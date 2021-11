Nuori Harry Potter -tähti salasi taitavasti alkoholiongelmansa, toinen tappavan sairautensa – tämä heidän elämästään tiedetään nyt

Harry Potter -elokuvasarjan alkamisesta on kulunut tasan 20 vuotta. Velhosaaga teki nuorista pääosan esittäjistä supertähtiä, mutta varsinkin Daniel Radcliffelle menestys oli liikaa. 11 elokuvasarjan näyttelijää on siirtynyt jo manan maille.

Ensimmäisen Harry Potter -elokuva kuvausten aikaan Daniel Radcliffe oli vain 12-vuotias. 10 vuoden ja kahdeksan elokuvan mittaan Radcliffen arvioidaan tienanneen elokuvasarjasta yhteensä 100 miljoonaa dollaria (vajaat 90 miljoonaa euroa). Valtavalla suosiolla oli kuitenkin kääntöpuoli.

Radcliffe laittoi korkin kiinni vuonna 2010 alkoholinkäytön riistäydyttyä käsistä teinivuosina viimeisten Potter-elokuvien aikana.Viime vuonna antamassaan haastattelussa Radcliffe kertoi, ettei hän osannut käsitellä julkisuutta, joten päätyi tarttumaan pulloon.

– Käsittelin huomiota mielestäni huonosti. Jos lähdin ulos ja join, olin baarissa huomion keskipisteenä, koska olin vain ”kännejä vetävä Harry Potter”, Radcliffe sanoi haastattelussa.

Ympärillä vellonut huomio ei tuntunut tähdestä hyvältä, joten hän joi entistä enemmän. Radcliffe on kertonut olleensa humalassa myös elokuvasarjan kuvauksissa.

– Voin rehellisesti sanoa, etten koskaan juonut kuvauspaikalla. Menin töihin, kun olin vielä humalassa, mutta en koskaan juonut siellä. Pystyn näkemään nyt monesta kohtauksesta, että olen ihan pihalla. Aivan kuutamolla, Radcliffe muisteli pari vuotta sitten.

– Join selvästi enemmän Potterien loppumista kohden ja vähän sarjan valmistumisen jälkeen, sillä panikoin enkä tiennyt mitä tekisin seuraavaksi. Ja kun en ollut sinut itseni kanssa selvin päin.

Radcliffe karisti lapsitähden imagon lopullisesti 17-vuotiaana, kun hän siirtyi teatterilavoille ja kohautti esiintymällä alasti Equus-näytelmässä Lontoon West Endissä. Huomioarvo oli valtava: ensi-iltana noin 400 innokasta fania piiritti teatterin niin, että kanssanäyttelijöiden oli pakko kiivetä ulos ikkunoista. Radcliffe on kertonut lisäksi saaneensa tuntemattoman aikuisen ihailijan seksikutsun hotellihuoneeseen kirjeessä, jonka hänen isänsä päätyi avaamaan, koska Radcliffe asui edelleen kotona.

Nykyään seesteistä elämää viettävä Radcliffe, 32, on ollut pian 10 vuotta parisuhteessa näyttelijä Erin Draken kanssa, jonka hän tapsi Kill Your Darlings -elokuvan kuvauksissa. Radcliffen tähdittää seuraavaksi ensi vuonna ilmestyvää elokuvaa Lost City of D, jossa nähdään myös mm. Brad Pitt sekö Sandra Bullock.

Nörttivelho Hermionea näytellyt Emma Watson, 31, teki poikkeuksellisen tempun suosion huipulla ja ilmoitti aloittavansa yliopisto-opiskelut Yhdysvalloissa viimeisen Potter-elokuvan päätteeksi valmistuen vuonna 2015.

Lukuisten muotilehtien kansissa ja brändikasvona nähty Watson tunnetaan nykyään paremmin aktivismistaan kuin elokuvistaan. Hänen viimeiset roolinsa olivat vuonna 2017 Kaunottaren ja hirviön pääosassa sekä rooli klassikkokirjan Pikku naiset filmatisoinnissa vuonna 2019. Watson on avoimesti kertonut olevansa feministi ja hän on ajanut YK-lähettiläänä erityisesti naisen aseman parantamista ympäri maailman.

Poseerattuaan Vanity Fairin kannessa keväällä 2017 toinen rinta osittain näkyvissä, häntä syytettiin julkisuudessa tekopyhyydestä.

– Feminismi ei ole mikään ruoska, jolla ojentaa toisia naisia, vaan kyse on vapaudesta ja tasa-arvosta. En tajua, mitä tisseilläni tekemistä sen kansaa, hän pamautti takaisin.

Viime aikoina Watson on antanut 61 miljoonaa seuraajaa omaavan Instagram-tilinsä ilmastoaktivistien käyttöön.

Talvella brittimediassa levisi huhuja, että hän olisi laittamassa hanskat kokonaan naulaan keskittyäkseen yksityiselämäänsä, mutta agentti kiisti ne tiukasti.

