Suosikkijuontajat irtisanoutuivat yllättäen radion aamuohjelmasta – korvaajiksi kaksi tuttua nimeä

Radio Loopin aamuista tutut Jussi Ridanpää ja Karoliina Tuominen aloittavat HitMixin aamujuontajina.

Juontaja Alma Hätönen kertoi lokakuussa irtisanoutuneensa radiokanava HitMixiltä yhdessä juontajakollegansa Tuomas Rajalan kanssa. Hätönen kertoi tuolloin, että lopullinen päätös irtisanoutumisesta oli syntynyt muutamia viikkoja sitten.

HitMix-kanavalla on kuultu päivittäin kolmea ohjelmaa: Hätösen ja Rajalan aamua, Joonas Vuorelan luotsaamaa keskipäivää ja kanavan illoista ovat vastanneet Oku Luukkainen ja Sara Forsberg.

Rajalan ja Hätösen irtisanoutumisesta huolimatta HitMixin aamuohjelma saa jatkoa, sillä muutaman viikon päästä puikkoihin hyppää radiokanava Loopilta tuttu kaksikko Karoliina Tuominen ja Jussi Ridanpää. Tuominen ja Ridanpää aloittavat kanavalla 29. marraskuuta.

– Kyllä me siirrytään hyvällä mielellä. Siellä on upea jengi, kiva päästä heidän kanssaan tekemään. Se porukka on tosi kunnianhimoista ja sen näkee. Kaikilla on tavoite, että halutaan olla se paras radiokanava. Ei tuollaiselle kanavalle voi itse mennä vaan tissejä läpsyttelemään. Kyllähän tämä tuo työhön myös vähän sellaista uutta motivaatiota, Tuominen iloitsee IS:lle.

– Fiilis on todella odottavainen. Tuolla on sellaista porukkaa tällä hetkellä töissä, jotka tekevät tosi paljon duunia tämän kanavan eteen. Siellä on pystytty jo nyt nostamaan kuulijalukuja isosti, Ridanpää puolestaan kehuu.

Ridanpää ja Tuominen ovat luotsanneet Loopin aamuja yhdessä vuoden 2020 tammikuusta lähtien. Kaksikon mukaan siirtyminen HitMixille tapahtui luontevasti. Hätösen ja Rajalan irtisanouduttua kanavalla alettiin pohtimaan HitMixin aamuohjelman kohtaloa. Ridanpään ja Tuomisen kiinnostusta vaihtaa kanavapaikkaa kysyttiin varsin pian.

– Me saadaan periaatteessa aloittaa puhtaalta pöydältä. Voimme rakentaa täysin uudenlaisen lähetyksen. Toki haluamme tuoda mukanamme jotakin täältä. Jos on kuunnellut Loopin aamua, niin ohjelma tulee olemaan hyvin saman kaltainen, koska persoonat ovat samat, Tuominen pohtii.

– HitMixillä on todella paljon interaktiivisuutta juontajien ja kuulijoiden välillä. Se tulee varmasti lisääntymään. Varsinkin, kun Karoliina tuli taloon korona-aikana eikä esimerkiksi haastatteluja voinut tehdä. Se tulee varmasti muuttumaan, Ridanpää lisää.

Tuominen ja Ridanpää ovat juontaneet yhdessä ennenkin.

Vaikka kaksikko suuntaa HitMixille hyvillä mielin, ilmassa on myös haikeutta.Loop oli Tuomisen ensikosketus radiomaailmaan ja Ridanpää puolestaan oli aikanaan perustamassa kanavaa kahdeksan vuotta sitten.

– Tämä on ensimmäinen radiokanava, jossa olen työskennellyt. Toisaalta fiilis on haikea, mutta toisaalta saadaan kuitenkin jatkaa Jussin kanssa kimpassa. Muutos tuntuisi paljon brutaalimmalta, jos me lähdettäisiin nyt aivan eri suuntiin, Tuominen pohtii.

– Kun on saanut olla perustamassa Loopia, niin vähän on sellainen olo, että jättäisi oman lapsensa oman onnensa nojaan. Mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Loop lähtee tästä menemään. Mutta hyvällä fiiliksellä, Ridanpää iloitsee.

