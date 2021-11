Piiri pieni pyörii. Se tulee ensimmäisenä mieleen tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandian ehdokaslistasta. Ehdolla on kolme jo aiemmin palkinnon voittanutta kirjailijaa.

Tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokaslista on historiallinen.

Ehdolla on kolme jo aiemmin Finlandia-palkinnon voittanutta kirjailijaa: Pirkko Saisio, Rosa Liksom ja Jukka Viikilä.

Näin ei ole koskaan vielä tapahtunut. Vuonna 2005 Pirkko Saisio ja Bo Carpelan olivat ensimmäiset kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat, jotka olivat jo aiemmin voittaneet Finlandia- palkinnon.

Nyt Rosa Liksom on ehdolla romaanillaan Väylä (Like).

Liksom voitti kaunokirjallisuuden Finlandian vuonna 2011 romaanilla Hytti nro 6.

Kirjailija Rosa Liksomilla on vientiä. Hänen kirjaansa Hytti nro 6 pohjautuva elokuva voitti tänä vuonna Cannesissa Grand Prix -palkinnon. Elokuvan on ohjannut Juho Kuosmanen.

Pirkko Saisio on puolestaan ehdolla romaanillaan Passio (Siltala).

Saision useiden Finlandia-ehdokkuuksien sarja huipentui vuonna 2003, kun hänen romaaninsa Punainen erokirja voitti Finlandian.

Vuonna 2003 kirjailija Pirkko Saisio lahjoitti Finlandia-palkintosummansa Setalle, jota ilman hänestä ei olisi tullut kirjailijaa.

Jukka Viikilä on tänä vuonna ehdolla romaanilla Taivaallinen vastaanotto (Otava).

Vuonna 2016 Viikilän esikoisromaani Akvarelleja Engelin kaupungista (Gummerus) toi kirjailijalle Finlandia-voiton.

Aiemmin kaksi kirjailijaa on voittanut kaksi kertaa kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon.

Kirjailija Olli Jalonen voitti Finlandian vuosina 1991 ja 2018 sekä kirjailija Bo Carpelan sai palkinnon vuosina 1993 ja 2005.

Valintalautakunta julkisti Finlandia-ehdokkaat torstaina 11.11.2021.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ja jäseninä päätoimittaja Antti Kokkonen sekä keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Ehdolla ovat tänä vuonna myös Joel Elstelä romaanilla Sirkusleijonan mieli (WSOY), Marjo Niemi romaanilla Kuuleminen (Teos) ja Matias Riikonen romaanilla Matara (Teos).

Matias Riikonen ja Marjo Niemi.

Joel Elstelä.

Ensimmäinen Finlandia-palkinto jaettiin 1984.

Aluksi siitä kilpailivat kaunokirjallisuuden ohella myös tietokirjat. Vuonna 1989 tietokirjoille perustettiin oma Finlandia-palkintonsa.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Palkintosumma on valtiovarainministeriön päätöksellä veroton.

Kaunokirjallisuuden Finlandian valitsee tänä vuonna elokuvaohjaaja Zaida Bergroth.