Watsonin tiedetään olevan hyvä ystävä Potter-elokuvien pahista Draco Malfoyta näytelleen Tom Feltonin kanssa ja pari on esiintynyt toistensa sosiaalisen median päivityksissä sen verran ahkeraan, että fanit ehtivät jo innostua romanssista. Todellisuudessa Watson on jo pitkään heilastellut amerikkalaisen bisnesmiehen Leo Robintonin kanssa.

Lue lisää: Emma Watson paljastaa, minkä Harry Potter -kohtauksen kuvaaminen tuntui epämiellyttävältä – kirjailijalta yllättävä kommentti

Pääosakolmikon viimeinen jäsen, Ronia näytellyt Rupert Grint , 33, kuvaili alkuvuonna julkaistussa Dax Shepardin podcastissa kokemustaan ”ajoittain tukahduttavaksi”.

– Se oli raskasta. Se oli kuitenkin jokapäiväistä 10 vuotta putkeen.

– Se oli hieno kokemus, mukava perhemäinen ilmapiiri ja sama porukka jossa kasvoimme, mutta kyllä välillä tuntui, että halusin tehdä jotain muuta.

Potteriden jälkeistä aikaa hän ei juuri miettinyt.

– Itselleni kirjat olivat kaikki kaikessa ja kaikessa oli kyse niistä ja Ronista. En oikeastaan pystynyt kuvittelemaan uraa Potterin jälkeen.

Sittemmin Grint on tehnyt sekalaisia elokuvia ja tv-sarjoja, viimeisimpänä Applen Servant-sarjan pääroolissa, mutta ei ole yltänyt saman tason näkyvyyteen kuin kaksi muuta kolmikon jäsentä. Hän on ollut yhdessä näyttelijä Georgia Groomen kanssa 10 vuotta ja pari sai ensimmäisen lapsensa keväällä 2020.

Kuva itsestään tyttövauvan kanssa oli Grintin ensimmäisen Instagram-päivitys marraskuussa 2020. Hän sai miljoona seuraajaa neljässä tunnissa ja yhdessä minuutissa, mikä oli siihenastinen ennätys.

Yhteensä 11 elokuvasarjan näyttelijää on kuollut

Alkuperäinen Albus Dumbledoren näyttelijä Richard Harris kuoli imusolmukesyöpään 72-vuotiaana ennen sarjan kolmatta elokuvaa vuonna 2002. Ohjaaja Chris Columbuksen mukaan Harrisilla oli vakaa aikomus näytellä kolmannessa osaa ja ”uhkasi tappaa” Columbuksen, jos hän valitsisi uuden näyttelijän.

– En kehtaa toistaa mitä hän sanoi, Columbus totesi EW:n haastattelussa.

Velho-oppilas Marcus Welbyä Harry Potter ja puoliverinen prinssi -elokuvassa näytellyt Rob Knox puukotettiin kuoliaaksi baarin edustalla vain 22-vuotiaana.

Harry Potterin tympeää kasvatti-isää Vernon Dursleyä esittänyt Richard Griffiths menehtyi sydänleikkauksen komplikaatioihin vuonna 2013. Tosielämässä hän oli hyvä ystävä Daniel Radcliffen kanssa ja he esiintyivät yhdessä teatterilavalla mm. Equus-näytelmässä. Yksi Griffithsin ikimuistoisista rooleista oli Mies ja Alaston ase 2 1/2 -komedian tohtori Meinheimerina.

Kuolonsyöjien liittolaista, ihmissusi Fenrir Harmaaselkää esittänyt Dave Legeno kuoli vuonna 2014 50-vuotiaana ilmeisesti lämpöhalvaukseen patikoidessaan rankoista olosuhteista tunnetussa Kuolemanlaaksossa Kaliforniassa.

Traagista Severus Kalkarosta näytelleen Alan Rickmanin kuolema vuonna 2016 järkytti niin kollegoja kuin faneja. 69-vuotias näyttelijälegenda ei ollut kertonut haimasyövästään julkisuuteen tai edes työtovereilleen.

– Työskentely Alanin kanssa siinä iässä oli uskomattoman tärkeää ja tulen muistamaan kaiken mitä hän minulle opetti koko ikäni, Daniel Radcliffe muisteli.

Lujahaka-maahista esittänyt ja myös Austin Powers -elokuvista tuttu Verne Troyer kuoli vuonna 2018 alkoholimyrkytykseen vain 49-vuotiaana. Hän oli puhunut riippuvuusongelmistaan vuosia. Näyttelijä ehti hassata valtaosan miljoonaomaisuudestaan ennen kuolemaansa.

Draco Malfoyn äitiä Narcissaa näytellyt Helen McCrory menehtyi syöpään 52-vuotiaana keväällä 2021. Peaky Blinders -sarjaa viime vuosina tähdittänyt McCrory oli naimisissa näyttelijä Damien Lewisin kanssa.

Lisäksi menehtyneitä Roger Lloyd-Peck, David Ryall, John Hurt ja Robert Hardy.

Lähteet: People, Independent, Etonline, Entertainment Weekly, BBC, distractify.com