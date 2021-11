Kohujulkkis Paris Hilton avioituu tänään miljonäärirakkaansa kanssa – hulppeiden häiden kustannuksissa ei ole säästelty

Paris Hiltonin ja Carter Reumin häitä vietetään loistokkaassa kartanossa.

Seurapiiritähti Paris Hilton, 40, astelee tänään alttarille yhdessä kihlattunsa liikemies Carter Reumin, 40, kanssa. Avioliitto on kummankin ensimmäinen.

Pariskunta kihlautui helmikuussa, ja heidän loistokkaita häitään on suunniteltu keväästä asti. Page Six -sivuston mukaan häitä vietetään morsiamen edesmenneen isoisän Barron Hiltonin hulppeassa kartanossa Los Angelesissa.

Juhlapaikan koristelut aloitettiin jo maanantaina. Viime päivien aikana kartanon pihamaalle on ilmestynyt muun muassa tanssilattia sekä näyttäviä kukkaistutuksia.

Paris Hilton ja Carter Reum eivät ole säästelleet hääkustannuksissaan.

Miljonääripariskunta ei ole säästellyt häävalmisteluissa, vaan juhlien jokainen yksityiskohta on hiottu ääriään myöten. Daily Mailin mukaan juhlien on tarkoitus kestää kokonaisuudessaan kolme päivää, ja niiden aikana Hiltonin yllä nähdään yhteensä kymmenen eri pukua.

Lisäksi häiden vieraslistalta löytyy useampia julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Paikalla on kutsuttu muun muassa televisiopersoona Kim Kardashian ja hänen äitinsä Kris Jenner.

Myös Hiltonin loistokkaat häät tullaan näkemään aikanaan televisiossa. Seurapiiritähden ja hänen liikemiespuolisonsa rakkaustarina nimittäin ikuistetaan televisioyhtiö Peacockin uutuussarjaan Paris in Love.

Paris Hilton ja Carter Reum ovat vanhoja ystäviä.

Elokuussa Hilton kertoi tulevista häistään koomikko Jimmy Fallonin luotsaamassa The Tonight Show -ohjelmassa. Hän tunnusti tuolloin, että hänen unelmiensa hääseremonian suunnitteleminen on ollut erittäin stressaavaa.

– Häistäni tulee kolmipäiväinen tapahtuma. Meillä on paljon ohjelmaa, Hilton paljasti.

Samaisessa haastattelussa Hilton hehkutti uutta tv-sarjaansa ja kertoi, että ohjelman avulla fanit pääsevät tutustumaan entistä paremmin hänen mieheensä Reumiin.

– Haluan fanieni näkevän, että löysin lopulta unelmieni prinssin ja tarinani sai onnellisen päätöksen.

Ennen Reumia Hilton on ollut kihloissa kolmesti.

Paris Hilton ja Carter Reum edustivat yhdessä halloweenjuhlissa lokakuussa 2020.

HILTON ja Reum ovat tunteneet toisensa yli 10 vuoden ajan, ja kaksikko päätyi yhteen kaksi vuotta sitten.

– Koronavuosi on vauhdittanut monia asioita. Jatkuvasti matkustelevana minulla on viimein ollut mahdollisuus jäädä kotiin ja arvioida uudestaan sitä, mikä on minulle tärkeää. Suhteeni ja Carterin kanssa vietetty aika ovat olleet lahja. Olen innoissani meidän seuraavasta luvustamme, Hilton kuvaili People-lehdelle kihlautumisen jälkeen.

Myös Reum hehkutti olevansa korviaan myöten rakastunut Hiltoniin.

– Olen saanut ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua aitoon Parisiin, kun olemme olleet kahdestaan viimeisten 15 kuukauden aikana. En voisi olla onnekkaampi, että hän on tuleva vaimoni. Hän loistaa ystävällisyydellään, työmoraalillaan ja aitoudellaan tehdessään maailmasta paremman paikan, ja hän tekee niin myös äitinä ja vaimona, Reum sanoi.

Heinäkuun lopulla huhuttiin, että Hilton ja Reum odottaisivat ensimmäistä lastaan. Pariskunta torppasi huhut kuitenkin nopeasti.

Hilton on aiemmin kertonut, ettei halua saada perheenlisäystä ennen vuotta 2022, sillä hän haluaa viettää ensin häitään.

Hilton on kuitenkin paljastanut toivovansa jossain kohtaa kaksosia. Tammikuussa hän kertoi podcastissa aloittaneensa hedelmällisyyshoidot, jotta hänen haaveensa voisi toteutua enemmän tai myöhemmin.

– Olemme aloittaneet IVF:n, jotta voin valita kaksoset, jos tahdon, Hilton sanoi tuolloin.

