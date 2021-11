Ilkka-Pohjalainen: Pahoista talousvaikeuksista kärsinyt Jussi Lampi jätti Helsingin – sai yllätyspestin puolisonsa kotipaikkakunnalta

Näyttelijä Jussi Lampin elämässä puhaltavat nyt uudet tuulet.

Edelliskeväänä korona vei näyttelijänä ja muusikkona uraa luoneelta Jussi Lampilta, 60, työn ja toimeentulon. Vielä tuolloin Helsingissä asunut mies joutui hakemaan Kelalta tukea asumiseen ja elämiseen.

Nyt Lampin elämässä puhaltavat uudet tuulet. Ilkka-Pohjalaisen tuoreesta jutusta selviää, että Lampi on muuttanut viime kesänä Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle Alavudelle yhdessä vaimonsa Marjo Lampin kanssa.

Kyseinen kaupunki on liikunnan parissa työskennelleen Marjo Lampin kotipaikka, kun taas Jussi Lampi on kotoisin Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalta Lappajärveltä.

Jussi Lampi asui aiemmin Helsingin Kalliossa.

Ilkka-Pohjaisen mukaan pariskunta on löytänyt uudelta asuinpaikkakunnaltaan myös töitä. Jussi Lampi on aloittanut tällä viikolla työskentelyn Alavuden kaupungin määräaikaisena kulttuurikoordinaattorina, ja Marjo Lampi on löytänyt liikunnanohjaajan töitä.

Jussi Lampin pestin on tarkoitus kestää ensi vuoden lokakuun loppuun. Hänen tehtävänään on muun muassa kehittää kaupungin teatteripalveluja.

Lampi vietti helmikuussa 60-vuotissyntymäpäiväänsä. Tuolloin hän kertoi IS:n haastattelussa koronan aiheuttamista talousvaikeuksista.

– Tässä ollaan vaan kiristetty vyötä ja ihmetelty, jotenkin on sumplittu eteenpäin. Turhautumisen tunteita tulee, kun ei ole tekemistä, Lampi kuvaili tilannetta.

Aiemmin Lampi oli hätätilanteessa työskennellyt myös ravintola-alalla, mutta nyt sielläkään ei ollut töitä tarjolla.

Jussi ja Marjo Lampi helmikuussa 2020.

Toukokuussa Lampi paljasti IS:n haastattelussa myyneensä moottoripyöränsä rahoittaakseen elämäänsä.

– Jouduin myymään Harrikan ja viemään kitarat kaniin, Lampi kertoi ja jatkoi:

– Vaimo sanoi, että pyörää ei myydä kuin äärimmäisessä hädässä. Vastasin, että äärimmäinen hätä on justiinsa nyt.

Vaikka korona vei Lampilta työt, hän kertoi löytäneensä löytäneensä mielekästä tekemistä arkeensa. Hän nimittäin teki kahdesti viikossa talkootyötä kulttuuri- ja tapahtuma- sekä ravintolatyöläisille suunnatun Radio Majavan parissa.

Jussi Lampi näytteli Espoon teatterissa vuonna 1998.

Jussi Lampi on tehnyt pitkän uran näyttelijänä ja muusikkona. Hänet on nähty muun muassa elokuvissa V2 – Jäätynyt enkeli (2007), Matti (2006) sekä Rölli ja metsänhenki (2001). Lisäksi hän on soittanut rumpuja useissa eri kokoonpanoissa ja kokeillut töitä myös radion puolella.