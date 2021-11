Toni Nieminen toi Janet-kihlattunsa julkisuuteen – hääuteluihin yksiselitteinen vastaus

Entinen mäkihyppääjä Toni Nieminen meni kihloihin Janet-rakkaansa kanssa elokuussa.

Ex-mäkikotka, nykyisin kiinteistövälittäjänä työskentelevä Toni Nieminen viettää uusioperhearkea tuoreen kihlattunsa, veroasiantuntijana ja ryhmäliikuntaohjaajana työskentelevän Janetin kanssa.

Lue lisää: Toni Niemisen muutosten kesä: kihlat ja uusi työ

Nieminen piti suhteestaan pitkään matalaa profiilia, mutta pari on viime aikoina viihtynyt yhdessä julkisestikin. Ilta-Sanomat tapasi onnea hehkuvan pariskunnan Hiihtocenterin Winter Open -tapahtumassa Helsingissä.

Pari meni kihloihin viime elokuussa. Nieminen kertoi tuolloin tavanneensa rakkaansa vuotta aiemmin Leppävaaran urheilupuistossa. Niemisellä itsellään on yhteensä neljä lasta, Janetilla puolestaan kaksi.

– Lapsia on siunaantunut kumpaisellekin. Yritetään sovitella kaikki liikkeet sen mukaan, Nieminen kertoo hyväntuulisena.

Häät eivät vielä siinnä edessä, vaikka pari kihloissa onkin.

– Suunnitelmia tietysti on, mutta ei meillä ole kiire mihinkään, valmiissa maailmassa. Kaikki aikanaan.

Uusi työ kiinteistövälittäjänä on pitänyt Niemisen kiireisenä. Hän kertoo saapuneensa paikan päälle suoraan työpöytänsä äärestä.

– Sinne se, jos ei nyt kaikki, niin suurin osa ajasta menee. Kun ei perhe-elämää vietetä, niin työ vie lopun ajan.

Mitään muita bisneksiä ei hyppyuransa jälkeen monitoimimiehenä tunnetulla Niemisellä ole näköpiirissä.

– Tietysti aina jotain pientä ja keikkaluontoista on, mutta kyllä ne satsaukset tällä hetkellä siellä välityspuolen töissä on. Siihen lyödään paukut, se on ammatti tällä hetkellä.

Viime keväänä Nieminen nähtiin Big Brother -ohjelman julkkiskaudella. Hänet häädettiin talosta ulos toisena, neljän päivän talossa olon jälkeen. Nieminen kertoo toipuneensa BB-reissusta hyvin.

– Hauska kokemushan se oli, mutta nyt ei ole tarve mihinkään lähteä. Sen jälkeen on aika mennyt pääsääntöisesti töissä ja kotona.

Toni Nieminen osallistui viime keväänä Big Brotherin -julkkiskaudelle. Hän putosi talosta toisena.

Nykyisin Helsingissä asuva Nieminen kävi viime vuonna läpi raskaita käänteitä elämässään. Alkuvuonna 2020 hän erosi ensin vaimostaan Heidistä, toukokuussa tuli ero uuden rakkaan Anskun kanssa.

Lue lisää: Salaa jätetty erohakemus, rahaongelmat, aviokriisi... Näin Toni ja Heidi Niemisen liitto on edennyt

– Se ero otti pirun koville, koska olin niin tulenpalavasti rakastunut (Anskuun), ja koska se tapahtui niin yllättäen. Olin tehnyt parisuhteissa usein virheitä, mutta tämä ero tuli itselleni niin puskista, että sitä oli aluksi vaikea ymmärtää, Nieminen sanoi IS:n haastattelussa joulukuussa 2020.

Lue lisää: Vuoden sisään kaksi kertaa eronnut ja asunnottomaksi jäänyt Toni Nieminen aloitti puhtaalta pöydältä

Nieminen asui Oulussa Anskun asunnossa, ja eron jälkeen hän jäi hetkeksi asunnottomaksi. Kunnes katto löytyi pään päälle ystävien luota Vihdistä, jossa hän myös työskenteli kesän 2020 ajan lapsiperheiden suosimassa PuuhaParkissa.

Tuon kesän jälkeen lahtelaislähtöinen Nieminen muutti Helsinkiin, aloitti uudessa työpaikassa kiinteistövälittäjänä ja tapasi nykyisen kihlattunsa.