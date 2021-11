Jeremy Clarksonin mielestä Greta Thunberg ansaitsisi ”läimäyksen pyllylle” – pian kritiikkiryöppy oli valmis

Entinen Top Gear -juontaja läksytti kolumnissaan kovin sanoin nuorta ilmastoaktivistia.

Top Gear -tähti Jeremy Clarksonin sanomisista on noussut kohu. 61-vuotias Clarkson kirjoitti The Sunday Timesin kolumnissaan, että 18-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg ansaitsisi ”läimäyksen pyllylle”.

– En yksinkertaisesti ymmärrä Thunberg-ilmiötä. Hän ei tiedä, miten maailma toimii, hänellä ei ole käytöstapoja eikä titteliä nimensä jälkeen, koska opiskelun sijaan hän on purjehtinut ympäri maailmaa, jotta hän voi kiukutella ja olla vihamielinen aikuisia kohtaan, entinen Top Gear -juontaja tilitti suorasanaisesti.

– Hän ansaitsee läimäyksen pyllylleen, hän kirjoitti.

Kolumni on saanut runsaasti kritiikkiä, ja lukuisat ihmiset ovat ilmaisseet sosiaalisessa mediassa olevansa pöyristyneitä Clarksonin sanomisista.

– En yksinkertaisesti voi käsittää, että Jeremy ajatteli, että on ok kirjoittaa Gretan ansaitsevan "läimäyksen pyllylleen”. Mihin vuoteen olen tarkalleen aikamatkustanut? eräs ruotii Twitterissä.

– Se, että keski-ikäiset valkoiset miehet käyttävät kolumnia sättiäkseen nuorta tyttöä, joka on huolissaan ympäristöasioista, on aivan h*lvetin outoa, kirjoittaa toinen.

– Mikä siinä on, että Greta Thunberg saa vanhat miehet vihaisiksi ja puolustautumaan? Mahtavaa nähdä niin monien nuorien välittävän tästä planeetasta.

Greta Thunberg perjantaina pitämässä puhetta Glasgow’ssa.

Clarkson näkee myös ”turhana” sen, että Thunberg kertoo ihmisille, mitä heidän pitäisi tehdä vähentääkseen ympäristöhaittoja.

– Joten Greta, tässä on sinulle vinkki: on turhaa kertoa minulle, mitä minun pitäisi tehdä. Se on kuin seisoisit makuuhuoneessani joka aamu ja käskisit minua pukeutumaan vaatteisiin. Tiedän sen jo, Clarkson kirjoitti.

– Sen sijaan sinun pitäisi pyöräillä maihin, joissa ihmiset eivät ole niin tietoisia siitä, mitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi Kiina. Sen haluaisin nähdä, kun Greta seisoo Zhongnanhain ulkopuolella parkatakkinsa, reppunsa ja mikrofoninsa kanssa luennoimassa johtajille heidän politiikastaan hiilen ja puiden suhteen.

Ruotsalainen Greta Thunberg piti viime perjantaina puheen mielenosoituksissa Skotlannin Glasgow’ssa. Hän sanoi, että YK:n ilmastokokous (COP26) on epäonnistunut, ja hänen mielestään tapaaminen on muuttunut maailman johtajien PR-tapahtumaksi.

– Greta ilmestyy Glasgowiin kylpeäkseen ihailussa muutaman päivän sen sijaan, että hänet lähetettäisiin työleirille muutamaksi vuosikymmeneksi, Clarkson kirjoitti kolumnissaan.

– Jos todella haluaa vaikuttaa, on astuttava epämukavuusalueelle. On oltava niiden ihmisten ympärillä, jotka eivät pidä sinusta, ei niiden jotka pitävät.

Voit katsoa alta Greta Thunbergin pitämän puheen.

