomessa Livillä vuosina 2016–2019. Ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella unelmien poikamiehenä nähtiin Juha Larm (o.s. Rouvinen), toisella tuotantokaudella taas Tuomas Sahimaa. Kolmannella tuotantokaudella unelmien poikamiehenä hurmasi Joni Lindlöf ja neljännellä puolestaan Christoffer Forsman.

Lue lisää: Unelmien poikamies saapuu taas tv-ruutuihin – rakkautta etsiville sinkkunaisille luvassa ”todellinen aikuisten satu”

Sarja on nähty tv:ssä myös vuosina 2008–2009, jolloin rakkautta sarjassa etsi ensimmäisellä kaudella Antti Peltonen ja toisella Hannu Koistinen. Sarjaa on aiemmin Suomessa juontanut muun muassa Sami Kuronen.