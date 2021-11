Miss Helsinki Oona Komi, 22, on seurustellut 25-vuotiaan poikaystävänsä kanssa puolitoista vuotta.

Tuore Miss Helsinki Oona Komi , 22, haluaa missinä puhua vakavista aiheista, kuten terveydestä. Ilta-Sanomat tapasi Komin Hiihtocenterin Winter Open -tapahtumassa tiistaina.

– En halua olla pelkästään maailman rauhaa toivottava missi, vaan nainen, jolla on oikeasti mielipiteitä ja tärkeää sanottavaa, Komi sanoo.

Siihen häntä ajaa syöpätaistelu, jota hän on joutunut seuraamaan lähietäisyydeltä. Komin 25-vuotias poikaystävä on sairastanut syövän kahdesti.

– Se on kirkastanut omia arvojani. Olen tajunnut, että terveys on oikeasti tosi tärkeä arvo, jota pitää vaalia ja sen eteen pitää tehdä töitä. Jos pidät itsestäsi hyvää huolta, niin paranet vakavasta sairaudesta paljon todennäköisemmin kuin, että et olisi pitänyt itsestäsi huolta, Komi sanoo.

Oona Komi työskentelee digitaalisen mainonnan parissa ja opiskelee viimeistä vuottaan ammattikorkeakoulussa.

Komi on seurustellut poikaystävänsä kanssa puolentoista vuoden ajan. Uusiutunut syöpä todettiin tämän vuoden alussa. Miss Helsinki -kilpailuun valmistautumista syöpä ei varjostanut, sillä hoidot tehosivat nopeasti ja poikaystäväkin on palannut jo töihin.

– Hän voi tällä hetkellä hyvin. Lääkäri sanoi, että niin hyvin parantunut kuin on mahdollista, Komi kertoo.

– Kun oma elämäntilanne tasapainoutui sen osalta, niin tiesin, että tämä on minun vuoteni lähteä ehdolle.

Syövästä kertoi ensimmäisenä Seiska.

Erilaiset tapahtumat, haastattelut ja kuvaukset ovat pitäneet Komin voiton myötä kiireisenä, ja hän kertookin nauttineensa elämästään tuoreena missinä.

– Tosi kivoja juttuja on ollut ja on tiedossa. Kyllä siinä on ihan omia töitäkin tullut tehtyä samalla, Komi kertoo.

Missin tehtäviensä ohella Komi käy töissä ja opiskelee. Hän työskentelee digitaalisen mainonnan suunnittelijana ja opiskelee viimeistä vuottaan markkinointia Turun ammattikorkeakoulussa.

– Työpaikalla on otettu tosi hyvin vastaan. On sanottu, että olen ensimmäinen missi heidän firmassaan. Ei ole ihan yleistä, että siellä tällaista olisi.

Komi kruunattiin Miss Helsingiksi 22. lokakuuta. Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin Milla Partanen, 21, ja toiseksi perintöprinsessaksi Maria Shcherbina, 21.

Hän kuvaili voittoa shokiksi ja yllätykseksi, vaikka olikin melko luottavaisin mielin liikenteessä.

– Sieltä olisi voinut tulla kenen tahansa meidän nimi. Ihan älyttömän hyvät fiilikset. Tietyn verran osasin odottaa voittoa, mutta en halunnut olla liian itsevarma, Komi kommentoi tuoreeltaan.

Komi kertoi käyttäneensä kymmeniä tunteja missikisoihin valmistautumiseen.

– Olen harjoitellut muun muassa kävelyä, poseerauksia, talent-osuutta ja ylipäätään haastatteluja ja puhumista.